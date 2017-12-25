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Самовыдвижение — правильный выбор Путина

17:58. 25 декабря 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: rossaprimavera.ru

Правильным назвал решение Владимира Путина идти на выборы самовыдвиженцем председатель «Партии Великое Отечество» Николай Стариков 14 декабря во время встречи с читателями в библиотеке города Ханты-Мансийска, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Николай Стариков на встрече с читателями в Ханты-Мансийске. 14.12.2017

«Президент начинает дистанцироваться от „Единой России« — это правильно. Пусть „Единая Россия« сама собирает голоса, сама показывает, что она делает. У нее есть все инструменты», — заявил Николай Стариков.

Кроме того, такое решение добавляет голоса тех избирателей, которые хотели бы голосовать за Путина, но не хотели бы за «Единую Россию».

«Все хотят голосовать за Владимира Путина, но ты голосуешь в наборе за Дмитрия Медведева. Я этого не хочу, и многие тоже не хотят», — добавил политик.

Напомним, 14 декабря, прошла тринадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина. Мероприятие заняло около четырех часов. За время пресс-конференции было задано более 60 вопросов.

Во время пресс-конференции Владимир Путин объявил, что он идет на выборы как самовыдвиженец, а не от какой-либо политической партии.

Комментарий редакции

На встрече Николай Стариков согласился с аудиторией, что в случае победы следующий срок президентства Владимир Путин должен посвятить решению проблем экономики и внутренних общественных противоречий. В частности, как вариант решения Николай Стариков видит в организации Конституционного Собрания, которое сможет исправить требующие изменения статьи Конституции. Однако, преднамеренно или нет, в своем выступлении публицист так и не ответил, что делать с современной элитой, которая, если её не убирать, не уйдет и приспособится к любым новым условиям.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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