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Роспотребнадзор призывает к здоровому питанию в Новогоднюю ночь

17:47. 26 декабря 2017 Просмотров - 80 Один комментарий Опубликовал:

 

Московское управление Роспотребнадзора напомнило жителям столицы о мерах профилактики, соблюдение которых поможет снизить вероятность отравлений во время праздничных  застолий.

img_2814.jpgПо мнению санитарных врачей столицы, переедание и употребление в пищу просроченных продуктов – наиболее вероятная причина недомоганий в период новогодних каникул. Особенно ощутимой резкая смена пищевого рациона становится для столичных школьников, организм которых привык к правильному сбалансированному питанию в учебных учреждениях, и может весьма тяжело перенести ударные порции новогодних излишеств. В школьные будни они регулярно получают свежие фрукты, овощи, каши, супы, пюре и котлеты, приготовленные на пару, а во время праздников и в последующие дни они рискуют стать заложниками кулинарных усилий взрослых. И когда обеденный домашний стол обильно сервируется жареными ребрышками, картошкой и салатами, заправленными майонезом, со стороны пищеварительной системы могут наблюдаться такие последствия, как изжога, тяжесть в желудке, слабость и тошнота. Во избежание сбоя в организме врачи рекомендуют не отказываться в новогоднюю ночь от простых, но полезных блюд, приготовленных посредством щадящей тепловой обработки и без использования усилителей вкуса, красителей и прочих химических добавок. Это может быть холодец, картофель, тушеный с курицей, салаты, заправленные подсолнечным маслом, овощные запеканки, компоты и морсы.

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Взрослых же подстерегает еще один коварный атрибут праздника – некачественный алкоголь, приобретенный в нелегальных местах продажи. Роспотребнадзор предостерегает: «Обращайте внимание на качество упаковки и наличие специальной или акцизной марки: легальные производители разливают продукцию в тару, имеющую особенные отличительные признаки, а этикетка и контрэтикетка наклеены ровно без перекосов. При приобретении водки обратите внимание на цвет напитка: настоящая водка прозрачная без мути и осадка на дне. Кроме того, немаловажную роль в профилактике отравления алкоголем играет и умеренное употребление алкоголя».

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Стоит добавить также, что весьма частой причиной недомоганий, особенно в больших городах, становится и вирусы различного генеза. Главным образом, это рота и норавирусы, период активности, которых как раз приходится на  зимнее время года. Для профилактики возникновения недуга специалисты рекомендуют регулярно мыть руки, ополаскивать горячей водой овощи и фрукты, качественно обрабатывать моющими средствами посуду, которая используется для приготовления пищи и, по возможности, избегать места массовых скоплений. Важно помнить, что симптомы отравления и поражения вирусом весьма схожие, поэтому при явно выраженных признаках недомогания лучше не оттягивать визит к врачу.

 

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Один комментарий»

  • 7014 6098
    Вячеслав 26 декабря 2017 в 17:59 Ссылка Пометить
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    Этому роспотребу надо бы некачественные и “нездоровые” продукты убрать с прилавков, а уже потом давать рекомендации…

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