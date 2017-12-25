историческая справедливость и преемственность эпох

Депутаты Государственной Думы предложили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь, а так же установить памятник Сталину в Москве. Редкое для нынешней Думы здравое предложение. Это нужно сделать без всяких разговоров: вернуть памятник Дзержинскому и поставить памятник Сталину. Подобный шаг – важный элемент соединения нашей истории в единое целое.

Если мы говорим о преемственности нашей государственности, если мы говорим о тысячелетней истории России - 1150 лет наше государство насчитывает, - то в ней не должно быть никаких разрывов, провалов и белых пятен. Ибо в таком случае мы скатимся до утверждения о том, что наша государственность молодая, и насчитывает чуть больше 20 лет, как один из российских политических деятелей утверждал не так давно.

Либералы вычеркнули из нашей истории весь советский период, создав исторический разрыв. Коммунисты вычёркивали весь царский период, считая, видимо, что после пещерного коммунизма сразу наступила Советская власть, а царизм был мракобесием, эксплуататорским режимом и тёмной эпохой, которую стоит стереть из памяти. Но всё это, конечно, совершенно идеологический взгляд. Надо отбросить его и посмотреть на нашу историю цельно.

Наша история – это и Рюрики, это и романовский период, это и советский период, это даже либеральный, ельцинский, чудовищный эксперимент, но всё равно это наша история, мы получили какие-то свободы, которыми сейчас пользуемся до сих пор, чуть не разрушив, правда, само государство. И для того чтобы наша историческая целостность была соблюдена, нужно с одинаковым уважением относиться и к фигуре Николая II, и к фигуре Ленина, и к фигуре Сталина и даже к фигурам предателя Горбачёва и иуды Ельцина – пьяницы и ликвидатора, который чуть не похоронил нас вместе с нашей 1000-летней историей. Но всё равно даже ему мы ставим памятник, и он стоит. Его надо, конечно, забить в землю, но пусть стоит пока, в назидание потомкам, чтобы помнили и не повторяли.

Поэтому всё должно быть восстановлено. Дзержинский должен стоять на своём месте. Это он создал саму эту контору, у офиса которой прежде стоял памятник Дзержинскому. Она боролась с саботажем и контреволюцией. И здесь стоит напомнить, что когда министры Временного правительства были арестованы, то чиновники министерств устроили саботаж и просто не выходили на работу, из-за этого в стране наступил управленческий коллапс, рабочим не платили зарплаты, они саботировали, и с этим саботажем боролся Дзержинский, создав Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Большевики получили страну уже разложенную Временным правительством и либеральным переворотом февраля 1917 года. После т.н. Февральской революции страна была дезинтегрирована, распалась на фрагменты, потеряла управляемость, и Дзержинский восстанавливал систему государственной власти, народное хозяйство, и поэтому совершенно справедливо получил памятник себе возле учреждения, которое он создал и которое функционирует до сих пор.

Если мы говорим о преемственности наших российских специальный служб, то этот период не может быть вычеркнут из нашей истории. Иначе получается, что наши спецслужбы ведут свой отсчёт от ельцинской ФСК – Федеральной Службы контрразведки, которую возглавлял Сергей Степашин. И что тогда? Тогда вообще не о чем говорить, тогда это не спецслужба, а пародия. Так что Дзержинский должен стоять на месте, там, где и был изначально поставлен.

А памятник Сталину должен стоять на самом почётном месте. Мы до сих пор живём в сталинском государстве, доедаем его остатки, питаемся его запасом прочности, никак не доразворуем, не дорастащим это сталинское государство. Нынешняя Россия, всё, что в ней есть ценного – индустрия, инфраструктура, сельское хозяйство, спецслужбы, армия, модель социального государства – всё это создано Сталиным за 30 лет своей власти. И вот это сталинское государство мы сегодня проживаем, доедаем и пытаемся эксплуатировать его остатки.

Олигархи, которые получили свои активы и сделали на них состояние, не создали эти активы, их создал Сталин. Потому что это он создал всю основу нынешнего промышленного потенциала. Россию Сталин принял с сохой, а оставил с космическими спутниками и полётом человека в космос, выиграв войну по ходу дела, которую никто не мог выиграть, потому что вся Европа была против нас. А после - восстановил за пять лет всю экономику, потому что не давал красть чиновникам, в отличие от нынешних наших правителей.

У нас в 1945 году война закончилась, а в 1950 году была полностью отстроена страна, из руин, разрушенная самой кровопролитной в истории человечества войной. А к 1954 году готовился Указ о бесплатном электричестве для всех граждан Советского Союза. Потому что к этому моменту было посчитано советскими экономистами, что всё окупилось – строительство гидроэлектростанций, сетей, и если всё, включая недра, принадлежит народу, то почему народ должен платить за электричество, которое есть достояние его же усилий. Бесплатное электричество должно было быть в стране с 1954 года. Не успел он этого сделать.

Так что хулители Сталина пусть просто вокруг посмотрят, и если они, конечно, не в Лондоне находятся и не в Нью-Йорке, а в России, то они обнаружат сталинское государство, сталинскую экономику, индустрию, социальную модель и всё, что у нас есть. Олигархи не создали ничего из того, чем они владеют. Всё это построил Сталин, а они присвоили себе и эксплуатируют. Вот пусть хотя бы на памятник Сталину скинутся для начала. Если говорить об исторической справедливости и преемственности эпох, то памятник Сталину – это то, с чего следовало бы начать. Сталин – это лучшее, что было у нас в ХХ веке.