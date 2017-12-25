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Топ наших открытий 2017 года: боевые тюлени, вечные дороги и др. (Время-вперёд! #273)

11:29. 25 декабря 2017 Просмотров - 229 Нет комментариев Опубликовал:

Подборка ярких научных открытий российских учёных за 2017 год: слияние звёзд, жидкостное дыхание, сухая кровь, боевые тюлени, вечные дороги и другое. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/nk1Rqk87-qs

«Кто загнал Украину в ловушку?»: https://youtu.be/KC3sZS4mHWY

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
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Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

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Источник: www.youtube.com

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