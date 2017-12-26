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1000 евро в месяц: стартовал эксперимент по выплате денег просто так

11:03. 26 декабря 2017 Просмотров - 252 Один комментарий Опубликовал:
1000 евро в месяц: стартовал эксперимент по выплате денег просто так | Русская весна

Во Франции начался необычный эксперимент по выплате безусловного базового дохода (ББД), который проводит неправительственная ассоциация «Мой базовый доход» (MRB).

Три участника эксперимента, которых выбрали из почти 80 тыс. претендентов, будут в течение года «просто так» получать 1000 евро в месяц.

Тема выплаты безусловного базового дохода обсуждается в развитых странах мира вот уже много лет, а во Франции в нынешнем году стала одной из главных тем президентской предвыборной кампании.

Самым ярым сторонником выплаты ББД был кандидат от Соцпартии Бенуа Амон, которого поддерживали французские «зеленые».

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Суть ББД проста: каждый гражданин страны, вне зависимости от доходов, должен ежемесячно получать одинаковую сумму, которая позволит ему выжить. Это поможет многим «избежать ловушки бедности».

Дело в том, что в современном мире даже наличие работы не всегда спасает человека от участи бедного. В Европе около 10% работающих людей являются бедняками. В частности, во Франции число работающих людей, живущих за чертой бедности, то есть зарабатывающих менее 1015 евро в месяц, превысило 1 миллион человек, а общее число бедных — 8,9 миллионов.

Инициативу по проведению первого во Франции эксперимента проявил Жюльен Байу, официальный представитель партии «Европа-Экология-Зеленые», депутат регионального совета Иль-де-Франс.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 2860 2072
    Валерий 26 декабря 2017 в 14:17 Ссылка Пометить
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    Эксперимент из трёх человек, не даст актуальных результатов. Надо как минимум 10человек, а лучше 100.

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