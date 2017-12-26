Слава и смерть древней Рязани

Источник: aif.ru

16 декабря 1237 года войска Батыя начали штурм Рязани.

Далеко не все, кто приезжает в современную Рязань и любуется её красотами, знают, что город, в котором они находятся, носит, по сути, чужое имя. Нынешняя Рязань была основана как Переяславль-Рязанский, и лишь впоследствии приняла имя от города, который навсегда исчез с лица земли.

В полусотне километров от современной Рязани расположено место, которое магнитом притягивает к себе профессиональных археологов и любителей древней истории.

До XIII века здесь располагался один из крупнейших и красивейших городов Древней Руси. Площадь только укреплённой части города составляла свыше 60 гектаров. Центр торговли и ремесел, восхищавший современников, навсегда канул в Лету в декабре 1237 года.

Новая угроза

Древнерусское государство, граничившее со степью, привыкло жить в борьбе с кочевниками. Одолев хазар, половцев и печенегов, русские не сразу заметили приближение куда более сильного и опасного врага.

В начале 1220-х годов войска Чингисхана совершили разведывательный поход к границам русских земель. 31 мая 1223 года в битве на реке Калке русские дружины Киевского, Галицко-Волынского, Черниговского, Смоленского и других русских княжеств потерпели жестокое поражение.

Дальше армия, ведомая полководцами Чингисхана Джэбэ-нойоном и Субэдэй-багатуром, не пошла. Русским было отпущено ещё полтора десятка лет на то, чтобы подготовиться к отражению нашествия.

Но Русь вошла в период феодальной раздробленности, когда центральная власть ослабла практически до полного исчезновения, а княжества погрязли в распрях и вражде.

Каждый сам за себя

В 1236 году ведомые внуком Чингисхана ханом Батыем татаро-монгольские войска покорили Волжскую Булгарию. На приграничные русские княжества обрушился поток беженцев. С их слов довольно быстро стало ясно, что задуманный кочевниками поход на Запад Булгарией не ограничится. На Русь надвигалась смертельная угроза.

Репродукция рисунка «Хан Батый» на китайской вазе работы неизвестного мастера. Музей истории и реконструкции Москвы.

Обсуждение возможных совместных действий между князьями шло вяло. Те, чьи владения располагались дальше от степей, рассчитывали, что, как и раньше, опасность до них не дойдет.

Рязанское княжество на подобное рассчитывать не могло — путь завоевателей неизбежно должен был пройти здесь. Рязанский князь Юрий Игоревич, готовясь принять удар на себя, все ещё рассчитывал, что дружины других княжеств придут к нему на помощь.

Мужество князя Федора

Осенью 1237 года войско Батыя подошло к реке Воронеж. Огромная армия готовилась нанести сокрушительный удар. Юрий Игоревич предпринимал отчаянные попытки заручиться помощью соседей, отправляя к ним гонцов. Чтобы выиграть время, в ставку Батыя было отправлено посольство во главе с сыном князя Федором Юрьевичем.

«Повесть о разорении Рязани Батыем» утверждает, что предводитель монголо-татар не захотел разговаривать с послами как с равными. От Рязани потребовали уплаты дани, а самому Федору Юрьевичу в знак выражения покорности было предложено отдать в наложницы собственную жену.

Княжеский сын Федор Юрьевич видел размеры монгольского войска и понимал, что Рязань не выстоит в одиночестве против такого врага. Но даже такому врагу он не позволил унижать себя и свою супругу.

«Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь», — ответил Федор Юрьевич.

За дерзость и непокорность Батый приказал убить послов. Пощадили только одного человека, которому было приказано отправиться к рязанскому князю и сообщить о происшедшем. Батый требовал от Юрия Игоревича признать власть хана и заплатить огромную дань.

Позор страшнее смерти

Жена Федора Юрьевича, Евпраксия Рязанская, славилась своей красотой. Наложницей Батыя она не стала — когда гибель Рязани стала неизбежной, она с маленьким сыном на руках бросилась с крыши княжеского терема, предпочтя плену и позору смерть.

После гибели сына Юрий Игоревич, так и не получив помощи ни от кого, кроме муромских князей Юрия Давыдовича и Олега Юрьевича, принял решение дать монголам сражение в поле.

Это был смелый шаг, однако, с учетом огромного преимущества войска Батыя в численности, он был обречен на провал. В битве на реке Воронеж рязанцы продемонстрировали свою стойкость и мужество, но все равно потерпели тяжелое поражение.

Рязанский князь, уцелевший на поле боя, вернулся в Рязань. Ему оставалось только одно — оборонять свой город, опираясь на его мощные укрепления.

Горожане держались пять дней

Во время нашествия Батыя именно оборона городов наносила максимальный ущерб кочевникам. Однако в распоряжении хана были позаимствованные в Китае стенобитные машины, которые и решали исход подобных сражений.

16 декабря 1237 года начался штурм Рязани. Княжеская дружина понесла тяжелые потери в битве на реке Воронеж, и профессиональных воинов в городе оставалось мало. Но на защиту Рязани поднялись мирные жители от мала до велика.

Пять дней рязанцы стояли насмерть, множа потери нападавших. Но к Батыю подходили все новые отряды, ранее посланные на захваты других городов княжества. Защитникам Рязани же помощи ждать было неоткуда.

В ночь с 20 на 21 декабря 1237 года Батый отдал приказ начать решающий штурм. В дело были пущены тараны и катапульты. Проломив стену, монголы ворвались внутрь.

На улицах города развернулись яростные рукопашные схватки. Рязанцы, зная о жестокости монголов, на их милость не надеялись, стараясь отдать свои жизни подороже.

«Убитый мужчина прижимал к груди маленького ребёнка»

Жестокость армии Батыя — не выдумка. Археологи, проводя раскопки на том месте, где раньше была Рязань, находили подтверждение летописным сообщениям о массовых расправах: «Пленникам рубили головы: при раскопках А. В. Селивановым Спасского собора обнаружены скопления из 27 и 70 черепов, некоторые со следами ударов острым оружием… Юношей, девушек и молодых женщин, оставшихся в живых, вероятно, разделили между воинами. Найден скелет женщины, которая была беременна, убитый мужчина прижимал к груди маленького ребёнка. У части скелетов проломлены черепа, на костях следы сабельных ударов, отрублены кисти рук».

Князь Юрий Игоревич разделил судьбу своего народа — он погиб во время штурма.

По приказу Батыя ограбленный и опустошенный город был сожжен.

Рязанцы, которых не было в городе в момент его гибели, возвратились на пепелище, чтобы отдать последнюю дань уважения погибшим. О гробах и одиночных могилах речь не шла — трупов было столько, что хоронили их в огромных братских могилах, похожих на котлованы.

Помни о Рязани

После похорон те, кто мог держать оружие, уходили мстить за убитых близких и друзей. Так поступил легендарный рязанский боярин Евпатий Коловрат, мужество и доблесть которого признал сам Батый.

Рязань стала лишь первым большим русским городом, разоренным в ходе монголо-татарского нашествия. Та же участь впоследствии ждала Коломну, Москву, Владимир, Киев и многие другие города.

Кто-то, пережив разорение, поднимался из пепла. Рязани такая судьба была не суждена. Новый князь перенес столицу в Переяславль-Рязанский, который примерно через сто лет стали именовать просто Рязанью. Однако официально переименование состоялась только во времена Екатерины Великой, в 1778 году.

Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru