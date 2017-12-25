Война между золотом и долларом: Россия и Китай на стороне золота

По данным российских чиновников, страны БРИКС размышляют о создании внутренней торговой платформы для торговли золотом, которая значительно изменит мировую экономику. Если это произойдёт, Запад потеряет лидерство в глобальной экономике.

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году было осуществлено на 43 процента больше торговых сделок с участием золота. В 2016 году количество проданного золота оценивалось в 24 338 тонн.

На страны БРИКС приходится 40 процентов населения планеты и 23 процента мирового ВВП.

Швейцарский эксперт по драгоценным металлам Клаудио Грасс сообщает: «Инициативу БРИКС следует рассматривать в более широком контексте. Это лишь часть геополитического тектонического сдвига, который начался многие десятилетия назад. Золото движется потоком с Запада на Восток. В то же время, Запад проиграл экономическую войну, и, как следствие, акцент сместился на финансовую систему. В мировой экономике господствует Китай, сместив Америку с позиции самой влиятельной экономической силы».

Всемирный банк и МВФ – это организации Бреттон-Вудской конференции, в которых преобладают страны Запада.

Китай стремится создать альтернативу этим организациям. Пекин уже приготовился покупать нефть за юани, запустил фьючерсы на золото на бирже Шанхая, создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития. Благодаря этому ситуация кардинально изменится.

Клаудио Грасс также сообщил: «Если учесть, что к сегодняшнему дню добыто лишь 180 000 тонн золота, то скам примет огромные разрушительные масштабы. Бумажный скам на биржах Лондона и Нью-Йорка лопнет, если стоимость “бумажного золота” упадёт до нуля, или когда некоторые инвесторы потребуют обменять “бумажное” золото на физическое».

Кроме того, основатель теории «Хартленда» английский геополитик Хэлфорд Маккиндер прогнозировал войну между физическим золотом и долларом. Маккиндер утверждал: «Мы движемся навстречу финальной фазе – к битве валют, одна из которых подкреплена физическими активами, выполнявшими роль денег с незапамятных времён до 1971 года. В основе другой валюты лежат уверения в том, что долг погасят будущие поколения, занимая деньги на фоне инфляции и высочайших налогов».

Клаудио Грасс говорит, что попытка избавиться от не подкреплённых золотом валют благотворно скажется на золоте. Разобравшись в геополитической обстановке, проще решить, во что инвестировать средства.