С каждым годом становится все очевиднее, что в распаде СССР не было никакой необходимости

Источник: antimaidan.ru

Количество россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума с 2009 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра». 58% опрошенных испытывают такое чувство по отношению к Советскому Союзу. Обратного мнения придерживаются 25% респондентов, не смогли сформулировать ответ 16%.

Среди тех, кто расстроен из-за развала СССР, 54% говорят о «разрушении единой экономической системы», 36% считают, что «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе», 34% замечают, что «возросло взаимное недоверие, ожесточенность», 26% заявляют о «разрушении связи с родственниками, друзьями».

52% полагают, что распада Советского Союза можно было бы избежать. В его неотвратимости уверены 29%.

Николай Стариков, писатель, сопредседатель движения «Антимайдан»:

С каждым годом становится все очевиднее, что распад Советского Союза не был не только какой-то объективной реальностью, но и, разумеется, в этом не было никакой необходимости. Это становится все виднее, особенно на фоне успехов соседней с нами КНР. Говорить о том, что экономика Советского Союза не могла достигнуть тех же результатов, которых достиг Китай, — это значит отрицать реальность. В Советском Союзе человека уважали не за сумму на его счете, а за достижения. Чем больше мы отходим от социалистического общества, в котором какая-никакая справедливость была в куда большем объеме, нежели в сегодняшнем капиталистическом обществе, тем больше люди испытывают ностальгию по тем самым временам, когда социальные лифты работали, когда уважение к человеку определялось его достижениями, а не суммой на его счете. Думаю, что эти два фактора и приводят к тому, что число тоскующих по СССР становится все больше.

Источник: nstarikov.ru