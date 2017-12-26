Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 декабря 2017

После заявления Владимира Путина о завершении военной операции в Сирийской Арабской Республике многие эксперты стали рассуждать о ее итогах.

Страницы электронных и печатных СМИ запестрели заголовками о грядущем делении страны на зоны влияния России, Турции и США, о перспективах экономического и промышленного развития региона.

Вопросы, безусловно, важные, но слишком глобальные для простого сирийского гражданина. После стольких лет войны первоочередное для обывателя — возвращение к мирной жизни.

За шесть лет войны боевики не только убивали ни в чем не повинных граждан, но и пытались лишить сирийский народ надежды и веры в прямом смысле этих слов. В стране еще остались школы и монастыри, израненные пробоинами от минометных снарядов. Школы и монастыри, где на переменах между уроками угнетающая тишина, а на месте ликов святых — сбитая прикладом автомата штукатурка.



Церковь Святых Сергея и Вакха, н. п. Маалюля

Одним из самых известных православных мест, пострадавшим от рук террористов, стала церковь Святых Сергея и Вакхи в городе Маалюля. В 2013 году в населенный пункт вошли боевики «Джебхат Ан-Нусры»*. Они полностью разграбили святыню, забрав с собой наиболее ценные иконы. Среди них образец, датирующийся XIII веком. Все, что террористы унести не смогли, — осквернили.

Всего за время войны в Сирии были частично или полностью разрушены боевиками более 1000 христианских храмов, из них 400 — православные.

Со школами ситуация не менее трагичная. Фотографии с мест шокируют: стены пробиты, дети вынуждены обучаться в полуразрушенных помещениях. Некоторые колыбели знаний навечно распрощались с детским смехом и не подлежат восстановлению. Начало 2017 учебного года было перенесено на несколько недель ввиду невозможности начать обучение из-за отсутствия учебно-материальной базы.



Школа Кефр Зейт, н. п. Кадсая

Существенную роль в ликвидации наследия боевиков играет Российская Федерация. В конце ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о намерении РПЦ участвовать в восстановлении сирийских храмов и монастырей. Ранее совместная группа Русской православной и Римско-католической церкви приступила к созданию каталога разрушенных святынь.

Оценкой ущерба, причиненного школам, занимаются военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Только за ноябрь 2017 года в провинциях Дамаск и Алеппо были осмотрены двадцать два учебных заведения, составлены сметы восстановительных работ.

Перспективная задача — оказать помощь сирийскому правительству в восстановлении и дальнейшем развитии образовательной инфраструктуры страны.

Все это говорит о том, что война день за днем становится ужасом прошлого. Ему на смену все уверенней приходит обоснованная надежда на светлое и счастливое будущее для всего сирийского народа.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.