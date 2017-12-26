С каждым годом становится все очевиднее, что в распаде СССР не было никакой необходимости
Источник: antimaidan.ru
Количество россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума с 2009 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра». 58% опрошенных испытывают такое чувство по отношению к Советскому Союзу. Обратного мнения придерживаются 25% респондентов, не смогли сформулировать ответ 16%.
Среди тех, кто расстроен из-за развала СССР, 54% говорят о «разрушении единой экономической системы», 36% считают, что «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе», 34% замечают, что «возросло взаимное недоверие, ожесточенность», 26% заявляют о «разрушении связи с родственниками, друзьями».
52% полагают, что распада Советского Союза можно было бы избежать. В его неотвратимости уверены 29%.
Николай Стариков, писатель, сопредседатель движения «Антимайдан»:
С каждым годом становится все очевиднее, что распад Советского Союза не был не только какой-то объективной реальностью, но и, разумеется, в этом не было никакой необходимости.
Это становится все виднее, особенно на фоне успехов соседней с нами КНР. Говорить о том, что экономика Советского Союза не могла достигнуть тех же результатов, которых достиг Китай, — это значит отрицать реальность.
В Советском Союзе человека уважали не за сумму на его счете, а за достижения.
Чем больше мы отходим от социалистического общества, в котором какая-никакая справедливость была в куда большем объеме, нежели в сегодняшнем капиталистическом обществе, тем больше люди испытывают ностальгию по тем самым временам, когда социальные лифты работали, когда уважение к человеку определялось его достижениями, а не суммой на его счете.
Думаю, что эти два фактора и приводят к тому, что число тоскующих по СССР становится все больше.
Источник: nstarikov.ru
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В СССР человека уважали за успехи за чужой счёт!
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“…распад Советского Союза не был … объективной реальностью…” !!
Очевидно даже для Н.Старикова.
Только делает он это заключение не из принципиальных достоинств
советской общественной политико – экономической системы,
а из сомнительной картины внешних достижений слабо – развитой
сугубо капиталистической экономики Китая
(с его полуторамиллиардным населением).
Есть такой бытовой критерий “цена / качество”.
По этому критерию экономика СССР даже 1980 года
на корпус впереди экономики нынешнего Китая.
Так что “… в этом (распад Советского Союза) не было никакой необходимости”.
J UDOV
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Все познается в сравнении.
Последняя сельскохозяйственная перепись, которая состоялась в прошлом году,
показала, что почти 100 млн. га, или 44% всех сельхозугодий страны заброшены
и не используются. После распада СССР этот процесс продолжается до сих пор, русская деревня умирает.
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Вы действительно думаете, что с развитием человечества в целом, деревня должна сохраниться? У деревни нет будущего, только в виде отселившихся из города пенсионеров. Здесь больше волнует демографический показатель. Даже с деньгами молодежь в деревне жить не захочет, это объективная реальность.
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Вы правильно все оцениваете ( по моей шкале правильности), жаль не знаком с вали лично. Стариков популист, и в этом слове слово лист можно заменить. Он идейный,но не той идеи. Он монархист. Роль человека для него, это шестеренка. это западное мышление. В СССР он уважает лишь мощь, а не те свободы( пусть на бумаге) которые делали всех равными.
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Не уважает писатель классиков. О каком капиталистическом обществе идёт речь?
После социализма прямой путь к коммунизму.
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А Варшавского Договора? у Старикова “тут помню тут не помню”? Всех достал коммунизм. его и надо было валить, а не страну и военно-политический блок. Никто не хотел обслуживать ленинизм.
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Причем тут ленинизм и коммунизм? Его никогда не было. Были лишь люди. Которые обеспечивать стали лишь себя. Никакими идеями они не руководствовались. И когда для них страна стала обузой, они ее развалили.
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Ты там шлялся где-то…По помойкам по всяким…По подворотням и мусоркам…А мы тебя ждали…переживали.Степаныч сказал,что тебя поглотило что-то (эзотерик…что видит,то и поет).Мы попрощались уже.А ты как ни в чем не бывало…Нахрапом.Без здрасьте,без до свиданья.Окунись в другой ЯП.Он отчасти одебилел,но начинает трансформироваться.Брахманище…вы не знаете.Это….чудо из чудес.Вы все прое…ли интересное:).