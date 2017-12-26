Сводки от ополчения Новороссии 26 декабря 2017

Свое видение ситуации политолог Александр Казаков, советник главы ДНР Александра Захарченко, раскрыл в комментариях сайту Ukraina.ru в связи с решением США дать Киеву летальное оружие

Он считает, что американцам, даже если они и захотят, не удастся создать из украинской армии серьезную и мощную военную силу, которая была бы способна стать вызовом и серьезной угрозой национальной безопасности Российской Федерации.

«Это невозможно по одной простой причине: у Украины абсолютно нет ресурсов для создания мощной армии, способной доставить неприятности России. Тут США опоздали лет на сто. Но насыщение не только украинской армии, но и украинского рынка современным оружием (уверен, что половина американских поставок будет сразу же перепродана), скорее всего, приведет к эскалации боевых действий в Донбассе. С вероятностью в 99%», — не сомневается Александр Казаков.

Возобновление войны, как говорит политолог, точно не будет связано с действиями России.

«А вот, что связано с ней непосредственно, так это, разумеется, попытки втянуть РФ в вооруженный конфликт. Например, представьте себе, что наступление украинской стороны начинается перед самыми президентскими выборами. Как должна будет реагировать Россия?

Путин сказал: мы недопустим резни. Если начинается резня, Россия вступит в боевые действия накануне выборов? Просто если это произойдет, то я не исключаю того, что это будет нести за собой правовые последствия, так как это крайне нежелательная ситуация. Нанести максимальный ущерб избирательной кампании Путина — это голубая мечта всех русофобов. Порошенко может решить: а почему бы мне не сделать им подарок…

Я даже не сомневаюсь, что об этом знают в Киеве. Не просто не сомневаюсь, а даже читаю об этом в киевской прессе. Там пишут, что для Украины это окно возможностей», — говорит Казаков.



По его словам, второе окно возможностей, которое может быть использовано Украиной для полномасштабного возобновления боевых действий, Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

«Это окно будет открыто целый месяц, пока будут идти матчи. Вспомните Олимпийские игры в 2014 году, зимой. Евромайданщикам нужно было устроить переворот до окончания спортивных соревнований 23 февраля, и они его устроили. Успели. Можно вспомнить, что война в Южной Осетии в 2008 году, когда Грузия Саакашвили напала на эту республику, пришлась на Олимпийские игры в Пекине», — напоминает Казаков.

Что касается американцев, то за решением о поставках оружия стоит, как полагает Казаков, отнюдь не Дональд Трамп.

«Раньше, когда мы говорили, что „Вашингтонов много”, то это была просто фигура речи. Сейчас же все это стало реальность. В Вашингтоне есть много полюсов силы: это и Сенат, и Конгресс, и разведсообщество, и силовики, и губернаторский корпус, и Госдеп, а есть Трамп со своей недоадминстрацией (она просто до конца еще не сформирована). Решение о поставках оружия — это все внутриамериканские игры.

Я в этом уверен, и для этого есть некоторые основания так считать: решение об оружии принято против Трампа. Просто американскому президенту с его проблемами, конфликт на территории Украины абсолютно ни к чему. А тем, кто выступает против Трампа, такой конфликт нужен. При этом я полагаю, что, скажем, „джавелины” на Украину вряд ли будут поставлены. Просто это решение требует определенных процедур. Не уверен, что их доведут до конца. Но если это действительно произойдет, то да — это война», — говорит Казаков.

Александр Чаленко

Украина.ру

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