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Система Веретенникова. 18 правил исцеления

10:08. 25 декабря 2017 Просмотров - 584 Нет комментариев Опубликовал:
 
 
 
Система исцеляет на любой стадии и подходит любому человеку. 

Вы сами запускаете все целительные процессы. 

Ни от кого не зависите и никому не платите. 

Все целительные силы уже есть в Вас и Вы их просто активируете этими 18 правилами.

 

 

1. Выпивайте 0,5 л воды за один раз - утром. в обед и вечером. Вода должна быть чистой, отстоянной. В момент, когда пьете, говорите про себя: "Я здоров, я исцеляюсь!"

 

2. Измените свое дыхание. Начните делать выдох в два - три раза длиннее вдоха. Дышите медленнее, ровно и свободно, без зажимов, с чувством внутренней радости. В течение всего дня вспоминайте о своем дыхании и делайте его снова правильным.

 

3. Составьте свой список слов - целителей - это утверждения, которые вы читаете каждый день. Их нужно повторять часто и много раз. Например: "Я исцеляюсь! Энергия исцеления входит в меня, оздоравливая мое тело. Я открыт/а этому потоку целительной энергии. Моя (печень, голова, почка...) становится здоровой".

 

4. Начните делать самомассаж. Просто растирайте сухое голое тело руками там, где можете дотянуться. Особое внимание - стопам, груди, голове и шее, а также области больного органа.

 

5. Сделайте небольшой вдох. И зажмите рот и нос пальцами.Через некоторое время появятся первые позывы вдохнуть - говорите очень сознательно про себя фразу:

"Я хочу жить!" - много раз. Затем отпустите зажим. Отдышитесь и повторите еще.

Это даст очень сильный сигнал вашему телу (мозгу) на ваше желание жить.

Потому что очень часто опасные болезни приходят именно из-за подсознательного нежелания жить.

 

6. Ложитесь спать в 22.00. Вставайте рано, в 5.00. Перед сном говорите про себя: "Сейчас я отправляюсь в страну исцеления, где мне помогут исцелиться". Обязательно спите в обеденное время по 1 часу.

 

7. Полностью отключите от себя каналы, по которым может прийти какая - либо негативная информация. Думайте только о хорошем. Смотрите комедии, смешные передачи, юмор. Никакой сложной работы - лишь что - то приятное, не утомительное.

 

8. Слушайте спокойную расслабляющую музыку вечером, но также слушайте и радостную ритмичную музыку. Можно погромче (днем). Желательно танцевать, просто так, для себя. А также подпевайте.

 

9. Чаще бывайте на природе. Если не можете - то смотрите в окно на небо и облака, сидя на балконе или возле окна.

 

10. Не говорите, не обсуждайте и даже не думайте о своей болезни. Просто выкиньте ее из головы. Если мысли все равно возвращаются к проблеме - старайтесь вообще не думать ни о чем. Просто сидите в безмолвии ума.

 

11. Ведите спокойные, душевные, необременительные беседы с друзьями и родственниками - это хороший взаимообмен энергиями, приводящий вас в нормальное состояние.

 

12. Начните обливаться холодной водой. Вначале несколько дней обливайте только ступни, затем выше и выше, пока не начнете обливаться с головой. Во время опрокидывания на себя холодной воды думайте о чем - то радостном, об исцелении.

 

13. Ешьте мало, но часто (5-7 раз в день). Это должна быть только домашняя еда, как можно проще: каши, простокваша, квашеная капуста, домашний хлеб (на своей закваске), салаты и т.п. Никаких сужающих сосуды напитков: чая, кофе и т.п. или алкоголя.

 

14. Начните делать зарядку до пота - приседания, отжимания, легкие гантели.

Очень хорошо - бег, можно на месте в проветриваемой комнате.

 

15. Один раз в неделю голодайте. Если можете, 24-36 часов. Не можете - голодайте меньше. Перед днем голодания и во время него говорите примерно следующее: "Пожалуйста, пусть я стану здоров в обмен на этот мой пост".

 

16. Каждый день 5 - 10 минут садитесь удобно, успокаивайтесь и мысленно повторяйте: "Пусть все будут здоровы, пусть у всех все будет хорошо". И думайте так от чистого сердца, представляя, как у всех вокруг вас улучшается здоровье.

 

17. Каждый день представляйте себя в ближайшем будущем здоровым человеком. Например, через 7 дней вы видите себя здоровым, бодрым, смеющимся человеком где-то на улице, в ясный солнечный день, в знакомом вам месте, где вы легко себя представляете.

 

18. Обращайтесь к Высшим Силам за помощью. Чувствуйте их реальность и обращайтесь так, словно они находятся перед вами, как обычные люди, которых вы просто не видите.

 

источник

 

 

 

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Метки: Система Веретенникова. 18 правил исцеления
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