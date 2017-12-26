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С каждым годом становится все очевиднее, что в распаде СССР не было никакой необходимости

20:16. 26 декабря 2017 Просмотров - 244 9 коммент. Опубликовал:

Источник: antimaidan.ru

Количество россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума с 2009 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра». 58% опрошенных испытывают такое чувство по отношению к Советскому Союзу. Обратного мнения придерживаются 25% респондентов, не смогли сформулировать ответ 16%.

Среди тех, кто расстроен из-за развала СССР, 54% говорят о «разрушении единой экономической системы», 36% считают, что «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе», 34% замечают, что «возросло взаимное недоверие, ожесточенность», 26% заявляют о «разрушении связи с родственниками, друзьями».

52% полагают, что распада Советского Союза можно было бы избежать. В его неотвратимости уверены 29%.

Николай Стариков, писатель, сопредседатель движения «Антимайдан»:

С каждым годом становится все очевиднее, что распад Советского Союза не был не только какой-то объективной реальностью, но и, разумеется, в этом не было никакой необходимости.

Это становится все виднее, особенно на фоне успехов соседней с нами КНР. Говорить о том, что экономика Советского Союза не могла достигнуть тех же результатов, которых достиг Китай, — это значит отрицать реальность.

В Советском Союзе человека уважали не за сумму на его счете, а за достижения.

Чем больше мы отходим от социалистического общества, в котором какая-никакая справедливость была в куда большем объеме, нежели в сегодняшнем капиталистическом обществе, тем больше люди испытывают ностальгию по тем самым временам, когда социальные лифты работали, когда уважение к человеку определялось его достижениями, а не суммой на его счете.

Думаю, что эти два фактора и приводят к тому, что число тоскующих по СССР становится все больше.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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9 коммент.»

  • 2986 567
    nikolay 26 декабря 2017 в 20:18 Ссылка Пометить
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    В СССР человека уважали за успехи за чужой счёт!

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  • 1440 1112
    Juryi 26 декабря 2017 в 20:38 Ссылка Пометить
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    “…распад Советского Союза не был … объективной реальностью…” !!
    Очевидно даже для Н.Старикова.

    Только делает он это заключение не из принципиальных достоинств
    советской общественной политико – экономической системы,
    а из сомнительной картины внешних достижений слабо – развитой
    сугубо капиталистической экономики Китая
    (с его полуторамиллиардным населением).

    Есть такой бытовой критерий “цена / качество”.
    По этому критерию экономика СССР даже 1980 года
    на корпус впереди экономики нынешнего Китая.

    Так что “… в этом (распад Советского Союза) не было никакой необходимости”.

    J UDOV

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    • 3752 3208
      Руса Juryi 26 декабря 2017 в 23:05 Ссылка Пометить
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      Все познается в сравнении.
      Последняя сельскохозяйственная перепись, которая состоялась в прошлом году,
      показала, что почти 100 млн. га, или 44% всех сельхозугодий страны заброшены
      и не используются. После распада СССР этот процесс продолжается до сих пор, русская деревня умирает.

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      • 865 668
        Aндрей Руса 27 декабря 2017 в 0:16 Ссылка Пометить
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        Вы действительно думаете, что с развитием человечества в целом, деревня должна сохраниться? У деревни нет будущего, только в виде отселившихся из города пенсионеров. Здесь больше волнует демографический показатель. Даже с деньгами молодежь в деревне жить не захочет, это объективная реальность.

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      Aндрей Juryi 27 декабря 2017 в 0:30 Ссылка Пометить
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      Вы правильно все оцениваете ( по моей шкале правильности), жаль не знаком с вали лично. Стариков популист, и в этом слове слово лист можно заменить. Он идейный,но не той идеи. Он монархист. Роль человека для него, это шестеренка. это западное мышление. В СССР он уважает лишь мощь, а не те свободы( пусть на бумаге) которые делали всех равными.

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    Славарий 26 декабря 2017 в 23:42 Ссылка Пометить
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    Не уважает писатель классиков. О каком капиталистическом обществе идёт речь?
    После социализма прямой путь к коммунизму.

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    Ликвидатор 27 декабря 2017 в 0:30 Ссылка Пометить
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    А Варшавского Договора? у Старикова “тут помню тут не помню”? Всех достал коммунизм. его и надо было валить, а не страну и военно-политический блок. Никто не хотел обслуживать ленинизм.

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      Aндрей Ликвидатор 27 декабря 2017 в 0:42 Ссылка Пометить
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      Причем тут ленинизм и коммунизм? Его никогда не было. Были лишь люди. Которые обеспечивать стали лишь себя. Никакими идеями они не руководствовались. И когда для них страна стала обузой, они ее развалили.

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        Ъ Aндрей 27 декабря 2017 в 1:38 Ссылка Пометить
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        Ты там шлялся где-то…По помойкам по всяким…По подворотням и мусоркам…А мы тебя ждали…переживали.Степаныч сказал,что тебя поглотило что-то (эзотерик…что видит,то и поет).Мы попрощались уже.А ты как ни в чем не бывало…Нахрапом.Без здрасьте,без до свиданья.Окунись в другой ЯП.Он отчасти одебилел,но начинает трансформироваться.Брахманище…вы не знаете.Это….чудо из чудес.Вы все прое…ли интересное:).

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