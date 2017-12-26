Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 26 декабря 2017

10:08. 26 декабря 2017 Просмотров - 856 Нет комментариев Опубликовал:

“Грады!”



Работа украинской САУ "Гвоздика" с нарушениями техники безопасности. В середине ролика случается смешной "Вот это поворот!"



Касательно подлинности видео.

1. Первоначально украинствующие отрицали подлинность видео, но там на кадрах можно обнаружить украинские шевроны, да и белые полосы на САУ говорят сами за себя.
2. Как указывают читатели, вторая часть видео со взрывом после "Грады!" это монтаж (указывают на видео из Сирии)

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В ЛНР осужден лжесотрудник МГБ (ВИДЕО)

В ЛНР осужден лжесотрудник МГБ (ВИДЕО) | Русская весна

В августе 2017 года сотрудниками МГБ ЛНР была пресечена попытка мошенничества в особо крупном размере лжесотрудником министерства. 

Как рассказали «Русской Весне» в ведомстве, 32-летний луганчанин, представляясь работником органов госбезопасности, вымогал у местной жительницы 600 000 рублей за решение вопроса, находящегося в компетенции МГБ.

Злоумышленник был задержан на месте преступления с поличным при получении денежных средств. В ходе расследования уголовного дела установлены иные факты мошеннических действий задержанного.

В итоге 7 декабря 2017 года Жовтневый районный суд г. Луганска приговорил лжесотрудника МГБ к 4,5 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4, ч.2 ст.172 УК ЛНР (покушение на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в значительном размере).

26 декабря 2017 года приговор вступил в законную силу.

Читайте также: Каратель с Западной Украины ликвидирован на Донбассе (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Окна возможностей Украины: полномасштабная война в Донбассе

Окна возможностей Украины: полномасштабная война в Донбассе | Русская весна

Свое видение ситуации политолог Александр Казаков, советник главы ДНР Александра Захарченко, раскрыл в комментариях сайту Ukraina.ru в связи с решением США дать Киеву летальное оружие 

Он считает, что американцам, даже если они и захотят, не удастся создать из украинской армии серьезную и мощную военную силу, которая была бы способна стать вызовом и серьезной угрозой национальной безопасности Российской Федерации.

«Это невозможно по одной простой причине: у Украины абсолютно нет ресурсов для создания мощной армии, способной доставить неприятности России. Тут США опоздали лет на сто. Но насыщение не только украинской армии, но и украинского рынка современным оружием (уверен, что половина американских поставок будет сразу же перепродана), скорее всего, приведет к эскалации боевых действий в Донбассе. С вероятностью в 99%», — не сомневается Александр Казаков.

Возобновление войны, как говорит политолог, точно не будет связано с действиями России.

«А вот, что связано с ней непосредственно, так это, разумеется, попытки втянуть РФ в вооруженный конфликт. Например, представьте себе, что наступление украинской стороны начинается перед самыми президентскими выборами. Как должна будет реагировать Россия?

Путин сказал: мы недопустим резни. Если начинается резня, Россия вступит в боевые действия накануне выборов? Просто если это произойдет, то я не исключаю того, что это будет нести за собой правовые последствия, так как это крайне нежелательная ситуация. Нанести максимальный ущерб избирательной кампании Путина — это голубая мечта всех русофобов. Порошенко может решить: а почему бы мне не сделать им подарок… 

Я даже не сомневаюсь, что об этом знают в Киеве. Не просто не сомневаюсь, а даже читаю об этом в киевской прессе. Там пишут, что для Украины это окно возможностей», — говорит Казаков.
 
По его словам, второе окно возможностей, которое может быть использовано Украиной для полномасштабного возобновления боевых действий, Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

«Это окно будет открыто целый месяц, пока будут идти матчи. Вспомните Олимпийские игры в 2014 году, зимой. Евромайданщикам нужно было устроить переворот до окончания спортивных соревнований 23 февраля, и они его устроили. Успели. Можно вспомнить, что война в Южной Осетии в 2008 году, когда Грузия Саакашвили напала на эту республику, пришлась на Олимпийские игры в Пекине», — напоминает Казаков. 

Что касается американцев, то за решением о поставках оружия стоит, как полагает Казаков, отнюдь не Дональд Трамп.

«Раньше, когда мы говорили, что „Вашингтонов много”, то это была просто фигура речи. Сейчас же все это стало реальность. В Вашингтоне есть много полюсов силы: это и Сенат, и Конгресс, и разведсообщество, и силовики, и губернаторский корпус, и Госдеп, а есть Трамп со своей недоадминстрацией (она просто до конца еще не сформирована). Решение о поставках оружия — это все внутриамериканские игры. 

Я в этом уверен, и для этого есть некоторые основания так считать: решение об оружии принято против Трампа. Просто американскому президенту с его проблемами, конфликт на территории Украины абсолютно ни к чему. А тем, кто выступает против Трампа, такой конфликт нужен. При этом я полагаю, что, скажем, „джавелины” на Украину вряд ли будут поставлены. Просто это решение требует определенных процедур. Не уверен, что их доведут до конца. Но если это действительно произойдет, то да — это война», — говорит Казаков.

Александр Чаленко

Украина.ру

Читайте также: Каратель с Западной Украины ликвидирован на Донбассе (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ неуклонно деградируют, — эксперт

ВСУ неуклонно деградируют, — эксперт | Русская весна

Бегство военнослужащего ВСУ в Россию из-за неуставных отношений свидетельствует об усугубляющейся деградации украинской армии и потере у ее солдат доверия к руководству страны, заявил в понедельник РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
 
Ранее издание «Газета. ру» со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ в Брянской области сообщило, что один из военнослужащих украинской армии обратился к российским пограничникам с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. По данным издания, причиной такого обращения стали неуставные отношения в его воинской части. Генштаб ВСУ, в свою очередь, опроверг это сообщение.

«Очевидно, что переход украинского контрактника в Россию из-за неуставных отношений свидетельствует о нарастающей деградации ВСУ, о том, что солдаты утрачивают мотивацию к добросовестному несению службы и уже не верят своему государству и, в первую очередь, верховному главнокомандующему — президенту Петру Порошенко», — сказал Коротченко.

По словам эксперта, сегодня вооруженные силы Украины влачат «жалкое существование» и реально финансируются по «остаточному принципу», хотя официальные военные расходы растут.

Собеседник агентства отметил, что рост неуставных отношений является следствием массовой коррупции в высшем генералитете и руководстве минобороны этой страны, а также наплевательского отношения командиров к подчиненным.

«Зачастую украинские военнослужащие вынуждены заниматься вопросами собственного выживания, в буквальном смысле искать подножный корм, ведь продовольственное и вещевое довольствие в украинской армии является неудовлетворительным, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в национальных СМИ», — подчеркнул Коротченко.

Говоря о дальнейшей судьбе беглого украинского контрактника, эксперт отметил, что российская сторона учтет все сопутствующие обстоятельства и при решении вопроса предоставления ему убежища будет прежде всего руководствоваться принципом гуманности.

Читайте также: Каратель с Западной Украины ликвидирован на Донбассе (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ЛНР: ВСУ открыли огонь по Калиново и Логвиново

ЛНР: ВСУ открыли огонь по Калиново и Логвиново | Русская весна

Киевские военные нарушили недавно согласованное в Минске «новогоднее» перемирие, обстреляв территорию ЛНР из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня вечером украинские военные два раза нарушили режим прекращения огня, применив АГС (автоматический станковый гранатомет) и крупнокалиберное стрелковое оружие», — рассказал он.

Район поселка городского типа Калиново обстреливался с направления села Троицкого, в направлении села Логвиново велся огонь со стороны поселка городского типа Луганское.

По предварительной информации, в результате обстрелов пострадавших нет.

«Украина в очередной раз продемонстрировала цену своих обещаний», — отметил Марочко, комментируя ситуацию.

Читайте также: Каратель с Западной Украины ликвидирован на Донбассе (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Дети Донбасса о желаниях и мечтах в Новом году

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
.... 18:03 Сводка МО ДНР за 4 декабря. 17:52...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на тему... Сводка МО ДНР за 4 декабря Сводка МО ДНР за 4 декабря...Донецкой Народной Республике. «Второго декабря донецкая команда СММ ОБСЕ ...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... им. Георгия Победоносца. «В декабре я получил ранение в колено...группы. Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... за период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2016
...» собираются расформировать. Вчера 23:27 Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 06.01... из Херсона, бывший участник отряда ополчения «Сомали» «ПолитНавигатор» К оглавлению | ... результате погиб боец ополчения. Отметим, что 28 декабря глава МИД России Сергей...
Сводки от ополчения Новороссии 18 декабря 2015
....com Сводка МО ДНР за 18 декабря Сводка МО ДНР за 18 декабря К... ("Фома"), командир подразделения "Одесса" луганского ополчения, в январе 2015 года арестован... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 17.12...
Сводки от ополчения Новороссии 19 декабря 2015
....info Сводка МО ДНР за 19 декабря Сводка МО ДНР за 19 декабря К... был продан украинскими военнослужащими бойцам ополчения», — отметил Ященко. К оглавлению | Источник.... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 18.12...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>