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Путин и либералы, Улюкаев и тюрьма, Крым и мост

15:24. 26 декабря 2017 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:05 – большая пресс-конференция Владимира Путина
10:17 – приговор бывшему министру Улюкаеву
16:41 – 150 миллионов рублей, 605 миллионов рублей, 500 тысяч евро и кровавый режим
20:31 – предотвращённый взрыв в Казанском соборе и полицейский-герой Денис Сумин
23:05 – фантастическая новость о мосте, который невозможно построить

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

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Источник: www.youtube.com

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