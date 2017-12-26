Сводки от ополчения Новороссии 26 декабря 2017
- 12:12 “Грады!”.
- 10:19 В ЛНР осужден лжесотрудник МГБ (ВИДЕО).
- 03:30 Окна возможностей Украины: полномасштабная война в Донбассе.
- 00:30 ВСУ неуклонно деградируют, — эксперт.
- Вчера 23:54 ЛНР: ВСУ открыли огонь по Калиново и Логвиново.
- Вчера 23:15 Дети Донбасса о желаниях и мечтах в Новом году.
“Грады!”
Работа украинской САУ "Гвоздика" с нарушениями техники безопасности. В середине ролика случается смешной "Вот это поворот!"
Касательно подлинности видео.
1. Первоначально украинствующие отрицали подлинность видео, но там на кадрах можно обнаружить украинские шевроны, да и белые полосы на САУ говорят сами за себя.
2. Как указывают читатели, вторая часть видео со взрывом после "Грады!" это монтаж (указывают на видео из Сирии)
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В ЛНР осужден лжесотрудник МГБ (ВИДЕО)
В августе 2017 года сотрудниками МГБ ЛНР была пресечена попытка мошенничества в особо крупном размере лжесотрудником министерства.
Как рассказали «Русской Весне» в ведомстве, 32-летний луганчанин, представляясь работником органов госбезопасности, вымогал у местной жительницы 600 000 рублей за решение вопроса, находящегося в компетенции МГБ.
Злоумышленник был задержан на месте преступления с поличным при получении денежных средств. В ходе расследования уголовного дела установлены иные факты мошеннических действий задержанного.
В итоге 7 декабря 2017 года Жовтневый районный суд г. Луганска приговорил лжесотрудника МГБ к 4,5 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4, ч.2 ст.172 УК ЛНР (покушение на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в значительном размере).
26 декабря 2017 года приговор вступил в законную силу.
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Окна возможностей Украины: полномасштабная война в Донбассе
Свое видение ситуации политолог Александр Казаков, советник главы ДНР Александра Захарченко, раскрыл в комментариях сайту Ukraina.ru в связи с решением США дать Киеву летальное оружие
Он считает, что американцам, даже если они и захотят, не удастся создать из украинской армии серьезную и мощную военную силу, которая была бы способна стать вызовом и серьезной угрозой национальной безопасности Российской Федерации.
«Это невозможно по одной простой причине: у Украины абсолютно нет ресурсов для создания мощной армии, способной доставить неприятности России. Тут США опоздали лет на сто. Но насыщение не только украинской армии, но и украинского рынка современным оружием (уверен, что половина американских поставок будет сразу же перепродана), скорее всего, приведет к эскалации боевых действий в Донбассе. С вероятностью в 99%», — не сомневается Александр Казаков.
Возобновление войны, как говорит политолог, точно не будет связано с действиями России.
«А вот, что связано с ней непосредственно, так это, разумеется, попытки втянуть РФ в вооруженный конфликт. Например, представьте себе, что наступление украинской стороны начинается перед самыми президентскими выборами. Как должна будет реагировать Россия?
Путин сказал: мы недопустим резни. Если начинается резня, Россия вступит в боевые действия накануне выборов? Просто если это произойдет, то я не исключаю того, что это будет нести за собой правовые последствия, так как это крайне нежелательная ситуация. Нанести максимальный ущерб избирательной кампании Путина — это голубая мечта всех русофобов. Порошенко может решить: а почему бы мне не сделать им подарок…
Я даже не сомневаюсь, что об этом знают в Киеве. Не просто не сомневаюсь, а даже читаю об этом в киевской прессе. Там пишут, что для Украины это окно возможностей», — говорит Казаков.
По его словам, второе окно возможностей, которое может быть использовано Украиной для полномасштабного возобновления боевых действий, Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
«Это окно будет открыто целый месяц, пока будут идти матчи. Вспомните Олимпийские игры в 2014 году, зимой. Евромайданщикам нужно было устроить переворот до окончания спортивных соревнований 23 февраля, и они его устроили. Успели. Можно вспомнить, что война в Южной Осетии в 2008 году, когда Грузия Саакашвили напала на эту республику, пришлась на Олимпийские игры в Пекине», — напоминает Казаков.
Что касается американцев, то за решением о поставках оружия стоит, как полагает Казаков, отнюдь не Дональд Трамп.
«Раньше, когда мы говорили, что „Вашингтонов много”, то это была просто фигура речи. Сейчас же все это стало реальность. В Вашингтоне есть много полюсов силы: это и Сенат, и Конгресс, и разведсообщество, и силовики, и губернаторский корпус, и Госдеп, а есть Трамп со своей недоадминстрацией (она просто до конца еще не сформирована). Решение о поставках оружия — это все внутриамериканские игры.
Я в этом уверен, и для этого есть некоторые основания так считать: решение об оружии принято против Трампа. Просто американскому президенту с его проблемами, конфликт на территории Украины абсолютно ни к чему. А тем, кто выступает против Трампа, такой конфликт нужен. При этом я полагаю, что, скажем, „джавелины” на Украину вряд ли будут поставлены. Просто это решение требует определенных процедур. Не уверен, что их доведут до конца. Но если это действительно произойдет, то да — это война», — говорит Казаков.
Александр Чаленко
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ВСУ неуклонно деградируют, — эксперт
Бегство военнослужащего ВСУ в Россию из-за неуставных отношений свидетельствует об усугубляющейся деградации украинской армии и потере у ее солдат доверия к руководству страны, заявил в понедельник РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее издание «Газета. ру» со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ в Брянской области сообщило, что один из военнослужащих украинской армии обратился к российским пограничникам с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. По данным издания, причиной такого обращения стали неуставные отношения в его воинской части. Генштаб ВСУ, в свою очередь, опроверг это сообщение.
«Очевидно, что переход украинского контрактника в Россию из-за неуставных отношений свидетельствует о нарастающей деградации ВСУ, о том, что солдаты утрачивают мотивацию к добросовестному несению службы и уже не верят своему государству и, в первую очередь, верховному главнокомандующему — президенту Петру Порошенко», — сказал Коротченко.
По словам эксперта, сегодня вооруженные силы Украины влачат «жалкое существование» и реально финансируются по «остаточному принципу», хотя официальные военные расходы растут.
Собеседник агентства отметил, что рост неуставных отношений является следствием массовой коррупции в высшем генералитете и руководстве минобороны этой страны, а также наплевательского отношения командиров к подчиненным.
«Зачастую украинские военнослужащие вынуждены заниматься вопросами собственного выживания, в буквальном смысле искать подножный корм, ведь продовольственное и вещевое довольствие в украинской армии является неудовлетворительным, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в национальных СМИ», — подчеркнул Коротченко.
Говоря о дальнейшей судьбе беглого украинского контрактника, эксперт отметил, что российская сторона учтет все сопутствующие обстоятельства и при решении вопроса предоставления ему убежища будет прежде всего руководствоваться принципом гуманности.
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ЛНР: ВСУ открыли огонь по Калиново и Логвиново
Киевские военные нарушили недавно согласованное в Минске «новогоднее» перемирие, обстреляв территорию ЛНР из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.
«Сегодня вечером украинские военные два раза нарушили режим прекращения огня, применив АГС (автоматический станковый гранатомет) и крупнокалиберное стрелковое оружие», — рассказал он.
Район поселка городского типа Калиново обстреливался с направления села Троицкого, в направлении села Логвиново велся огонь со стороны поселка городского типа Луганское.
По предварительной информации, в результате обстрелов пострадавших нет.
«Украина в очередной раз продемонстрировала цену своих обещаний», — отметил Марочко, комментируя ситуацию.
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Дети Донбасса о желаниях и мечтах в Новом году
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