США в ужасе и совершают ошибки

США оказались в пугающем меньшинстве против всего человечества по вопросу о Иерусалиме

Голосование на генеральной ассамблее ООН по вопросу о статусе Иерусалима буквально окатило США ушатом холодной воды. Нет, даже ледяной. Оказалось, что за "центром" и "защитником" мирового сообщества на деле стоят... восемь стран. Причём явно не относящихся к элите этого пресловутого мирового сообщества: Гватемала, Гондурас, Израиль, Науру, Маршалловы острова, Того, Палау и Микронезия.

Микросообщество оказалось вместо мирового. Микросоюз с Микронезией...

Ещё 35 стран воздержались. Среди них оказались, впрочем, тоже или придатки, или раболепные клиенты США, такие как Канада и Австралия, а также Украина. Даже у режима Порошенко не хватило духа проголосовать за то, чтобы Иерусалим был признан столицей Израиля.

А вот в поддержку резолюции, отказывающей в этом, как и в праве США определять статус этого города, проголосовали 128 стран.

"То есть практически всё человечество оказалось против США. Вернее, наоборот, ведь именно Вашингтон инициировал пересмотр статуса Иерусалима. И значит, именно США выступили против человечества.

Штаты как мировой изгой Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что голосование в организации не изменит решение Вашингтона о переносе посольства в Иерусалим. Ну разумеется! Что там мнение человечества, когда именно Штаты считают себя его умом, честью и совестью! Но, к сожалению для них, этим их реакция не ограничилась. То ли в испуге, то ли в панике, то ли в паническом испуге Вашингтон заявил, что теперь разберётся с теми, кто голосовал против него, буквально по понятиям. То есть логика чисто "пацанская": я тебе помогаю, а ты смеешь против меня вякать? Да, это было буквально так: президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить оказание финансовой помощи тем странам, которые проголосуют за резолюцию Генассамблеи ООН, которая призывает Вашингтон отозвать решение о признании Иерусалима столицей Израиля. "Они получают от Соединённых Штатов сотни миллионов, если не миллиарды долларов и при этом собираются голосовать против нас, — заявил Трамп и добавил, — ладно, не велика беда, пусть голосуют, мы сэкономим в результате огромные деньги. Но тех, кто выступит против нас, мы не забудем. Заметим будущее время в этом заявлении. Да, именно: всё оказалось ещё хуже, чем было описано в этом тексте чуть ранее. Да, США вполне ясно заранее отдавали себе отчёт, что человечество будет не на их стороне. Паника охватила американское политическое руководство заранее. И именно, как бандит "на раёне", Вашингтон решил надавить на клиентов, чтобы те голосовали в его пользу.