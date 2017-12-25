Россиян освободят от платы за поверку счётчиков

В Совете Федерации намерены добиться этого уже в 2018 году

За установку и поверку бытовых счётчиков должны платить ресурсоснабжающие организации. Этого продолжат добиваться сенаторы, пообещал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. О приоритетах работы на весеннюю сессию парламентарий рассказал на пресс-конференции в Москве 21 декабря.

Интересы россиян на особом контроле

Предложение, что граждан надо освободить от платы за установку и поверку счётчиков, было вынесено на Совет законодателей в апреле 2017 года, — напомнил сенатор. — Логично, если оплачивать эти процессы будут ресурсоснабжающие организации. И мы будем следить за тем, что происходит в этой сфере. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко недавно напомнила министру энергетики Александру Валентиновичу Новаку, что он лично обещал решить вопрос до конца года», — сказал сенатор.

Тем не менее пока подвижек в указанном направлении не наблюдается. «Но это вопрос, который требует серьёзного внимания, и мы о нём не забудем. Проблема тревожит миллионы россиян», — подчеркнул Валерий Рязанский.

Проследят сенаторы и за тем, чтобы с 1 января 2019 года закупка лекарств для ряда орфанных заболеваний велась централизованно, из средств федерального бюджета, а не за счёт регионов, как сейчас. Предварительная договорённость с Правительством на этот счёт уже достигнута. В 2018 году Минздрав займётся подготовкой к такому переходу. По мнению парламентариев, это не только спасёт жизни пациентам, но и станет серьёзным «финансовым облегчением» для регионов: стоимость одного курса лечения для некоторых диагнозов — десятки миллионов рублей.

«Некоторые регионы, чтобы пациенты могли получать такие лекарства, готовы даже оплачивать им квартиру в том субъекте Федерации, у которого есть возможность препараты закупать», — рассказал Валерий Рязанский.

Сенаторы продолжат добиваться и того, чтобы в отношении электронных сигарет ввели такие же ограничения, как и для обычной табачной продукции. Соответствующий законопроект члены пПри этом, по словам Валерия Рязанского, в Совете Федерации не понимают «упорства, с которым Минпромторг тормозит позитивное заключение на документ».

«Ничего сверхъестественного мы в данном случае не предлагаем. Принципиально, чтобы в отношении электронных сигарет появились ограничения, связанные с их рекламой и продажей детям. Решение этого вопроса затягивается неоправданно, — считает он. — Да, в электронных сигаретах нет процесса горения. Но в них идут другие реакции. И при этом никто не отвечает, что «зашито» в их капсулах — лекарственный препарат, БАД или что-то другое».алаты регионов уже разработали, и в настоящее время он согласовывается с Правительством.

«Детские деньги» придётся тратить по назначению