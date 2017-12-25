Спецоперация «Грудинин»: кто недоволен решением Зюганова

314 делегатов съезда КПРФ поддержал нового кандидата в президенты, 11 были против

Прошедший в субботу в подмосковном санатории «Снегири» съезд КПРФ принёс открывшуюся за сутки до съезда сенсацию. Вопреки твердой экспертной убежденности в том, что никого, кроме Геннадия Зюганова, коммунисты не выдвинут, по предложению самого председателя ЦК КПРФ вначале президиум и пленум, а затем уже съезд (замечу, 17-ый) предложил другую персону в качестве партийного кандидата в президенты страны.

Им стал не состоящий в партии директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. В прошлом депутат Мособлдумы от «Единой России» и успешный предприниматель от земли.

314 делегатов съезда проголосовали "за", только 11 "против".

Что это может дать КПРФ? Во-первых, новый политик станет свежим лицом партии, давно нуждавшейся в обновлении. С этим сложно спорить, и это признавали все эксперты – хотя бы в целях того, чтобы не исчезнуть вместе с естественным уходом пожилых избирателей-коммунистов.

Тот факт, что выбор был сделан именно в пользу не члена КПРФ, говорит об одном – тем самым Геннадий Зюганов минимально нарушает внутрипартийный баланс, который мог бы серьезно пострадать в случае выдвижения любого другого партийца. Дело в том, что Компартия, в отличие от большинства других отечественных политических структур, является в большой степени горизонтально интегрированной партией – то есть, просто назначить сверху кого бы то ни было у коммунистов довольно проблематично, нужно прежде обсудить это с «товарищами на местах», у которых есть свое собственное мнение, далеко не всегда совпадающее с позицией руководства.

Степень внутрипартийной демократии я имел счастье испытать на себе, когда рассматривался в качестве кандидата в кандидаты в депутаты Московской городской Думы – и не был поддержан местным отделением вопреки лояльной позиции городской организации.

Во-вторых, успешный фермер-коммунист может рассчитывать не только на голоса ядерного электората – он мог бы привлечь многих сомневающихся, особенно, если сумеет донести до них свою позицию. И здесь мы подходим к главному: основной враг Грудинина как свежеиспеченного кандидата в Президенты от КПРФ - это время. Которого просто-напросто нет. Поэтому переходим к минусам.

Раскрутить кандидата за оставшиеся до дня голосования менее чем 3 месяца – задача реальная, но довольно сложно исполнимая. Для этого необходима максимальная мобилизация всех имеющихся людских и финансовых ресурсов. Потому как за 12 предвыборных недель, из которых 2 приходится на праздники, Грудинину необходимо решить две задачи.

Первая – внушить доверие, стать своим для избирателя КПРФ, что новому человеку без партбилета, да еще и с прошлым членством (до 2010 года) в «Единой России» очень даже не просто. Практики «якорения» ядерного электората основаны на постепенном привыкании традиционного сторонника к новому представителю его политической силы. То есть опять же это надо было делать хотя бы за полгода до того.

Вторая задача – развернуть максимально широкую рекламную кампанию с той целью, чтобы люди могли хотя бы приблизительно запомнить фамилию нового кандидата от коммунистов. Азбука политтехнологии гласит о том, что для этого избирателю необходимо, как минимум, семь раз услышать/увидеть/соприкоснуться с ним. Уверенности, что уже завтра о Грудинине мы будем слышать хотя бы в два раза меньше, чем о Собчак, нет никакой. Потому данный шаг руководства КПРФ и его лидера является достаточно рискованным.

Надо отметить, что подобный ход был изначально вопросительно воспринят некоторыми членами руководства КПРФ. Так, рассматривавшийся среди прочих в качестве кандидата глава Иркутской области Сергей Левченко, за плечами которого единственная в стране конкурентная победа во втором туре на губернаторских выборах, даже попросил перенести заседание президиума ЦК партии на день, чтобы успеть переговорить с коллегами.

А временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков высказался довольно неоднозначно касательно перспектив предложенного кандидата. В то же самое время, как признался в доверительной беседе мэр Новосибирска Анатолий Локоть, данное решение вызревало у Зюганова еще два месяца назад, но он об этом предпочитал не распространяться.

Действительно, внезапное предложение Грудинина в качестве кандидата в президенты больше напомнило спецоперацию в классической стилистике Владимира Путина – чётко, молниеносно и чтобы никто не догадался. Примет ли его партия, поможет ли это решение сохранить думский результат (13%) и найти своего нового избирателя, мы узнаем совсем скоро. В любом случае для этого понадобятся немалые силы и средства. Зато уже точно Геннадий Зюганов никогда не позволит Владимиру Жириновскому отодвинуть себя с почетной позиции второго по рейтингам политика страны. А проиграть Жириновскому для фермера-коммуниста, пусть и успешного, в общем-то, даже почётно. Главное, чтобы не Собчак.