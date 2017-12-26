Знакомьтесь: Невидимые «враги» любой женщины и любого мужчины

О страхе, чувстве вины, стрессе и эмоциональном теле боли ЧЕЛОВЕКА (2017)

Сегодня я хочу собрать и объединить свои различные находки в коллективном сознании человечества - Интернете - об эмоциях страха и чувства вины, о стрессе, а также эмоциональном теле боли, при помощи которых происходят манипуляции человеком и человечеством как на бытовом, так и на глобальном уровне.

"Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие..." (с)

Хасай Алиев, к.м.н., генеральный директор московского Центра защиты от стресса

Страх и чувство вины - две самые распространенные и самые пагубные человеческие эмоции. Страх, как и все эмоции, генерируется разумом.

B17.ru — Сайт психологов

Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или её слишком мало. источник

Как проверить правдивость увиденного в фильме?

Да ПРОСТО..

вместо решения возникшей ситуации неконтролируемый человеком ум перебирает кучу негативных вариантов, один другого "краше", особенно этим страдают женщины, ибо они эмоциональнее мужчины в 9 раз.

Эмоциональный заряд страха можно нейтрализовать следующим образом:

и выпить стакан горячей воды мелкими глотками..

обязательно нужно переключить мозг на более позитивную волну, как правило, это может быть любимая (гармоничная) музыка, так она воздействует непосредственно на душу человека, минуя различные фильтры сознания.

и дать телу нагрузку: порубить дрова, как делал Челентано в фильме "Укрощение строптивого", пробежаться, помыть полы, посуду, сделать уборку и т.д.

стоит научиться делать несколько раз, то потом всё будет происходить гораздо легче и быстрее..

а как убрать застарелые страхи, прописавшиеся в нашей психике (с греч. psychē - душа, дух, сознание; душевные свойства, душевное состояние), об этом будет цикл публикаций

Простые способы очищения Разума, Души и Тела, часть первая

Текстовый источник здесь

почему "враги" взяты в кавычки?..видимо, поэтому..

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