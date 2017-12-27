“Бастион-П” как составляющая системы ограниченного доступа А2/AD

Среди большого количества оружия, предназначенного для защиты рубежей нашей страны, особое место занимает береговой ракетный комплекс «Бастион - П».

Он оснащен противокорабельными ракетами «Яхонт» / «Оникс». Его задача - поражение кораблей противника, которые входят в группировки, конвойные группы и десант. Кроме этого он используется для того, чтобы уничтожать живую силу и технику противника, которая высаживается на побережье.

Российские конструкторы разработали ряд модификаций. Это «Бастион-П» (К300П) и комплекс на шасси МЗКТ-7930.

«Бастион-П» (К300П) Фото: Forum.polismi.org

Комплекс на шасси МЗКТ-7930 Фото: Forum.polismi.org

Западные военные эксперты относят данное вооружение к одним из самых опасных видов входящих в систему ограниченного доступа А2/AD (AntiAccess/AreaDenial) - "ограничения и воспрещения доступа и манёвра".

Данной аббревиатурой НАТО обозначает зоны, которые прикрыты различными высокотехнологическими оборонительными системами, которые в случае боевых действий не дают противнику свободного маневра и наносят неприемлемый ущерб.

Все мы помним события в Крыму 2014 года, когда переброшенный на полуостров комплекс береговой охраны «Бастион-П» свел на нет все попытки американского эсминца "Дональд Кук" хоть как то приблизиться к полуострову.

Фото: Nation-news.ru

Состав комплекса включает в себя:

транспорт управления боем

установки для пуска, автоматическую систему управления боем

аппаратуру технического сопряжения средств вместе с пунктом командования. Помимо этого, туда входит:

комплекс обслуживания

транспорт, обеспечивающий боевое дежурство

транспорт заряжающий

вертолет для поиска и указания целей для уничтожения Одна батарея включает 4 пусковые установки, 2 машины управления, 1 машину боевого дежурства и 4 машины для заряжания.

Технические характеристики

комплекс приводится в состояние полной боевой готовности за несколько минут

срок службы составляет десять лет с возможностью продления

защищает линию берега протяженностью от шестисот километров

время дежурства комплекса без дополнительных средств составляет сутки. С МОБД составляет тридцать дней.

боевой комплект: двадцать четыре ПКР (двенадцать СПУ по две ПКР). Совсем недавно российская армия применяла данное вооружение в Сирии, для уничтожения террористических группировок.

Фото: Super-arsenal.ru

Сами комплексы находились около авиационной базы в Сирии и ВМБ Тартус. Ранее они были привезены кораблями Российского флота. Первый раз их применили именно по наземным целям в условиях настоящего боя.

Таким образом, командование российской армии решило проверить их возможности на земле, хотя, как известно, они изначально были созданы для поражения исключительно морских целей (корабли).

Судя по докладам военных, такое использование оружия было весьма успешным и благодаря этим комплексам удалось ликвидировать многие базы боевиков, расположенных на сирийской территории.

Полученные данные применения оружия будут использованы для дальнейшего совершенствования комплексов и разработке новых модификаций.

В странах НАТО весьма негативно относятся к тому, что у России есть такое мощное оружие, способное без особых проблем преодолевать системы защиты кораблей и эффективно поражать технику и живую силу противника, которая высаживается на береговую линию.

Пока им нечего предоставить в качестве ответной меры, так как оружия, которое может противостоять ракетному комплексу «Бастион-П» у них до сих пор нет, и вряд ли оно появится в ближайшие годы. К тому же комплексы будут модифицироваться и дальше, тем самым увеличивая поражающую способность ракет и их дальность.

Российский «Бастион» против кораблей НАТО: схватка ракет и кораблей

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https://zen.yandex.ru/media/divannievoiska/bastionp-kak-sostavliaiuscaia-sistemy-ogranichennogo-dostupa-a2ad-5a41df3b9d5cb3a1ef05ec9b?