Как сделать революцию в России и как ее предотвратить

Эта статья, присланная мне её автором, признаюсь, произвела на меня сильное впечатление. Все разложено по полочкам, все подкреплено фактами. И – логика! А ведь речь идет о сложнейшей проблеме, автор пишет о серьезных вещах.

Он просто описывает МЕХАНИЗМ подготовки из детей будущих революционеров. Разрушителей, пушечного мяса государственного переворота.

Но все по порядку.

Сначала пришло письмо:

По этому поводу я написал статью, она прикреплена к этому письму. Очень Вас прошу прочитать ее».

Война за то, кто вырастит из российских детей — защитники или могильщики России, идет сегодня. И Россия проигрывает эту войну на всех фронтах. Дезорганизация процессов воспитания детей в России — вот истинная причина деградации волевых, морально этических качеств молодежи России и нарастающего протестного движения в молодежной среде.

Меня зовут Грезин Андрей Юрьевич, я из Томска. По образованию я радиофизик, но по специальности работать мне не пришлось. У меня свой бизнес и по роду службы мне приходится регулярно взаимодействовать с молодежью. И как с сотрудниками и как с покупателями. Ежедневно мы контактируем примерно с 2 — 3 тысячами томичей. И так на протяжении последних 20-ти лет. Нарастающая деградация волевых качеств и моральных ценностей молодых людей заставила меня увлечься изучением природы этого вопроса. Формирование протестных настроений в молодежной среде, склонность молодежи принимать участие в госперевороте оказались звеньями той же цепи.

Вот эта статья…

Как сделать из детей пушечное мясо революции

Мы знаем, что каждый человек обязательно добивается поставленной перед собой цели. Для достижения цели, конечно, нужны и ресурсы, и время, и упорство и т.д. Но, первоопределяющим всегда является постановка цели. Не поставив цель не возможно её достигнуть.

Для того, чтобы граждане государства сами совершили революцию (государственный переворот) в своей собственной стране нужно сделать так, чтобы сначала эти граждане должны захотеть совершить революцию.

Вот основные тезисы, которые должны быть выполнены, чтобы граждане страны совершили государственный переворот:

Граждане должны захотели свершить государственный переворот. Граждане должны знать как именно и в какой последовательности нужно действовать, чтобы совершить революцию. Граждане должны быть готовы совершить преступление. Ведь революция – это противоправные действия. Граждане должны быть уверенны в отсутствии наказания за их преступления. У граждан должна быть сформирована привычка к насильственной форме решения вопросов. У граждан должна отсутствовать привычка соблюдать законы. Граждане должны чувствовать себя обманутыми. Граждане должны точно знать – кто обманщик, кто виноват, кто враг.

Рассмотрим эти пункты по отдельности.

I.​ Как убедить граждан совершить государственный переворот?

Что же должно произойти, чтобы у граждан появилось желание свершить госпереворот?

Заодно можно спросить – если можно управлять желаниями людей, можно ли сделать так, чтобы эти же граждане НЕ захотели совершать госпереворот? И ещё хотелось бы узнать – а можно ли сделать так, чтобы преступлений стало меньше? И много чего еще!

То есть, на вопрос: – «А можно ли управлять поведением человека?»

Есть ответ: – «Да, можно!»

Можно управлять поведением человека, не находясь с ним в прямом контакте. Можно управлять человеком без насилия над ним. Можно управлять действиями человека даже не будучи с ним знакомым. Можно управлять действиями человека, даже не зная о том, что в данный момент времени какой-то незнакомый вам человек совершает действия так вам необходимые.

Под действиями человека подразумевается его поведение в определенной ситуации. Для этого необходимо знать как действует механизм управления поведением человека. И управлять этим механизмом. Именно понимание механизмов поведения человека позволит затем управлять отдельным человеком, гражданами целой страны, да и всего мира тоже.

Очень жаль, что в СССР не возникла школа психологии по изучению поведения человека. Зато школа психологии по изучению поведения человека возникла в США в 40-е годы ХХ века. Знания о механизмах поведения человека, полученные руководством США, и позволяют нашему геополитическому противнику одерживать одну победу за другой в любом месте применения этих знаний. Ведь США никто не противостоит на этом театре боевых действий. У США есть оружие по управлению людьми, а у России этого оружия нет. Как и нет сегодня и защиты от этого оружия.

Это оружие – умение дистанционно воспитать в детях нужные черты характера, нужные морально-этические ценности и нужные модели поведения в конкретных ситуациях. Точное название этого механизма: научение через подражание в формирование нового поведения.

СПРАВКА 1.1

Механизм научения (научение – это термин, означающий усвоение нужной модели поведения) через подражание в формирование нового поведения обнаружил, исследовал и описал канадский психолог Альберт Бандура. Если коротко, то суть открытии заключается в следующем: сформировать нужный навык (нужную модель поведения) у ребенка, можно заменив вербальную инструкцию зрительно воспринимаемой демонстрацией.

Нужно пояснить, почему мы рассматриваем формирование навыков не у взрослых, а у детей. Дело в том, что характер, морально-этические ценности и модели поведения формируются в детском и подростковом возрасте. В дальнейшем может происходить лишь незначительная корректировка. То есть морально-этические ценности граждан, их приверженность государству, патриотизм, умение соблюдать или нарушать правила, модель поведения в различных ситуациях будут именно теми, к которым приучат граждан в детском возрасте. Кто детей воспитает (научит), тот и будет управлять (исподволь) этими детьми всю их жизнь. Например, в Османской империи таким образом воспитывали из детей-христиан султанскую гвардию – «Янычар». И бывшие дети-христиане запросто (по приказу) вырезали своих бывших этнических сограждан.

Теперь перейдем к открытию А. Бандуры. Поведение человека в различных ситуациях зависит от обретенного ранее опыта. Если, в результате ранее полученного опыта, человек получил то, что хотел, и издержки не оказались существенны, человек усваивает модель поведения в аналогичных ситуациях.

Но, как выяснили американские психологи, человек может усваивать новую модель поведения не только на основе собственного опыта, но и на основе наблюдения за поведением другого человека (визуального научения).

А. Бандура и Р. Уолтере установили, что процедура визуального научения (то есть тренировка при отсутствии подкрепления или наличии косвенного подкрепления только одной модели) особенно эффективна для усвоения нового социального опыта. Благодаря такой процедуре у испытуемого формируется «бихевиоральное предрасположение» к ранее маловероятным для него реакциям.

Ученые выяснили, что с помощью научения посредством наблюдения можно регулировать и направлять поведение ребенка, предоставляя ему возможность подражать авторитетным образцам.

Ученые провели немало лабораторных и полевых исследований, посвященных детской и юношеской агрессивности. В результате было установлено, что для того, чтобы эффективно научить ребенка на основе действия модели (другого человека), необходимо:

Модель должна быть харизматична, эффектна, вызывать желание быть похожим на нее.

Память ребенка должна быть достаточно развита, чтобы суметь сохранить информацию о действиях модели.

Ребенок должны находится в той стадии развития, чтобы суметь воспроизвести то, что ребенок наблюдает.

У ребенка должна присутствовать мотивация, определяющая желание ребенка выполнить то, что он видит. Т.е. ребенок должен хотеть получить то, что получает модель в результате своих действий.

А. Бандура выяснил, что у ребенка, в результате наблюдения за поведением модели, строятся «внутренние модели внешнего мира». Испытуемый наблюдает образец поведения, но не воспроизводит его до тех пор, пока не возникнут соответствующие условия. На основе этих внутренних моделей внешнего мира при определенных обстоятельствах строится реальное поведение, в котором проявляются и находят свое выражение наблюдавшиеся ранее свойства модели.

То есть, чтобы воспитать в ребенке определенную модель поведения, необходимо ребенку показывать кинофильмы, в которых герой, симпатичный ребенку, действуя нужным образом (внушаемая модель поведения) получает результат, желаемый ребенком.

Учебник Обуховой Л. Ф., доктор психологических наук «Детская (возрастная) психология»

Например, мы хотим склонить молодежь к революционным действиям, направленным на разрушение государственного строя в стране и свержение действующей власти. Обучать молодежь необходимо начинать с детского возраста.

Мотив подростка: желание признания, славы, почета, любви.

Внушаемая модель поведения: для того, чтобы тебя уважали, любили и почитали – нужно принять участие в госперевороте.

Для этого мы должны изготовить кинофильм (супер-блокбастер) со следующим сюжетом:

Тема Раскрытие Испытываемые эмоции Формируемые желания Формируемая модель Герой Обаятельный, харизматичный. простой человек, хороший, добрый и честный. Обычный парень или девушка «из нашего двора» Приязнь Ребенок представляет себя героем Я – герой Враг Герой сталкивается с коварством и подлостью руководства страны Возмущение от несправедливости. Ощущение незащищенности Желание восстановить справедливость, чтобы ощутить себя опять в безопасности (вторая ступень пирамиды потребностей Маслоу) Руководство страны – враги Герой – спаситель Коварство и подлость руководства страны направлено не на героя, а на каких-то других простых и приятных людей. Т.о. герой не эгоист-агрессор, а защитник беззащитных людей Жалость к беззащитному, возмущение от несправедливости Наказать руководство страны Я – защитник (рыцарь без страха и упрека). Борьба не ради своих интересов, а ради защиты чьих-то возвышенных интересов. Инструктор Сам герой не умеет свергать власть. Но появляется инструктор со стороны, который очень быстро обучает героя всему чему нужно Сопричастность Готовность так же быстро обучится уникальным знаниям Готовность получить обучение от стороннего инструктора Преступление ради «высших целей» Герой вынужден совершать противоправные действия. Кого-то обманывать, что-то красть, что-то ломать и т.д. На это герой идет, чтобы уничтожить действующую власть и лично руководителя страны Сопричастность происходящему, желание самостоятельно украсть, сломать, избить и т.д. Готовность совершить преступление рады «высших» целей Я могу совершить преступление когда это нужно ради «высших целей» Наказание Герой самостоятельно и крайне жестоко уничтожает всех руководителей государства Зритель должен испытать катарсис, радость и жгучее желание принять участие в расправе над «очень плохим человеком» Готовность лично участвовать в расправе над «очень плохим человеком» Я – миссия. Только от меня зависит светлое будущее Закрепление Герой получает признание, почет, его все любят и поздравляют. Все рады тому, что произошло Радость, ощущение причастности Желание совершить такой же подвиг Чтобы меня любили и ценили я готов участвовать в госперевороте

Фильмы с подобным содержанием нужно показывать регулярно на протяжении примерно 10-12 лет (период с 8 до 20 лет – период формирования личности, характера, моделей поведения). Результат готов – масса революционеров, не боящихся смерти (у подростков страх смерти притуплен) и жаждущих славы, почета и любви, готова к свержению власти. Нужны только инструкторы, которые поведут эти массы в бой.

Фильмы: Сойка пересмешница, Дивиргент, Инсургент, Посвященный, Параллельные миры, ещё 100 фильмов

Вывод 1

Чтобы граждане государства (молодежь) захотели совершить государственный переворот в своей стране, необходимо в подростковом возрасте на протяжении 7-10 лет показывать им кинофильмы, внушающие следующую модель поведения: для того, чтобы тебя уважали, любили и почитали – нужно принять участие в свержении правительства в стране.

II.​ Обучить граждан, как именно и в какой последовательности нужно действовать, чтобы совершить революцию.

По этому пункту я не буду многословен. Все уже описано в предыдущем пункте – действуй как в кино и жди инструктора.

III.​ Граждане должны быть готовы совершить преступление.

Среднестатистический гражданин воспринимает себя человеком хорошим, добрым, честным и справедливым, не способным совершить преступление.

Внушаемая модель поведения: совершать преступления (даже убийство) можно, но только в отношении плохих людей.

Для этого мы должны изготовить кинофильм (супер-блокбастер) со следующим содержанием:

Тема Раскрытие Испытываемые эмоции Формируемые желания Формируемая модель Герой Обаятельный, харизматичный, простой человек, хороший, добрый и честный. Обычный парень или девушка «из нашего двора» Приязнь Ребенок представляет себя героем Я – герой Враг Герой сталкивается с коварством и подлостью «очень плохого человека» – представителя власти (полицейский, военный, государственный чиновник, судья и т.д.) Возмущение от несправедливости. Ощущение незащищенности Желание восстановить справедливость, чтобы ощутить себя опять в безопасности (вторая ступень пирамиды потребностей Маслоу) Представители власти – враги Герой – спаситель Коварство и подлость «очень плохого человека» направлено не на героя, а на каких-то других простых и приятных людей. Т.о. герой не эгоист-агрессор, а защитник беззащитных людей Жалость к беззащитному, возмущение от несправедливости Наказать «очень плохого человека» Я – защитник (рыцарь без страха и упрека). Борьба не ради своих интересов, а ради защиты чьих-то возвышенных интересов. Государство Коррумпированность и равнодушие власти способствует тому, что «очень плохой человек» не подлежит государственному наказанию Возмущение от несправедливости. Ощущение незащищенности Желание восстановить справедливость, чтобы ощутить себя в безопасности (вторая ступень пирамиды потребностей Маслоу) Государство не способно защитить, не способно восстановить справедливость Преступления ради «высших целей» Герой вынужден совершать противоправные действия. Кого-то обманывать, что-то красть, что-то ломать и т.д. На это герой идет, чтобы поймать и наказать «очень плохого человека» Сопричастность происходящему, желание самостоятельно украсть, сломать, избить и т.д. Готовность совершить преступление рады «высших» целей Я могу совершить преступление когда это нужно ради «высших целей» Наказание Герой самостоятельно и крайне жестоко наказывает «очень плохого человека» или даже убивает его Зритель должен испытать катарсис, радость и жгучее желание принять участие в расправе над «очень плохим человеком» Готовность лично участвовать в расправе над «очень плохим человеком» Я – миссия. Только от меня зависит светлое будущее Закрепление Герой получает признание, почет, его все любят и поздравляют Радость, ощущение причастности Желание совершить такой же подвиг Чтобы меня любили, я готов совершить преступление

Эти фильмы нужно показывать регулярно на протяжении примерно 10 лет (период с 10 до 20 лет — формирования личности, характера, моделей поведения). Результат готов – хороший, добрый гражданин готов совершить или принять участие в совершении преступлении. В крайнем случае, гражданин готов оправдать преступления или жестокое обращение с плохими людьми.

Вывод 3

Чтобы граждане оказались готовы совершать преступления, вплоть до убийства, необходимо на протяжении 10-12 лет показывать им кинофильмы, внушающие следующую модель поведения: совершать преступление (даже убийство) можно, но только в отношении плохих людей.

IV. Как привить отсутствие страха быть наказанным официальными властями?

В правильно поставленном вопросе всегда содержится существенная часть ответа.

Роберт Шекли

Чтобы взрослый человек не боялся быть наказанным официальными властями, нужно чтобы эти «официальные власти» никогда его и не наказывали. Не наказывали за совершенные этим человеком преступления. Не наказывали в процессе формирования личности и процессе формирования моделей поведения, т.е. в детском и в подростковом возрасте.

Кто-то скажет, что детей в России и так не наказывает прокуратура, суд и полиция. Да, это верно, но в детском и подростковом возрасте «официальными властями» являются не они, а родители, воспитатели и учителя.

Преступником человек становится тогда, когда он совершает преступление.

СПРАВКА

Преступление — это деяние, запрещённое … законом под угрозой наказания.

Т.е. для того, чтобы деяние стало преступлением, необходимо выполнение следующих условий:

Должен существовать известный заинтересованным лицам список запрещенных деяний.

Должен существовать известный заинтересованным лицам «прейскурант» наказаний.

Во взрослой жизни процесс выявления преступления, задержание преступника, доказательства вины, решения о наказании и исполнение наказаний распределены между «органами власти»: полиция, следствие, прокуратура, суд и пенитенциарная система.

В детстве тоже существуют законы. И существуют деяния, которые запрещены под угрозой наказания. Поскольку лицом, контролирующим исполнение законов, являются родители ребенка, именно родители и решают какое наказание за какое нарушение должен понести их ребенок.

Чезаре Беккариа (мыслитель, публицист, правовед и общественный деятель, выдающийся деятель Просвещения) писал: «Одно из самых действительных средств, сдерживающих преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их неизбежности…». Несоблюдение принципа неотвратимости ответственности влечет за собой существенные отрицательные последствия, «привыкание» населения к совершению преступлений, особенно бытовых и хозяйственных, снижение общего уровня моральной требовательности в обществе, ослабление нетерпимости к правонарушениям и правонарушителям.

Отказ родителей от права и обязанности наказывать своего ребенка за совершенные им проступки, влечет за собой формирование у ребенка уверенности в его безнаказанности.

Ввиду не развитого интеллекта и отсутствия жизненного опыта дети очень плохо прогнозируют события.10 Этим объясняется детская агрессивность и жестокость. Дети просто не представляют к чему могут привести их действия. Всего сразу ребенку ведь не расскажешь, опыт родители и воспитатели передают по мере возникновения актуальных ситуаций. По этой причине дети нуждаются в контроле со стороны взрослых.

По мере взросления ребенок выходит из-под 100%-го контроля родителей по причине того, что он меньше проводит времени дома – ребенок поступает в сад, а затем в школу. Поскольку родители не могут продолжать осуществлять контроль, часть полномочий родители передают другим взрослым, которым передоверяют контроль над детьми, – сначала воспитателям, а затем преподавателям. Полномочия, которые передают родители другим взрослым — это право поощрять и право наказывать.

Отказ воспитателей и преподавателей от права и обязанности наказывать учеников за совершенные им проступки, влечет за собой формирование у ребенка чувства безнаказанности.

Если на протяжении всей сознательной жизни , вплоть до совершеннолетия, ребенка не наказывают за его проступки, ребенок усваивает, что наказаний за его правонарушения не последует и во взрослой жизни.

Вывод 4

Чтобы воспитать в человеке уверенность в отсутствии наказаний со стороны «органов власти», необходимо в детском и подростковом возрасте запретить родителям, воспитателям и учителям наказывать детей за их проступки.

V. Сформировать привычку у детей к насильственной форме решения вопросов.

Поощрение и наказание – это две стороны одной медали, имя которой «воспитание». То есть, тот, кто поощряет и наказывает, тот и воспитывает в ребенке те или иные нравственные ориентиры.

Если воспитатель слагает с себя полномочия наказывать ребенка, это не означает, что ребенок вырастит более свободным человеком. Это означает, что ребенка на самом деле воспитает кто-то другой – тот, кто будет поощрять за достижения и наказывать за проступки.

Справка 5.1

Цель насилия – принудить другого человека (других людей) сделать то, что нужно агрессору, не смотря на интересы попираемой личности. В качестве аргумента агрессор применяет боль – физическую или душевную. То есть, если попираемый не выполняет требуемое от него агрессором, попираемый ощущает (получает) боль.

Боль — это физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение, мучение.

Субъективное понимание душевной боли как таковой было подвергнуто сомнению в исследовании американских нейроучёных. С использованием функциональной МРТ были получены снимки, согласно которым нейрофизиологически душевная боль (боль от сепарации из социума) проявляется точно так же, как боль физического характера (от воздействия раздражителей на ноцицепторы, хеморецепторы, механорецепторы). Душевная боль проявлялась активацией лимбической системы — нейронов в передний части поясной извилины (pars anterior Gyrus cinguli).

То есть страдания, испытываемые человеком от физического или морального воздействия одинаковы. С этой точки зрения не имеет значения каким образом были причинены страдания – за счет физического или морального воздействия. Человек страдает одинаково.

Причинить душевные страдания не просто. Для этого нужно знать то, от чего воспитуемый будет страдать. Нужно суметь с помощью слов заставить воспитуемого вообразить эту альтернативную реальность. То есть у воспитуемого должно быть развито воображение.

По этой причине удел высокоразвитых людей – душевные муки, а удел примитивных людей – физические страдания. Бессмысленно пытаться доставить примитивному человеку душевные страдания. Ничего не получится – у примитивного человека не хватит воображения создать альтернативную реальность и от этого начать страдать.

Дети – примитивные существа, их интеллект ещё не развит и воображение тоже10. Поэтому дети быстрее понимают физическое наказание, чем нравоучения.

С самого рождения у новорожденного уже есть потребности (кушать, пить, чтобы его помыли и т.д.) и ребенок хочет их удовлетворить. Что делать ребенок не знает и действует «наугад». Арсенал воздействия невелик — ребенок может плакать и улыбаться.

Ребенок хочет кушать и начинает плакать. Когда ребенок плачет, мать испытывает душевные страдания. Ребенок покушал и заулыбался – мать рада. То есть первый навык ребенка – как с помощью насилия над другим человеком (матерью) получить то, что ему нужно.

В точности также ребенок узнает и то, что ему (ребенку) можно делать и чего нельзя. Получая поощрения или наказания от родителей, ребенок формирует модели поведения (научение через положительное и отрицательное подкрепление. Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера).

Человек — вид биолого-социальный. В любой социальной группе выстраивается иерархия взаимоотношений. Иерархия бывает только двух видов: стихийная (или примитивная) и цивилизованная.

В социальной группе с примитивной иерархией мерилом социального положения является сила, с помощью которой можно отбирать ценности или принуждать членов группы к действию. Т.е. способность к насилию, жестокость и свирепость являются главными инструментами в социальной группе с примитивной иерархией.

В социальной группе с цивилизованной иерархией мерилом социального положения является способность создавать ценности. Т.е. умение работать (создавать материальные и нематериальные ценности) является главным инструментом в социальной группе с цивилизованной иерархией.

Изучая человеческие группы с низким уровнем интеллекта (школа, преступники, армия), исследователи выяснили, что в таких группах устанавливается примитивная иерархия, сходная в какой-то степени с иерархией сообщества животных. Внутригрупповые роли распределяются известным, раз и навсегда данным образом.

Справка 5.2

В группе с примитивной иерархией есть субъект «альфа» — Главарь; за ним следует субъект «бета» — Советник; все прочие ранжированы на субъектов «гамма» — ведомых и субъектов «омега» — забитых.

Альфа это лидер сообщества, ему подчиняются прочие члены группы. Альфа имеет право поощрять и наказывать. Обычно это место занимает самая сильная и агрессивная особь. Свое место отстаивает в результате серии побед в драках.

Бета является вторым по рангу лицом в группе. Как правило – самая умная, но менее смелая особь. Ей подчиняются все, кроме альфы.

Гамма в свою очередь ранжированы как по вертикали, то есть по степени приближения к Альфе и Бетте, так и по горизонтали — имеет​ся в виду «ролевое качество» места в группе.

Омега — забитые же потому и заслуживают такого названия, что они становятся жертвами общегрупповой агрессии: пинать их — право и даже долг каждого; са​ми они не смеют дать сдачи никому: это равносильно самоубийству, так как в расправе над подобным наглецом с воодушевлением примет участие вся группа.

Очень важно заметить следующее: хотя такая группа держится на примити​визме своих участников и выталкивает из себя любого, кто не примитивен, даже здесь закономерности группового взаимодействия в известной степени ограни​чивают примитивные реакции каждого участника группы. Высказывать амби​цию, собственничество и эгоистическую безучастность во всей их красе, в пре​дельном их выражении субъекту нельзя и в данной группе: это привело бы к рассогласованию взаимодействия. Поэтому в примитивной группе быстро вы​рабатываются определенные нормы поведения участников или «неписаные» правила, которым обязан следовать и Главарь, и самый маломощный из заби​тых.

В семье кто-то из взрослых берет на себя роль альфа-особи и получает право поощрять и наказывать. По мере взросления ребенка меняется его окружение. Ребенок идет сначала в детский сад, а затем и в школу. Дети в группе или классе + воспитатель или учитель – это новая социальная группа ребенка.

Справка 5.3

Французский исследователь Дидье Дезор из Университета Нанси опубликовал в 1994 году любопытную работу под названием «Исследование социальной иерархии крыс в опытах с погружением в воду».

Изначально в опыте участвовало шесть классических белых лабораторных крыс. Эксперимент строился на процедуре питания.

Когда приходило время кормежки, крыс помещали в стеклянный ящик с единственным выходом наверху. Этот выход представлял собой тоннель-лестницу, спускавшуюся на дно соседнего стеклянного резервуара, до половины наполненного водой. На стене резервуара с водой размещалась кормушка, к которой крыса, вынырнув из тоннеля на дне, могла подплыть и выхватить оттуда галету. Однако для того, чтобы съесть ее, животному необходимо было вернуться обратно на твердую поверхность лестницы.

Очень быстро среди шести участников этого эксперимента сформировалась четкая иерархия: две крысы стали «эксплуататорами» — сами они не плавали, а отнимали еду у трех эксплуатируемых пловцов. Шестая крыса выбрала стратегию самообеспечения: она ныряла за галетами и успешно защищала их от рэкета.

Самое удивительное состояло в том, что, сколько бы ученый ни повторял эксперимент с разными крысами, в итоге происходило точно такое же распределение ролей!

Когда в группе объединяли только эксплуататоров, только рабов или только независимых, их сообщество возвращалось к исходной иерархии.

Когда группу увеличили, результат получался ещё более впечатляющий. Доктор Дезор посадил в испытательную клетку двести крыс. Они дрались всю ночь. Утром там лежали три бездыханные жертвы социального катаклизма, а в крысином сообществе сформировалась сложная система подчинения. «Генералам» еду приносили «лейтенанты», которые отбирали её у рабочих пловцов.

При этом кроме «автономных», образовался ещё и класс «попрошаек»: они не плавали и не дрались, а питались крошками с пола.

Справка 5.4

Джон Би Кэлхун (англ. John B. Calhoun, 11 мая 1917, Элктон, Теннесси — 7 сентября 1995) — американский этолог и исследователь психологии в связи с проблемами популяционной плотности и её влияния на поведение. Кэлхун получил известность благодаря своим опытам с сообществами грызунов — мышей и крыс. Он обосновал, что логических причин, по которым наблюдаемые в экспериментах социальные эффекты не могут произойти в человеческом обществе, не существует.

Вывод, который мы можем сделать весьма печален: если преподаватель не возьмет на себя функцию альфа-особи, это не означает, что в этой социальной группе не будет альфа-особи. Альфа-особью станет кто-то из учеников. А учитель может запросто занять место омега-особи.

В случае, когда альфа-особью является учитель, учитель может направлять развитие детей и выстраивать цивилизованную иерархию. Если же альфа-особью становится кто-то из подростков, эта социальная группа обречена прогрессировать в примитивизме и выталкивать из себя всех, кто не примитивен (см. Справка 5.2). В такой социальной группе у подростков будет усваиваться модель решения вопросов через насилие.

Вывод 5

Чтобы воспитать в человеке привычку к насильственной форме решения вопросов, необходимо запретить учителям наказывать детей и вмешиваться в процесс воспитания учеников.

VI. У граждан должна отсутствовать привычки соблюдать законы.

Чтобы у взрослого человека отсутствовала привычка соблюдать законы, нужно чтобы у этого человека ранее не возникала необходимость (нужда) соблюдать законы. Не возникала нужда соблюдать законы в процессе формирования личности и процессе формирования моделей поведения, т.е. в детском и в подростковом возрасте.

В каких же случаях у детей может возникать нужда соблюдать законы или правила?

Ну конечно же во время игр. Причем игры не индивидуальные, а игры командные. Именно в командных играх возникает необходимость в правилах (законах) и необходимость соблюдать правила – «играть по правилам».

Приучая детей заниматься командными видами спорта, мы приучим детей изучать и соблюдать правила. Игры в ко​манде развивают такие качества как преданность и не эго​истичность, энтузиазм, коллективизм.

Массовые командные игры – это футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, в общем — спорт. Т.е., если есть необходимость развить привычку соблюдать правила – необходимо вовлечь в регулярные занятия детским командными видами спорта 100 % детей.

Если есть необходимость блокировать привычку соблюдать правила – необходимо заблокировать развитие массового спорта, а особенно командного.

Вывод 6.1

Чтобы у граждан отсутствовала привычка соблюдать правила необходимо заблокировать развитие массового детского спорта, а особенно командного.

Справка 6.1

Спорт занимает настолько важное место в жизни британцев, что много идиом английского языка пришли из мира спорта. Например, «это не крикет» означает «это нечестно» и «сыграть в игру» обозначает «быть честным». Самый по​пулярный вид спорта в Англии — это футбол. Спорт очень важная частью воспита​ния детей в Британии, не только — как вы могли бы подумать, — развивая физические способности, но и обес​печивая определенное моральное воспитание. Игры в ко​манде развивают такие качества как преданность и не эго​истичность, энтузиазм, коллективизм.

Среднее время, которое британские подростки тратят на спортивные игры:

15-25 минут в день среди девочек

40-55 минут в день среди мальчиков

Топ 5 самых популярных видов спорта в Великобритании:

Футбол Крикет (командный неконтактный вид спорта, входящий в семейство игр, в которых используются бита и мяч. ) Регби Гребля Поло

Справка 6.2

Детский спорт в США — явление массовое. Порядка 75% детей так или иначе занимается хоть каким-то видом спорта, а большинство из них перепробовали несколько видов. Многие дети занимаются двумя или даже тремя видами спорта.

Топ 5 самых популярных видов спорта в США:

Бейсбол Баскетбол Американский футбол Хоккей Футбол

Справка 6.3

В России со спортом все очень плохо. Из 28,123 млн. детей в возрасте до 16 лет, спортивные секции в 2016 году посещали 2,81 млн детей, в 2015 году — 2,82 млн чел. То есть всего порядка 9,9%.

В России в настоящее время нет массового детского спорта и, тем более, нет массового увлечения каким-либо командным видом спорта.

VI.​ Граждане должны чувствовать себя обманутыми

Продолжение материала следует…