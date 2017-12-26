Трагедия в Москве. Поиск виновных

Пока следователи разбираются, кто виноват в трагедии с автобусом — транспортная компания, выпустившая неисправный транспорт на линию, водитель, или завод производитель, хотелось бы отметить, что происшествие напоминает и странные теракты с использованием грузовиков в Европе и дело Евсюкова одновременно.

Владелец автобуса – убийцы — правительство Московской области, что в условиях предвыборных отставок губернаторов может фатальным образом повлиять на карьеру губернатора МО А. Воробьева.

На место трагедии сразу же приехал мэр Москвы Сергей Собянин, который пообещал оказать срочную помощь пострадавшим и выразил сочувствие родным и близким погибших.

https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1073746/vladieliets_avtobusa_sbivshiegho_liudiei_v_moskvie_vypuskal_v_rieis_mashiny_biez

В распоряжение Лайфа попали материалы ноябрьской служебной проверки на Мострансавто, которую проводили инспекторы ГИБДД. По её результатам становится понятно, что и руководители предприятия, и власти Подмосковья слабо контролировали безопасность пассажирских перевозок. Следователи разбираются, почему автобус ЛиАЗ, который сегодня днём следовал в инновационный центр “Сколково”, въехал в подземный переход у метро “Славянский бульвар”. По пути он сбил насмерть четырёх человек и травмировал около десятка. Автобус принадлежал областному предприятию “Мострансавто” (ГУП, принадлежащее подмосковному правительству). Как выяснилось, подмосковные власти не сильно интересовались ситуацией в Мострансавто. По данным Лайфа, недавно на предприятие приходила комиссия ГИБДД. Результаты инспекции были печальными: ЛиАЗы выходили на маршрут с серьёзными неисправностями, в том числе и тормозной системы. Сегодня в три часа дня на Славянском бульваре было многолюдно: у офисных работников заканчивался обеденный перерыв, а школьники и студенты шли с занятий. Они шли до автобусных остановок через подземный переход и торопились к метро. В двух шагах на одной из остановок стоял 26-местный ЛиАЗ с маршрутным номером Sk. Он направлялся от Славянского бульвара до инновационного центра “Сколково”. Он простоял довольно долго, набирая пассажиров, а затем достаточно резко рванул вперёд. Но повернул прямиком к подземному переходу, где шла толпа. Автобус снёс всех, кто стоял на пути к переходу, и въехал на пролёт перехода.

Несмотря на тот факт, что автобус принадлежал фактически Правительству Подмосковья, ни губернатор области Андрей Воробьев, ни представители правительства региона, которые курируют Мострансавто, на месте трагедии не появились.

За день до трагедии, казалось, он мог бы уже перевести дух, и расслабиться до президентских выборов, так как главный претендент на его место — А. Беглов был назначен полпредом президента в СЗФО.

Напомню, что тучи уже не первый раз сгущаются над головой А. Воробьева, прошлогоднее шатание губернаторского кресла ему удалось пересидеть за рубежами нашей Родины, вовремя отбыв на лечение в Германию, но после нескольких скандалов подряд в г. Балашихе, (с мусорным полигоном и с экспертом Клейменовым, с убийством члена банды риэлторов — женщины-инвалида и многодетной матери), тучи над его головой вновь сгустились.

«Неисправный автобус» вполне может стать последним гвоздем в крышку гроба его карьеры.

У меня складывается ощущение, что между руководством Москвы и МО в последнее время возникло некоторое напряжение в отношениях на почве мусорных свалок. Во-первых, бизнес очень прибыльный, во-вторых, мусор преимущественно московский, а полигоны и мусоросжигательные заводы на территории МО, в-третьих, установка системы «Платон» на мусоровозы, может в один день навести в этой отрасли порядок, выявив приписки по вывозу муниципального мусора с одной стороны и вывоз неучтенного мусора — с другой. В общем, в этом вопросе Москва есть Москва, а Московская область — есть Московская область и вместе им не сойтись, противоречия будут только обостряться, поэтому любая оплошность на территории соседа может быть раздута до всероссийских размеров.

В свете кадровых потрясений в трагедии с автобусом в переходе возле станции метро «Славянский бульвар» против подмосковного губернатора играет то, что люди погибли на территории г. Москвы, а значит повлиять на выводы следствия административными методами сложно, почти невозможно. Условного «эксперта Клейменова» (в данном контексте использую не как имя собственное, а как имя нарицательное, символизирующее бесстыдные и безнаказанные подлоги результатов экспертизы, аналогично, как пресса использует имя Мары Багдасарян, как собирательный образ беспредельщика на дороге), используемых для «прояснения» спорных вопросов следствия, хватает, думаю, и в Москве, но в таком деле они вряд ли кому-то помогут.

Итак, пока версий три:

1. Конструкционные недостатки модели – вопросы возникают к заводу-производителю автобуса или ПО на предмет несрабатывания тормозов вплоть до потенциальной возможности дистанционного перехвата управления;

2. Неисправный автобус на линии — вопросы к правительству МО, тут и террористов искать не надо;

3. Неправильные действия водителя — если умышленные — кто заказчик, если не предумышленные — то была ли частичная потеря контроля (как у водителя снегоуборщика, на который налетел Фалькон с Де Маржери на борту)

А пока следствие проверяет версии – водитель госпитализирован.

https://news.mail.ru/incident/32080076/

Источник: водитель попавшего в ДТП автобуса в Москве находится в тяжелом состоянии У мужчины произошло кровоизлияние в мозг, пояснил собеседник агентства. МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Водителя рейсового автобуса, въехавшего в пешеходный переходвозле метро «Славянский бульвар» на западе Москвы, не могут допросить из-за состояния здоровья. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах. «У него тяжелое состояние, произошло кровоизлияние в мозг, допрашивать нельзя», — сказал источник. По его словам, во время аварии мужчина ударился головой. Собеседник агентства уточнил, что 58-летний Виктор Тихонов сейчас находится в больнице им. Боткина. «Он госпитализирован в нейрохирургическое отделение», — сказал он. В справочной больницы эту информацию подтвердили. После ДТП 58-летний водитель Виктор Тихонов рассказал, что именно попавшем в аварию автобусе он работает первый день, а управлению могла помешать и бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль. Водитель также утверждал, что изначально он пытался перепарковаться, так как справа подъехал другой автобус. По словам водителя, он снял автобус с ручного тормоза, и тот начал неуправляемое движение, а попытки остановить не увенчались его успехом, хотя мужчина применял систему торможения. Медосвидетельствование показало, что Тихонов был трезв, сообщил источник в правоохранительных органах.

https://news.rambler.ru/incidents/38764713-hotel-podvinutsya-voditel-avtobusa-o-tragedii-v-moskve/?utm_source=lentainform_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=head&utm_term=1241787&utm_content=1&es=lentainform_news&_openstat=bGVudGFpbmZvcm1fbmV3cztleGNoYW5nZSA7aGVhZDs

«Хотел подвинуться»: водитель автобуса о трагедии в Москве Виктор Тихонов, водитель въехавшего в подземный переход автобуса, на допросе заявил, что хотел уступить место на стоянке другому подъехавшему автобусу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. «Я подъехал на остановку “Славянский бульвар”, это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше», — рассказал Тихонов. Рейсовый автобус заехал в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве и сбил выходящих из перехода людей. В результате происшествия погибли 4 человека, около 15 получили ранения, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель автобуса, 58-летний Виктор Тихонов, также получил серьезные травмы. Он задержан, его допрашивают следователи.

Подборка первых показаний очевидцев, не отвергающая ни одну, ни другую, ни третью версии:

http://ren.tv/novosti/2017-12-25/specialno-vyehal-passazhir-avtobusa-rasskazal-o-tragedii-na-slavyanskom-bulvare?utm_source=smi2&utm_medium=42735&utm_term=eb1cfc41-cce5-43d5-9fde-7cc5311d5099&utm_content=4027934

25 декабря 2017

Он специально выехал: пассажир рассказал о действиях водителя, протаранившего людей в Москве Мужчина считает, что водитель мог выбрать другой объект, чтобы остановить автобус. Пассажир автобуса рассказал о действиях водителя автобуса, протаранившего толпу людей около станции метро “Славянский бульвар” в Москве. Мужчина рассказал, что автобус некоторое время стоял на месте, а двигатель был заглушен.

“Вдруг ни с того ни с сего дает по газам, выезжает на тротуар. Я видел, впереди стоял автобус, почему он в него не врезался? Если бы он хотел остановиться – то сюда, в деревья. А он специально выехал”, – поведал пассажир. По его словам, в автобусе находились еще несколько человек, а сам мужчина находился сбоку от водителя и видел, куда он едет. “Мне показалось, что он специально въехал в этот переход, людей посбивал”, – рассказал свидетель трагедии. Напомним, в результате наезда автобуса погибли 4 человека, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.

http://ren.tv/novosti/2017-12-26/esli-ne-dal-paru-kopeek-lyudi-rasskazali-kak-razminulis-s-avtobusom-ubiycey-v?utm_source=smi2

26 декабря 2017 8362