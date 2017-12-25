Главная » Аналитика, Политика, События, События Настоящего, Экономика

Спецоперация «Грудинин»: кто недоволен решением Зюганова

09:10. 25 декабря 2017 Просмотров - 516 6 коммент. Опубликовал:

Спецоперация «Грудинин»: кто недоволен решением Зюганова

314 делегатов съезда КПРФ поддержал нового кандидата в президенты, 11 были против

Прошедший в субботу в подмосковном санатории «Снегири» съезд КПРФ принёс открывшуюся за сутки до съезда сенсацию. Вопреки твердой экспертной убежденности в том, что никого, кроме Геннадия Зюганова, коммунисты не выдвинут, по предложению самого председателя ЦК КПРФ вначале президиум и пленум, а затем уже съезд (замечу, 17-ый) предложил другую персону в качестве партийного кандидата в президенты страны.

Им стал не состоящий в партии директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. В прошлом депутат Мособлдумы от «Единой России» и успешный предприниматель от земли.

 
 

314 делегатов съезда проголосовали "за", только 11 "против".

Что это может дать КПРФ? Во-первых, новый политик станет свежим лицом партии, давно нуждавшейся в обновлении. С этим сложно спорить, и это признавали все эксперты – хотя бы в целях того, чтобы не исчезнуть вместе с естественным уходом пожилых избирателей-коммунистов.

Тот факт, что выбор был сделан именно в пользу не члена КПРФ, говорит об одном – тем самым Геннадий Зюганов минимально нарушает внутрипартийный баланс, который мог бы серьезно пострадать в случае выдвижения любого другого партийца. Дело в том, что Компартия, в отличие от большинства других отечественных политических структур, является в большой степени горизонтально интегрированной партией – то есть, просто назначить сверху кого бы то ни было у коммунистов довольно проблематично, нужно прежде обсудить это с «товарищами на местах», у которых есть свое собственное мнение, далеко не всегда совпадающее с позицией руководства.

Степень внутрипартийной демократии я имел счастье испытать на себе, когда рассматривался в качестве кандидата в кандидаты в депутаты Московской городской Думы – и не был поддержан местным отделением вопреки лояльной позиции городской организации.

Во-вторых, успешный фермер-коммунист может рассчитывать не только на голоса ядерного электората – он мог бы привлечь многих сомневающихся, особенно, если сумеет донести до них свою позицию. И здесь мы подходим к главному: основной враг Грудинина как свежеиспеченного кандидата в Президенты от КПРФ - это время. Которого просто-напросто нет. Поэтому переходим к минусам.

Раскрутить кандидата за оставшиеся до дня голосования менее чем 3 месяца – задача реальная, но довольно сложно исполнимая. Для этого необходима максимальная мобилизация всех имеющихся людских и финансовых ресурсов. Потому как за 12 предвыборных недель, из которых 2 приходится на праздники, Грудинину необходимо решить две задачи.

Первая – внушить доверие, стать своим для избирателя КПРФ, что новому человеку без партбилета, да еще и с прошлым членством (до 2010 года) в «Единой России» очень даже не просто. Практики «якорения» ядерного электората основаны на постепенном привыкании традиционного сторонника к новому представителю его политической силы. То есть опять же это надо было делать хотя бы за полгода до того.

Вторая задача – развернуть максимально широкую рекламную кампанию с той целью, чтобы люди могли хотя бы приблизительно запомнить фамилию нового кандидата от коммунистов. Азбука политтехнологии гласит о том, что для этого избирателю необходимо, как минимум, семь раз услышать/увидеть/соприкоснуться с ним. Уверенности, что уже завтра о Грудинине мы будем слышать хотя бы в два раза меньше, чем о Собчак, нет никакой. Потому данный шаг руководства КПРФ и его лидера является достаточно рискованным.

Надо отметить, что подобный ход был изначально вопросительно воспринят некоторыми членами руководства КПРФ. Так, рассматривавшийся среди прочих в качестве кандидата глава Иркутской области Сергей Левченко, за плечами которого единственная в стране конкурентная победа во втором туре на губернаторских выборах, даже попросил перенести заседание президиума ЦК партии на день, чтобы успеть переговорить с коллегами.

А временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков высказался довольно неоднозначно касательно перспектив предложенного кандидата. В то же самое время, как признался в доверительной беседе мэр Новосибирска Анатолий Локоть, данное решение вызревало у Зюганова еще два месяца назад, но он об этом предпочитал не распространяться.

Действительно, внезапное предложение Грудинина в качестве кандидата в президенты больше напомнило спецоперацию в классической стилистике Владимира Путина – чётко, молниеносно и чтобы никто не догадался. Примет ли его партия, поможет ли это решение сохранить думский результат (13%) и найти своего нового избирателя, мы узнаем совсем скоро. В любом случае для этого понадобятся немалые силы и средства. Зато уже точно Геннадий Зюганов никогда не позволит Владимиру Жириновскому отодвинуть себя с почетной позиции второго по рейтингам политика страны. А проиграть Жириновскому для фермера-коммуниста, пусть и успешного, в общем-то, даже почётно. Главное, чтобы не Собчак.

Метки: выборы 2018
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Конец электричества 2012
... др.... У многих возник вопрос... Кто это?... Какое образование?... звание??... степень...
Президент Дима на приёме у начальника планеты
...: президент Обама или, что чаще, кто-то из его администрации, кулуарно...
Умер Великий Человек, Воин Светлых Сил
... раздавлены. Он посеял в тех, кто не испугался впитать его знания...
Бандитский Запад считает, что долги отдают только трусы!
... “Бля буду - заплачу!”Даже тех, кто не очень разбирается в экономике... кажется, что "что-то или кто-то в консерватории уже фальшивит...
Шокирующая история россиянки переехавшей на ПМЖ в Норвегию
... рождения ваш ребенок обязан определиться, кто он: гей, лесбиянка, бисексуал, трансвестит...
Деньги-2016: бедность и порок.Низкие зарплаты и пенсии, коррупция, непомерные аппетиты чиновников загоняют в нищету миллионы россиян
... бедных наблюдается рост числа тех, кто уже отчаялся вырваться из нищеты... текущими трудностями сами. Среди тех, кто испытывает трудности при покупке продуктов... России упали, могут только те, кто сам не ходит в магазины...

6 коммент.»

  • 2731 1982
    любопытный 25 декабря 2017 в 9:50 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Да занего могут проголосовать просто потому, что новое лицо, как на западе.

    Ответить
    • 6400 5322
      jackomb любопытный 25 декабря 2017 в 10:00 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Возможно вы и правы коллега, но Грудинин лицо не новое, а человек довольно известный и самое главное с хорошей биографией с самых низов, хозяйственник и просто хороший человек. И мне кажется, что он может составить хорошую конкуренцию В.В. Путину. И в обще предстоящая предвыборная гонка обещает быть довольно интересной. Конечно до нынешнего президента Павлу далеко, но люди устали от такой “стабильности” так, что всё возможно. Как говорится- поживём увидим!

      Ответить
  • 4718 3656
    Яра 25 декабря 2017 в 10:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Недавно смотрела видеоролик с участием Стрелкова. Он сказал: если бы Зюганов отказался баллотироваться- это было бы чудо, а я в чудеса не верю.

    Одно чудо свершилось. Ждём следующего…

    Ответить
  • 306 231
    Александр 25 декабря 2017 в 11:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Товарищ Зю подложил народу не просто чудо, а чудо-юдо ( Чудо-Юдо связан с водной стихией. Появляется Чудо-Юдо всегда из воды. Вот как это описано в одной сказке: «Утка крякнула, берега звякнули, море всколыхалось — лезет Чудо-Юдо, змей шестиглавый» )

    Ответить
  • 4 4
    Maleos 25 декабря 2017 в 11:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если обратиться к фактам, то видим следующее: в 1917 в России был устроен госпереворот, то есть, свергнута законная власть. Госпереворот осуществляла еврейская компартия на американо-еврейские бабки… В 1991 году в СССР был осуществлён госпереворот. Госпереворот осуществляла ерейская компартия на американо-еврейские бабки… В 2017 американский посол Тефт мутил в России майдан, и первый, кто прискакал к нему в Екатеринбург по свистку, был товарищ Зю, лидер компартии… Так сказать, старый проверенный кадр… И кого он может подсунуть недалёким гойским коммунистам?.. Еврея, кого же ещё…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>