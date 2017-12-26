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Китай создаёт проект по выкачиванию технологий из России

16:30. 26 декабря 2017 Просмотров - 174 Один комментарий Опубликовал:

Китайская Tus-Holdings планирует создать в России венчурный фонд с капитализацией в $1 млрд для финансирования совместных научно-технических проектов.

Об этом заявил журналистам в 8 декабря 2017 года официальный представитель научно-исследовательской зоны "Чжунгуаньцунь" У Цзянь, оказывающей содействие этой компании в России.

"На первом этапе на эти цели планируется выделить $150 млн, а в дальнейшем сумма будет доведена до $1 млрд", – отметил он на презентации фонда "Сколково" в Пекине.

Российская делегация фонда "Сколково" находилась в Китае с 8 по 11 декабря.

В этой связи хотим представить фрагмент выступления Переслегина Сергея о том, как российские венчурные фонды отбирают у изобретателей их изобретения.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: изобретение, Китай, Переслегин, Россия, технологии
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Один комментарий»

  • 2750 2001
    любопытный 26 декабря 2017 в 17:10 Ссылка Пометить
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    Что только ни делают, что бы мы были нищими и тупыми. Испортили образование, уничтожили разные научные общества и детские кружки творчества, а мы усё пытаемся что то изобретать. Тогда надо это отнимать.
    По тв говорили, что крымский мост спонсировали китайцы, а недавно сказали, что китайцы хотят построить свою железную дорогу Пекин Брюссель. Представляете частная железная дорога чужого госудрства по всей нашей стране!!!!
    И кто тут Олень

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