Россиян освободят от платы за поверку счётчиков

В Совете Федерации намерены добиться этого уже в 2018 году
За установку и поверку бытовых счётчиков должны платить ресурсоснабжающие организации. Этого продолжат добиваться сенаторы, пообещал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. О приоритетах работы на весеннюю сессию парламентарий рассказал на пресс-конференции в Москве 21 декабря.
Интересы россиян на особом контроле
Предложение, что граждан надо освободить от платы за установку и поверку счётчиков, было вынесено на Совет законодателей в апреле 2017 года, — напомнил сенатор. — Логично, если оплачивать эти процессы будут ресурсоснабжающие организации. И мы будем следить за тем, что происходит в этой сфере. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко недавно напомнила министру энергетики Александру Валентиновичу Новаку, что он лично обещал решить вопрос до конца года», — сказал сенатор.
Тем не менее пока подвижек в указанном направлении не наблюдается. «Но это вопрос, который требует серьёзного внимания, и мы о нём не забудем. Проблема тревожит миллионы россиян», — подчеркнул Валерий Рязанский.
Проследят сенаторы и за тем, чтобы с 1 января 2019 года закупка лекарств для ряда орфанных заболеваний велась централизованно, из средств федерального бюджета, а не за счёт регионов, как сейчас. Предварительная договорённость с Правительством на этот счёт уже достигнута. В 2018 году Минздрав займётся подготовкой к такому переходу. По мнению парламентариев, это не только спасёт жизни пациентам, но и станет серьёзным «финансовым облегчением» для регионов: стоимость одного курса лечения для некоторых диагнозов — десятки миллионов рублей.
«Некоторые регионы, чтобы пациенты могли получать такие лекарства, готовы даже оплачивать им квартиру в том субъекте Федерации, у которого есть возможность препараты закупать», — рассказал Валерий Рязанский.
Сенаторы продолжат добиваться и того, чтобы в отношении электронных сигарет ввели такие же ограничения, как и для обычной табачной продукции. Соответствующий законопроект члены пПри этом, по словам Валерия Рязанского, в Совете Федерации не понимают «упорства, с которым Минпромторг тормозит позитивное заключение на документ».
«Ничего сверхъестественного мы в данном случае не предлагаем. Принципиально, чтобы в отношении электронных сигарет появились ограничения, связанные с их рекламой и продажей детям. Решение этого вопроса затягивается неоправданно, — считает он. — Да, в электронных сигаретах нет процесса горения. Но в них идут другие реакции. И при этом никто не отвечает, что «зашито» в их капсулах — лекарственный препарат, БАД или что-то другое».алаты регионов уже разработали, и в настоящее время он согласовывается с Правительством.
«Детские деньги» придётся тратить по назначению
Валерий Рязанский напомнил о том, что с 1 января 2018 года начнёт действовать «демографический пакет» Владимира Путина. Необходимые для этого законы 21 декабря были приняты
Госдумой. В скором времени их рассмотрят сенаторы, а глава государства предположительно подпишет до конца года. А после «поработать» придётся уже регионам. «С одной стороны, важно не переусердствовать со списком документов, которые семьям нужно будет предоставить для получения выплат, этот процесс не должен быть излишне забюрократизирован, — сказал сенатор. — С другой стороны, субъектам Федерации нужно разработать механизмы контроля за тем, чтобы родители не злоупотребляли полученными деньгами. Если они хотят купить на них детскую одежду, продукты, лекарства — пожалуйста. Но тратить эти деньги на покупку алкоголя — недопустимо».
Изобретать велосипед субъектам Федерации, скорее всего, не придётся. В отдельных регионах с этой задачей разобрались ещё несколько лет назад. К примеру, в Санкт- Петербурге, в то время как губернатором там была Валентина Матвиенко, внедрили специальную «Детскую карту», на которую перечисляли выплаты на несовершеннолетних. Оплачивать картой можно было лишь строго определённые покупки. Табак и алкоголь, понятное дело, в их число не входили.
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Меня терзают смутные сомнения. Слабо верится в альтруизм депутатов. Платить всё равно будет потребитель. Но будет соблазн к монополизации рынка установки, поверки и закупок счётчиков.
Видится, что это может привести к завышению платежей, включённых, в итоге, в наши счета за воду в качестве наценки на воду.
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В СССР я понятий не имел о смене счетчика электроэнергии. Приходили электрики и меняли. Делали записи. Теперь надо проводить поверку или замену. На днях пришла предупреждающая бумага, должен заменить или поверить газовый счетчик. Посмотрел цены на счетчики типа G6(6 куб/час).Цена от 3000руб, до 18000руб.( не понятно, почему такой большой разбег в цене?) Вызов газовщиков на замену – более 1000руб, если делать поверку,то платить 1800руб.для G6 и 2800р для G10). У меня сейчас стоит G10, может проще новый G6 поставить). В общем, надо готовить как минимум 5000р. Не каждый пенсионер может такие деньги выложить. Вот в думе и зашевелились, как бы чего не вышло.
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Если счетчик куплен потребителем (то есть является его собственностью) и за обслуживание, ремонт и поверку счетчика всегда платит потребитель то очевидно что данные получаемые со счетчика являются его (потребителя) собственностью и должны передаваться ресурсоснабжающей организации исключительно на возмезднойоснове (за деньги).
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100%-за.Без всякой иронии.
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Мне кажется, что никто и ничего не исправит.Это чистой воды пиар перед выборами.Если бы реально власть хотела что-то сделать, то делала бы сразу по уму, а не как у нас: принимают законы пачками, рапортуют победно. а потом выясняется – то здесь неправильно, то тут не так.И потом годами пытаются исправить.А после исправления выясняется, что и исправили тоже не так.А самое главное в том, что и виноватых нет.Раньше критиковали “кухарок” у руля государства.Но, если сравнить тех “кухарок” с нынешними “профессиональными политиками”, то уж лучше бы остались “кухарки”.