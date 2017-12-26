Библейский проект для скупки мира (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Библейский проект для скупки мира (Познавательное ТВ, Михаил Величко)
09:49. 26 декабря 2017 Просмотров - 0 Один комментарий Опубликовал: brahman
Михаил Величко: Библейский проект для скупки мира. Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 8″: https://youtu.be/ZXtpw8Chlp8
Иудаизм и библейский проект как части плана по захвату глобальной власти.
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Источник: www.youtube.com
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“Иудаизм и библейский проект как части плана по захвату глобальной власти.” – что-то долго власть захватывают, Михаил, вам не кажется?…;))
Библейскому тексту 3000-4000 лет (его писали 1600+ лет 25 поколений), иудаизму 2000+ – на сколько лет, вообще, этот “проект по захвату власти” расчитан? И какой в нем был прок для живущих тогда и сейчас, если конца ему еще не видно? Или автор думает, что люди действительно могут планировать на такой колоссальный срок вперед (интересно на какой срок вперед может планировать сам автор, на год хотя бы может?)? А смысл? “Что бы потомкам жилось лучше”? Каким потомкам? Да может через 100 лет ваще ни кого не будет (КНДР разозлится на США…;);))
Ну Миша жжет… на кладбище покрышки…;))
А может Мойша? Ну тогда ему точно все известно…;))