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Украина одержала моральную победу над Россией — и заплатит ей миллиарды

09:30. 25 декабря 2017 Просмотров - 573 Один комментарий Опубликовал:

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Вот и вышло окончательное решение Стокгольмского арбитражного суда, завершившее четырехлетний процесс между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом". Вердикт арбитража сам по себе более чем ожидаемый.
 
С ним, правда, все было понятно еще в мае, когда было вынесено "решение промежуточное".
На чьей стороне победа, версий строить не будем. Есть мнение не замеченного в любви к России международного рейтингового агентства Fitch. Это агентство оценивает заключение суда Стокгольма в целом как "нейтральное для "Газпрома" и умеренно негативное для "Нафтогаза".

 

Мы его чуть позже внимательно разберем, но интересней другое.

А именно медиареакция, ибо она говорит нам о главном: о задачах, которые ставились сторонами процесса.

На Украине, естественно, "перемога".

"Нафтогаз" сообщил всем заинтересованным сторонам, что полностью выиграл арбитраж против "Газпрома" "по всем спорным вопросам". Арбитраж якобы в полной мере отклонил требования "Газпрома" по пункту "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы. И что ему, кроме того, удалось снизить контрактную стоимость газа, полученного во втором квартале 2014 года, с 485 до 352 долларов за тысячу кубометров.

Газовый конфликт
Что тут можно сказать.

Во-первых, вопреки заявлениям "Нафтогаза", само условие take-or-pay арбитражем оставлено в силе, однако уровень take-or-pay понижен таким образом, что у "Нафтогаза" не возникает обязательств по уплате денег "Газпрому". Что, в общем, вполне разумно: да, согласно букве закона "Газпром" имел основания для получения 35 миллиардов долларов США по этому условию. Но и в прежние, "дореволюционные" годы "Газпром" украинцам take-or-pay, если честно, тоже не считал. Так что это требование можно было в общем и целом отнести к разряду "политических". Что арбитраж и сделал.

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Что касается контрактной стоимости газа, полученного во втором квартале 2014-го, то да, там наши выступили дерзко. Для Украины во втором квартале 2014 года действительно была установлена цена в 485 долларов, и она была выше рыночной. Произошло это по причине того, что Крым в результате референдума в марте воссоединился с Россией. В результате российские газовики и решили, что тем самым отменен так называемый Харьковский договор, по которому в обмен на аренду Черноморского флота Россия давала Украине скидку на газ в 100 долларов за каждую тысячу кубометров. Без этой скидки и выросла цена, которая, согласно условиям контракта, устанавливается поквартально.

При этом украинские медиа старательно не обращают внимания на один простой факт: признание Стокгольмом справедливости цены на российский газ для Украины в 2011-2014 годы является куда более значимым, чем признание завышенной цены в одном квартале.
И теперь мы с вами переходим к самому интересному: почему, несмотря на очевидную, казалось бы, "моральную победу", тот же Fitch считает решение Стокгольмского арбитража нейтральным для "Газпрома" и умеренно негативным для "Нафтогаза"?
 
Агентство указывает, во-первых, на различия в стабильности финансового положения компаний. А во-вторых, "Газпром" по решению суда никаких денег "Нафтогазу" платить не должен — зато "Нафтогазу" российским газодобытчикам придется все-таки заплатить. И хотя это не те десятки миллиардов, а "всего-навсего" оплата задолженности за поставки газа в размере 2,019 миллиардов долларов, но тут решение уже окончательное, а за каждый день просрочки с украинской стороны будет взиматься 0,03 процента.
 
А это, простите, хоть и выглядит вроде как несерьезно, но так-то больше, чем 600 тысяч долларов США в день (!).
 
Кстати, выплатить эти два миллиарда прямо сейчас "Нафтогаз" русским не может не потому, что не хочет.
 
А потому что не может: не далее как 20 декабря суд в Словакии во исполнение решения все того же Стокгольмского арбитража, хоть и по другому делу, но таки по иску итальянской компании IUGas арестовал поставки газа из Словакии в адрес НАК "Нафтогаз Украины".
Трубы горят
В общем: с одной стороны, ребят, вы, конечно, "морально победили". И за газ, поставляемый "Газпромом" в народные республики Донбасса, Киев заставить платить не удалось. Жаль, конечно, но тут как с Харьковскими соглашениями: справедливости ради, на это никто и не рассчитывал: это был так, кураж.
 
Но деньги платить, причем быстро, придется именно вам.
И вот тут мы переходим к главному: к тем самым "задачам", которые перед собой участники процесса ставили изначально. И тут, судя по неистовой "перемоге" украинской стороны и расслабленно-удовлетворенным комментариям "Газпрома", каждый получил именно то, за что изначально боролся.
Украина получила "моральную победу". И ставший еще на шаг ближе к банкротству "Нафтогаз". "Газпром" получил деньги и наглядно продемонстрировал западноевропейским партнерам, почему надо ускорить строительство "Северного потока — 2".
 
Каждый получил свое.

 

Метки: газовый конфликт
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Один комментарий»

  • 2804 186
    Михаил 25 декабря 2017 в 11:26 Ссылка Пометить
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    Все это здорово, только платить Украина не будет. Так же как и 3 лярда взятых Януковичем. Россия все равно будет поставлять газ. Украина так же будет его забирать, оформляя как реэкспорт из Словении, Польши или … По решению суда просто будет расти пени. Так на это хохлам нас…ть. Пусть растет хоть до небес. Старший брат с матрасным флагом прикроет.

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