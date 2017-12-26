Китай создаёт проект по выкачиванию технологий из России

Китайская Tus-Holdings планирует создать в России венчурный фонд с капитализацией в $1 млрд для финансирования совместных научно-технических проектов.



Об этом заявил журналистам в 8 декабря 2017 года официальный представитель научно-исследовательской зоны "Чжунгуаньцунь" У Цзянь, оказывающей содействие этой компании в России.

"На первом этапе на эти цели планируется выделить $150 млн, а в дальнейшем сумма будет доведена до $1 млрд", – отметил он на презентации фонда "Сколково" в Пекине.

Российская делегация фонда "Сколково" находилась в Китае с 8 по 11 декабря.

В этой связи хотим представить фрагмент выступления Переслегина Сергея о том, как российские венчурные фонды отбирают у изобретателей их изобретения.



Источник: ss69100.livejournal.com