Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 декабря 2017
- 11:30 Брифинг Центра примирения враждующих сторон в САР.
- 08:57 Капитуляция в Бейт-Джинне.
- 04:30 Сирия: Что дальше? (ФОТО).
- 02:20 Главари боевиков сирийской оппозиции едут в Сочи.
Брифинг Центра примирения враждующих сторон в САР
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Капитуляция в Бейт-Джинне
На фоне уже традиционного бодания в северо-восточной Хаме, где САА пока не удается добиться решительных успехов, наконец разобрались с анклавом Бейт-Джинн к юго-западу от Дамаска. Бои за ликвидацию этого анклава велись еще с конца ноября, но лишь к концу года удалось добиться оперативных успехов – боевики понеся существенные потери и потеряв ряд ключевых позиций, запросили перемирия и вывоза из анклава.
Уже 25 декабря ситуация стала для них катастрофической, так как отрезав кусок территории на востоке анклава, САА практически разрезали анклав пополам к востоку от Бейт-Джинна.
Общая схема ликвидации анклава более прочего походит на зачистку анклава в Вади Барада и Западной Гуты. Важную роль в прогрессе наступления сыграли части 4-й танковой дивизии, которые поработав в Востоной Сирии, снова вернулись на юго-запад, где летом они работали в районе Дераа.
Скорее всего боевики будут вывезены в Идлиб на уже хорошо знакомых нам зеленых автобусах, предварительно сдав оставшееся тяжелое вооружение. Таким образом здесь у сирийцев осталось лишь разобраться с боевиками у границы с Израилем.
Освобождение Сирии методично продолжается, что усиливает позиции Асада и его союзников перед предстоящими в 2018-м году переговорами о межсирийском урегулировании.
Рождество в Дамаске.
Завершающие бои к юго-западу от Дамаска.
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Сирия: Что дальше? (ФОТО)
После заявления Владимира Путина о завершении военной операции в Сирийской Арабской Республике многие эксперты стали рассуждать о ее итогах.
Страницы электронных и печатных СМИ запестрели заголовками о грядущем делении страны на зоны влияния России, Турции и США, о перспективах экономического и промышленного развития региона.
Вопросы, безусловно, важные, но слишком глобальные для простого сирийского гражданина. После стольких лет войны первоочередное для обывателя — возвращение к мирной жизни.
За шесть лет войны боевики не только убивали ни в чем не повинных граждан, но и пытались лишить сирийский народ надежды и веры в прямом смысле этих слов. В стране еще остались школы и монастыри, израненные пробоинами от минометных снарядов. Школы и монастыри, где на переменах между уроками угнетающая тишина, а на месте ликов святых — сбитая прикладом автомата штукатурка.
Церковь Святых Сергея и Вакха, н. п. Маалюля
Одним из самых известных православных мест, пострадавшим от рук террористов, стала церковь Святых Сергея и Вакхи в городе Маалюля. В 2013 году в населенный пункт вошли боевики «Джебхат Ан-Нусры»*. Они полностью разграбили святыню, забрав с собой наиболее ценные иконы. Среди них образец, датирующийся XIII веком. Все, что террористы унести не смогли, — осквернили.
Всего за время войны в Сирии были частично или полностью разрушены боевиками более 1000 христианских храмов, из них 400 — православные.
Со школами ситуация не менее трагичная. Фотографии с мест шокируют: стены пробиты, дети вынуждены обучаться в полуразрушенных помещениях. Некоторые колыбели знаний навечно распрощались с детским смехом и не подлежат восстановлению. Начало 2017 учебного года было перенесено на несколько недель ввиду невозможности начать обучение из-за отсутствия учебно-материальной базы.
Школа Кефр Зейт, н. п. Кадсая
Существенную роль в ликвидации наследия боевиков играет Российская Федерация. В конце ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о намерении РПЦ участвовать в восстановлении сирийских храмов и монастырей. Ранее совместная группа Русской православной и Римско-католической церкви приступила к созданию каталога разрушенных святынь.
Оценкой ущерба, причиненного школам, занимаются военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Только за ноябрь 2017 года в провинциях Дамаск и Алеппо были осмотрены двадцать два учебных заведения, составлены сметы восстановительных работ.
Перспективная задача — оказать помощь сирийскому правительству в восстановлении и дальнейшем развитии образовательной инфраструктуры страны.
Все это говорит о том, что война день за днем становится ужасом прошлого. Ему на смену все уверенней приходит обоснованная надежда на светлое и счастливое будущее для всего сирийского народа.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Главари боевиков сирийской оппозиции едут в Сочи
После победы правительственных войск Сирии в войне против террористической группировки ИГИЛ* перед руководством республики и его союзниками возникла необходимость разработки концепции дальнейшего процесса мирного урегулирования.
Подробности «Русской Весне» рассказал военно-дипломатический источник.
«В настоящее время можно констатировать, что результатом работы по примирению стала организация Конгресса национального диалога, первое заседание которого запланировано в Сочи 29–30 января будущего года», — заявил собеседник РВ.
«То, что данное мероприятие будет играть ключевую роль в судьбе послевоенного устройства в САР, в целом было подтверждено на минувшей неделе в Астане, где прошли очередные переговоры по урегулированию сирийского кризиса, во время которых как раз таки обсуждались основные аспекты предстоящего форума. В частности, на рассмотрение были вынесены список делегатов конгресса, вопросы, которые будут подниматься в ходе заседания, а также сроки его проведения», — подчеркнул источник.
В общем-то столь пристальное внимание мировой общественности к Конгрессу национального диалога, с инициативой проведения которого ранее выступил Президент России Владимир Путин, вполне оправдано.
Вооруженная оппозиция едет в Сочи
Дело в том, что в отличие от подобных заседаний, организованных ранее под эгидой различных политических организаций, участники которых преимущественно занимались бичеванием официального Дамаска и обсуждали пути противодействия ему, форум в Сочи предполагает присутствие на одной площадке как представителей легитимного сирийского правительства, так и делегатов от внутренней, внешней и вооруженной оппозиции.
Кроме того, по задумке организаторов, возможность выступить должна быть предоставлена исключительно вышеупомянутой категории, тогда как страны-гаранты и другие члены международного сообщества должны ограничиться ролью наблюдателей, основная цель которых — поддержать стремление сирийского народа найти выход из тупиковой ситуации.
Что касается состава наблюдателей, то очевидно, что помимо России в этом качестве будут задействованы Иран и Турция, принявшие в Астане участие в обсуждении созыва Конгресса, а также ООН как главный наднациональный институт. В то же время в Москве не исключают участия в этом качестве США, однако отмечают, что данный вариант возможен только в случае соответствующего предложения со стороны Вашингтона и при условии его конструктивного подхода и поддержки по отношению к Конгрессу.
Впрочем, вероятность присутствия американской делегации на российском курорте в январе, надо полагать, крайне мала. Это обусловлено в первую очередь тем, что американцы, с самого начала сирийского конфликта занявшие сторону «борцов с режимом», на сегодняшний день фактически препятствуют мирным инициативам в Сирии, а также достаточно прозрачно заявляют о своих намерениях сохранить военное присутствие на территории арабской республики. Безусловно, подобная тактика препятствует послевоенному урегулированию, что, в свою очередь, делает невозможным плодотворное сотрудничество в рамках предстоящего форума.
Однако выключение Соединенных Штатов из переговорного процесса вряд ли негативно скажется на его перспективах, так как предпосылки для положительных результатов существуют уже сейчас, а наиболее отчетливо это демонстрирует ситуация с населенными пунктами и вооруженными формированиями, уже присоединившимися к режиму перемирия, общее число которых превысило две тысячи и две сотни соответственно.
В любом случае, в настоящий момент самое главное, чтобы функционирование Конгресса было окончательно налажено, а сама идея приняла воплощение в конкретных делах и решениях. Только при соблюдении этих условий у Сирии появится возможность оправиться от многолетнего кошмара и, наконец, вернуться к нормальной жизни.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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