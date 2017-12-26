Судьба активиста: борец с Путиным сбежал в Европу и возненавидел ее

Забавная и поучительная история о том, как оппозиционный активист и борец за права геев бежал из авторитарной России в демократическую Голландию и что из этого вышло."На меня уже завели пять или шесть уголовных дел, я точно не помню" – можно подумать, что 31-летний оппозиционер Руслан Лебусов рассказывает о проблемах с законом в России, но на самом деле он описывает свой судебный процесс в Нидерландах.В январе суд Гааги решит, виновен ли политэмигрант Лебусов в клевете, нарушении запретов на посещение кампуса, личном преследовании и клевете на преподавателей Лейденского университета.Почему российский оппозиционер из глубинки, получив политическое убежище в Европе, превратился в консервативного антизападника?Лебусов родился и вырос в Костроме, получил диплом в юридическом институте, но официально никогда не работал, открыв на двоих с братом магазин хозтоваров."Я хотел стать полицейским, когда на юрфак поступал. Но потом поставил себе цель никогда не работать ни на одно государственное учреждение. И не платил налоги никогда – у меня такая позиция, жесткое отрицание всего этого поганого государства", – рассказывает он.До 2011 года Лебусов был, как он сам себя называет, "кнопочным оппозиционером" – подписывал петиции в интернете. На митинге впервые он оказался 10 декабря 2011 года, когда в городах России проходили крупнейшие акции против фальсификаций на выборах."Когда вышел на улицу, понял, что такое глоток свободы – всё, короче, теперь хотелось перемен. Я же в школе учился, когда [Путин] пришел к власти. Мне скоро 32, а он все сидит и сидит", – рассказывает он.Костромские журналисты, освещавшие протесты, вспоминают Лебусова как самого радикального их участника, "с излишне острыми суждениями, в кованых ботинках и кожаной куртке с цепями". В день инаугурации Владимира Путина 7 мая 2012 года он собрал митинг на центральной площади Костромы. Выступил с речью, в которой употребил слова "ничтожный жулик" и "вор".Лебусова задержали, его речь отправили на лингвистическую экспертизу и завели уголовное дело по 319 статье за оскорбление Владимира Путина как представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей.Лебусов – один из нескольких граждан России, на которого завели уголовное дело исключительно за оскорбление чести и достоинства президента Путина. И единственный, кто, согласно материалам дела, сделал это не виртуально."Когда я съехал с квартиры – к матери приходили, говорили – пусть свою страницу из "ВКонтакте" удалит, раздражает", – вспоминает он. На юзерпике у Лебусова Путин в лохмотьях, чепце и с петлей на шее. В альбомах почти 5000 фотографий, большинство из которых неполиткорректные политические мемы. "По моей странице 282 (статья Уголовного кодекса России об экстремизме – Би-би-си) можно хоть каждый день заводить", – признает он."Меня предупреждали, что проблемы будут. Но я особо ничего не боялся, тогда эйфория была у многих", – говорит Лебусов. Заполняя заявку на очередной митинг, он написал, что ждет в Кострому всю московскую оппозицию во главе с Борисом Немцовым, Сергеем Удальцовым и Алексеем Навальным. Указал 1000 предполагаемых участников и запросил парковку на 300 машин. В полиции Костромы шутку не поняли, перекрыли мост грузовиком и остановили движение.Лебусов стоял в одиночных пикетах, закидывал камнями офис "Единой России", клеил стикеры "Свободу Pussy Riot" на администрацию и главный храм города., – вспоминает он.Ему подкидывали новокаин в почтовый ящик – Лебусов понял это как намек, мол, потребуется обезболивающее. Он замечал слежку. Его вызывал на разговор замгубернатора: "Сказал, что больше на главной площади никаких акций не разрешит, а будут там только скоморохи и прочие увеселительные мероприятия".Потом Лебусова на улице избили трое незнакомых ему человек: "Так я понял, что надо валить. Оппозиция с центра не поддерживает, у них свои дела. Уголовное дело висит. Ну и вообще".Осенью 2012 года Лебусов сел в самолет – впервые в жизни, зато сразу без обратного билета.Нидерланды он выбрал, потому что там уже жили бежавшие из России оппозиционеры, о которых он слышал в новостях: Александр Долматов из НБП (запрещена в России) и Денис Солопов из антифашистского движения.Лебусов вышел из самолета в Амстердаме и спросил у охранников, где тут "сдаются в беженцы". У офицеров миграционной службы был выходной, и следующие сутки Лебусов провел в компании бродяг, уже несколько лет живущих в аэропорту – без документов и регистрации. Они знали, где бесплатно выпить кофе, где помыться, где уснуть, спрятавшись от охраны.Подрабатывали экскурсоводами для неопытных туристов, угощаясь их сигаретами, выпивкой и марихуаной. Заводила – русский – предлагал Лебусову остаться с ними, но тот отправился превращаться в официального политэмигранта. Процесс занял у него почти два года., – рассказывает он. В миграционной службе Нидерландов Би-би-си уточнили, что "в лагерях соблюдаются все процедуры, закрепленные в законе, а жалобы фиксируются сотрудниками"., – считает костромич.Лебусову тоже дважды пытались отказать в статусе беженца, причину называли самую распространенную – невозможность проверки подлинности предоставленных документов (справки о возбуждении уголовного дела, медицинские свидетельства о побоях и другие). Но он дошел до Верховного суда Нидерландов и выиграл у миграционной службы."Попалась очень хороший адвокат, хоть я голландцев к тому времени и поливал по-всякому", – говорит Лебусов.В апреле 2014 года костромич получил официальное убежище, бессрочный вид на жительство и квартиру в Амстердаме. К этому времени он выучил голландский по бесплатной программе для мигрантов с высшим образованием и поступил на подготовительные курсы в Свободный университет Амстердама."Ну это как наш 11 класс., – вспоминает Лебусов.Он поступил на юрфак: английский и голландский сдал сам, аЧтобы платить за учебу, взял кредит, подрабатывал переводами и юрконсультациями для русских. На госпособие в 1100 евро он прожил всего полгода ("здесь на нем сидят по 10-15 лет") и начал получать стипендию в 900 евро."На житье мне хватало, я ездил в Италию, Бельгию, Германию. Нормально было", – говорит он. Стал ходить в Свободный университет, но что-тоЗнакомые на дела России внимания обращали мало:В сентябре 2016 года Лебусов перевелся в Лейденский университет на программу россиеведения. Среди преподавателей – переводчик Лариса Анисимова, у нее учился русскому языку Йоррит Фаассен, которого западные и российские СМИ называли зятем Путина.Лебусов был воодушевленЛебусов, не стесняясь в выражениях, критиковал преподавателей факультета на своей странице в "Фейсбуке"."Но если посмотреть ролики "Оккупай-педофиляй", то там видно, что всех ловили на живца, мальчиков 12-14 лет, там нет совершеннолетних геев, – возмущается Лебусов. – Как не относись к нацисту Марцинкевичу, факт остается фактом. Это же педофилия. Профессор соврал".Преподаватели говорить о Лебусове отказались. "Это слишком чувствительное дело", – сказали они Би-би-си. В пресс-службе Лейденского университета не стали комментировать претензии бывшего студента, сославшись на невозможность разглашения персональной информации.В марте 2017 года Лебусов простудился. К врачу не пошел, принял парацетамол и уже забыл о недомогании, как вдруг упал в обморок."И началось: все следующие месяцы боли в мышцах, печени, потеря сознания, тошнота, бессилие, аритмия. С 20 июня наступил кризис, у меня были приступы – я лежал холодный, не мог шевелиться, потом начинало трясти, как эпилептика, я себе скорую из последних сил вызывал", – вспоминает Лебусов.Поначалу врачи не находили причин недомогания. Лебусов сам наобум покупал антибиотики в аптеке, мазался раствором уксуса, парился в ванне. Ему сделали несколько десятков анализов, но не на болезнь Лайма – инфекционное заболевание, передающееся при укусе клеща, поражающее опорно-двигательную и нервную систему.В июле выяснилось, что ее-то Лебусов и перенес на ногах.Все это он эмоционально описывал в своем "Фейсбуке". Сложности с выздоровлением объяснял отсутствием правильного лечения.В уголовном деле, материалы которого есть в редакции Би-би-си,Утром 17 октября к дому Лебусова в Амстердаме подъехали семь человек на трех машинах. В бронежилетах и с оружием в руках.– вспоминает знакомый и с костромскими изоляторами оппозиционер. Суд арестовал его на две недели с формулировкой, – рассказывает Лебусов."Мне позвонили, говорят, мы из полиции, заявление проверяем. Про теракт на Плесе, который ваш сын готовил. А я им говорю – какой теракт, вы что, Плес это где вообще?" – рассказала Би-би-си мать активиста Светлана Лебусова.На допрос о подготовке к захвату дачи второго лица государства вызывали и хозяина местного спортивного клуба, где занимался Лебусов. В МВД и управлении ФСБ Костромской области на официальные запросы Би-би-си на момент публикации ответить не смогли.Суд по его уголовному делу начнется в январе.Прекрасно все. Борец за права геев в России стал гомофобом в Голландии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com