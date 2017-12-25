Рассматривайте это как заказ на новый Холокост евреев!

Нет более неблагодарного занятия, как пытаться спасти евреев от очередной Катастрофы!

В своё время евреев пытался спасти Христос, говоря "сынам Израилевым" относительно их так называемых "духовных лидеров" вполне ясные для понимания слова: "оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму" (Мф. 15: 14). А чем обернулось тогда дело?! Если верить Библии, по требованию Иудеев и с согласия римского прокуратора Пилата римские солдаты казнили на подконтрольной Риму территории весьма необычного человека, который решил по Божьей воле, как он сам говорил, сыграть незавидную роль "Спасителя евреев". Когда же римские солдаты распинали Христа, евреи, которых он хотел спасти, скученной толпою следили за процедурой казни великого врачевателя и одновременно Учителя с большой буквы и думали каждый о своём, житейском, рассуждая ровно в той мере, в какой их ум позволял им оценивать смысл и масштаб происходящего...

Я в свою очередь пытаюсь рассказать всем, что те же "библейские Иудеи" с большой буквы сегодня готовят в масштабе планеты очередное массовое истребление евреев, ещё более крупномасштабное, чем было в годы Второй мировой войны.

Причём они готовят его исключительно из тех соображений, что им хочется и следующую Мировую войну тоже спровоцировать на волне ненависти к евреям, которую они, "библейские Иудеи", разжигают сегодня в сердцах всех людей планеты посредством определённых вызывающих высказываний, распространяемых мировыми СМИ. Цель новой войны, которую они таким образом готовят, — даже не передел мира, как это было прежде. Эти "враги рода человеческого" просто хотят сократить население планеты в разы!

Да, да, в разы! И об этих чудовищных планах претендентов на мировое господство стало известно в Англии ещё в 2009 году, а в России эта информация была доведена до депутатов ГД РФ в 2010 году. Цитирую лишь фрагмент большого доклада, зачитанного в стенах Государственной Думы России Юрием Курносовым, специалистом в области государственного управления, информационно-аналитической работы и национальной безопасности:

"...Всё свидетельствует о том, что правящие элиты Запада действительно находятся перед решающим выбором, и у них нет единства мнений, а это лишний раз доказывает ложный характер внедряемой ими идеи о всесилии и сплочённости наднационального центра управления. Это "всесилие" держится исключительно на слепой вере в безграничную влиятельность "глобальной элиты". Между тем широкий средний слой управленцев на Западе сам оказывается заложником и жертвой преступной политики финансовой верхушки.

Показательно в этом отношении, что очередное заседание Бильдербергской группы проходило уже после другой тайной встречи, состоявшейся, как сообщил британский еженедельник The Sunday Times, 5 мая в Манхэттене в доме президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии Пола Нерса. На ней присутствовали самые богатые люди Америки: сам Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько лиц. Из всех тем, обсуждаемых на встрече, главной оказалась всё та же проблема "перенаселённости Земли". Обсуждение проходило за закрытыми дверями, поскольку, как объяснил один из присутствующих, "никто не хотел вовлекать в дискуссию правительства развивающихся стран и не желал, чтобы участников встречи представили в газетах как некое альтернативное правительство мира". Однако взгляды этих деятелей достаточно хорошо известны. Характерны последние высказывания Теда Тёрнера о том, что причиной глобального потепления является слишком большая численность населения планеты ("слишком много материала"), которую необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся..." (Источник).

Что касается докладчика, доведшего эту информацию до ушей российских высокопоставленных чиновников в 2010 году, то нет оснований не верить ему.

Теперь смотрите, что мы имели год назад:

Каббалист Михаэль Лайтман, член "Всемирного Совета Мудрецов", говорит прямо на камеру, находясь в израильской телестудии, просто возмутительные слова, раздражающе слух любого разумного человека.

"Я говорю с точки зрения каббалы. И когда я говорю с точки зрения каббалы, для меня не существует Путина, Обамы и прочих так называемых лидеров! Всё зависит от системы сил в мире. Но эту систему сил определяем мы — народ Израиля, а не Обама, и не Путин!





- То есть, они для Вас не сила?! — вопрос телеведущего.





- Они для меня лишь исполнители того, что мы закажем! Только лишь! И не более того! Весь мир исполняет то, что мы заказываем!





- Мы это кто? — уточняет телеведущий.





- Мы — это народ Израиля! Свобода воли существует только у нас! Надо войти в систему управления, это то, что объясняет нам наука каббала, и увидеть, что это так и происходит!" (С) Михаэль Лайтман

Это наглое, буквально вызывающее заявление каббалиста М.Лайтмана я слышал в том же 2016 году, когда оно только появилось в средствах массовой информации. Однако, тогда я ещё не понял, что ЭТО БУКВАЛЬНО ЗАКАЗ НА НОВЫЙ ХОЛОКОСТ ЕВРЕЕВ!

Вещая из Израиля, говоря на камеру: "мы — народ Израиля", и мы всех вертели на половом органе, и Путина, и Обаму, каббалист Михаэль Лайтман занимался таким образом самым настоящим разжиганием "антисемитизма", а точнее — разжиганием ненависти к евреям со стороны всех неевреев!

И вот проходит год, и тот же каббалист Лайман делает в телестудии Израиля очередное возмутительное заявление в ходе своих пространных рассуждений на тему, "может ли каббалист стать нацистом, и наоборот".

В марте 2017 года он произносит те же слова, которые в 1935-1945 годах говорили главари нацистской Германии Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс: "ВСЕ ПРОБЛЕМЫ И ВСЕ СТРАДАНИЯ МИРА ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ЕВРЕЕВ!"

Запустив в мировое информационное пространство эти слова, Лайтман снова ненадолго перешёл на пространные рассуждения: "евреи не делают того, что должны делать, и наоборот, делают то, что не должны делать..." А далее последовало его очередное громкое взрывающее мозг всем разумным людям заявление: "Поэтому СЛЕДУЮЩЕЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ может начаться в Америке!" — заявил каббалист. "Причём ОНО БУДЕТ НАМНОГО МОЩНЕЕ, ШИРЕ И ГЛУБЖЕ, ЧЕМ В ГЕРМАНИИ", — послал он новый вызов в мировое информационное пространство, чтобы заказ на новый Холокост был принят обществом на подсознательном уровне уже наверняка!

Я прекрасно сейчас понимаю, чего добивается этот Лайтман, и сколь высокое положение он занимает в Израиле, являясь не просто каббалистом, а основателем и руководителем международной академии каббалы «Бней Барух» и института исследования каббалы им. Й. Ашлага.

Некоторые наивные дурачки или "агенты влияния" говорят мне, что "Михаэль Лайтман — один из шизиков, каких в Израиле тьма, зачем его слушать и придавать большое значение его словам?! Тем более, каббалист к иудаизму не имеет никакого отношения!"

Кто мне говорит такое, я их действительно рассматриваю или как наивных дурачков, или как "агентов влияния".

В своей недавней статье я показал и доказал, что каббалист в иудаизме — это высшая ступень посвящения в тайны иудейской Торы, которая является для всех евреев одновременно и религиозным учением и законом, своего рода Конституцией международного еврейства. И если подобные заявления, разжигающие у народов земли ненависть к евреям, делает одно за другим каббалист, это очень серьёзно.

Это настолько серьёзно, что надо бить в набат и спасать мир от новой мировой войны, а евреев от этих самых "библейских Иудеев" с большой буквы.

Вот моё доказательство для всех, кто понятия не имеет о том, какое влияние имеют каббалисты на умы евреев. В иудаизме каббалисты фактически отвечают за КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ! Это следует из религиозного и ныне общедоступного еврейского знания, приобщиться к которому сегодня может любой желающий. Привожу материал с иудейского сайта: "Наша учёба": http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-25592.html

Перед вами три картинки с текстом, где объясняется, что такое иудейская Тора, и что в ней есть аж четыре слоя смысла!

Обратите внимание на информацию в красной рамке на средней картинке, взятой мною, повторяю, с иудейского учебного сайта: http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-25592.html

Высший уровень знаний, которые зашифрованы в иудейской Торе, по еврейски называется "Сод". Сод — это каббалистическая интерпретация текста, доступная лишь немногим, то есть, доступная только каббалистам, в руках которых фактически находится концептуальная власть над обществом!

И если каббалист уже год подряд говорит на весь мир, что "ВСЕ ПРОБЛЕМЫ И ВСЕ СТРАДАНИЯ МИРА ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ЕВРЕЕВ!" и добавляет к этому, что "СЛЕДУЮЩЕЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ может начаться в Америке! Причём ОНО БУДЕТ НАМНОГО МОЩНЕЕ, ШИРЕ И ГЛУБЖЕ, ЧЕМ В ГЕРМАНИИ", то это и есть КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ сознания всего мирового сообщества на достижение поставленной цели — быть новому ХОЛОКОСТУ ЕВРЕЕВ, и быть новой МИРОВОЙ ВОЙНЕ!

Теперь смотрите, что происходит далее.

Я публикую несколько дней назад статью "Ради новой большой войны западные политики готовы вновь разыграть "антисемитскую карту"!"

И в ней я сообщаю следующее.

"Да, действительно, ничего нового у этих умных на зло политиков придумать уже не получается! Тогда, во время подготовки крупнейшей за всю историю человечества Второй мировой войны нарочито-показной антисемитизм вождей "Третьего Рейха" был только ширмой для сокрытия истинных задач, которые должна была решить та война.

Известно, что Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс выражали тогда в своих речах ненависть не ко всем евреям без разбору, а прежде всего к тем евреям, которые составляли ядро руководящей коммунистической партии Советского Союза.

Убедительное свидетельство тому — доклад Геббельса "Большевизм в теории и на практике", зачитанный 10 сентября 1936 года на 8-м съезде национал-социалистической партии. Позже, когда война уже началась, все немецкие солдаты получили приказ при пленении евреев-комиссаров Советской Армии — расстреливать их на месте. Убивать евреев-комиссаров (политруков) призывали и немецкие листовки, адресованные советским солдатам. Немецкие самолёты сбрасывали их над окопами Красной Армии в расчёте на то, что среди русских солдат найдутся желающие сдаться в немецкий плен, предварительно убив своих евреев-политруков (политических руководителей).

В то же самое время, как свидетельствует та же история всеми своими архивами, в нацистском "Вермахе" служило около 150 тысяч евреев, которых нацистам было запрещено убивать! Это полезные евреи с немецкой кровью! — убеждал немцев Гитлер! В ходе той большой войны из числа "полезных нацистам евреев с немецкой кровью" около 10 тысяч евреев-гитлеровцев оказались в советском плену.

Информация от Шимона Бримана:

"Летом 2002-го 30-летний Брайан Марк Ригг опубликовал свой труд — "Еврейские солдаты Гитлера: нерассказанная история нацистских расовых законов и людей еврейского происхождения в германской армии". Брайан — евангельский христианин (как и президент Буш), солдат-доброволец Армии обороны Израиля и офицер морской пехоты США, вдруг заинтересовался своим прошлым. Почему один из его предков служил в вермахте, а другой погиб в Освенциме? Позади у Ригга была учеба в Йельском университете, грант от Кембриджа, 400 интервью с ветеранами вермахта, 500 часов видеопоказаний, 3 тысячи фотографий и 30 тысяч страниц воспоминаний гитлеровских солдат и офицеров — тех людей, чьи еврейские корни позволяют им хоть завтра репатриироваться в Израиль. <...> Полна тайн и история спасения Любавичского ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона из Варшавы осенью 1939 года, (последователи которого в буквальном смысле захватили в настоящее время Московский Кремль! — комментарий А.Б.). Хабадники, проживающие в США, обратились тогда к госсекретарю Корделлу Хэллу с просьбой о помощи. Госдепартамент договорился с адмиралом Канарисом — главой военной разведки (абвера) о свободном проезде Шнеерсона через Рейх в нейтральную Голландию. Операцией по вывозу Любавичского ребе из оккупированной Польши руководил подполковник абвера д-р Эрнст Блох — сын еврея. Этот офицер сам был "прикрыт" надежным документом: "Я, Адольф Гитлер, фюрер немецкой нации, настоящим подтверждаю, что Эрнст Блох является лицом немецкой крови". Интересно, что его однофамилец, еврей д-р Эдуард Блох, в 1940 году получил лично от фюрера разрешение на выезд в США: то был врач из Линца, лечивший мать Гитлера и самого Адольфа в детские годы..." Источник — статья "ЕВРЕЙСКИЕ СОЛДАТЫ ГИТЛЕРА" Шимона Бримана, опубликованная на израильском сайте: http://www.jewukr.org/observer/jo19_38/p0103_r.html

Вот таким избирательным был "антисемитизм" руководства гитлеровской Германии.

В наше время аналогичный избирательный антисемитизм разыгрывают уже другие политики. В мировое информационное пространство запускаются людьми, с виду серьёзными и авторитетными, такие мысли и идеи, а также предпринимаются ими такие шаги, что после ознакомления с ними начинаешь понимать ясно и чётко, что наш мир стоит сейчас на пороге новой большой войны, которую очень искусно подготавливают специалисты по "ментальным диверсиям"...

И далее я привёл в пример каббалиста Михаэля Лайтмана с его заявлениями и президента США Дональда Трампа, сделавшего недавно заявление о признании США города Иерусалима столицей Израиля, что резко обострило на Ближнем Востоке арабо-израильские отношения, поставив их буквально на грань новой войны.

И чтобы бы вы думали, читатель?

В Израиле отреагировали на мою статью немедленно, а поступили с информацией так, что "библейским Иудеям" впору снова сказать: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи". (Ин. 8: 44).

Вот какая статья появилась на израильском сайте: https://israinfo.co.il/2017/12/24/bloger-v-rf-putin-razberites-nakonec-s-zhidami/

Далее в этой статье русскоязычным евреям рассказывается:

"Известный блогер Антон Благин из Мурманска считает, что «русский народ живёт в тихой жидовской оккупации» и призывает: «Путин, разберитесь, наконец, с жидами!».

Хотя со времени откровенно антисемитской публикации прошло уже полторы недели, российские надзорные органы молчат, хотя в других случаях они жёстко отслеживают публикации «экстремистского характера»... Молчат и еврейские организации РФ, которых интересуют лишь события на территории Украины.

«Аналогично тому, как у многомиллиардной мусульманской общины имеется оппозиционная шайтан-секта под названием «Исламское государство», также у многомиллионной общины иудеев имеется своя экстремистская-секта под названием «Хабад». И если главари «ИГИЛ» вербуют в свои ряды новых людей, зачитывая им тексты Корана, то главари «Хабада» используют для аналогичных целей тексты книги «Тания», — утверждает А.Благин

Отметим, что главным раввином РФ является представитель ХАБАДа Берл Лазар.

Безнаказанность поощряет Благина на новые антисемитские публикации, очередная из которых (и явно не последняя) появилась в его «Живом журнале» 22 декабря.

В ней цитируются высказывания вождей Третьего Рейха и используется (в качестве иллюстрации) известная гитлеровская листовка, предназначенная для красноармейцев — «Бей жида-политрука».

Антон Благин — далеко не единственный антисемит, легально публикующий подстрекательские материалы в российских СМИ, о чём сообщал «Курсор».

Автор этой публикации на израильском сайте https://israinfo.co.il — Александр Лютый

Вы посмотрите, как израильская журналистская братия перевернула всё с ног на голову! Это я, оказывается, "антисемит", а не каббалист Лайтман, обещающий евреям новый Холокост, ещё более масштабный, чем случился в годы Второй мировой войны!

И листовку времён Второй мировой войны я, оказывается, использовал в своей статье в качестве "подстрекающего материала"! И слова вождей Третьего Рейха я, оказывается, использовал с той же подстрекательской целью!

А по правде как?

А по правде, это не я, а известный израильский каббалист М.Лайтман в марте 2017 года повторил публично те же слова, которые в 1935-1945 годах говорили главари нацистской Германии Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс: "ВСЕ ПРОБЛЕМЫ И ВСЕ СТРАДАНИЯ МИРА ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ЕВРЕЕВ!"

Вот что я написал в своей предыдущей статье и повторил в этой статье!

В общем, я сделал вывод: нет более неблагодарного занятия, как пытаться спасти евреев от очередной Катастрофы!

Посмотрите, какие комментарии стали писать под израильской публикацией обо мне, очевидно, потомки тех, кто много веков назад спокойно смотрел на казнь Христа-Спасителя!

Анатолий Зильберман:

"Друзья! У этого "блогера" Антона Благина есть справка о том, что он псих, и в связи с этим его довольно сложно посадить. Помимо тяжелейшей паранойи у него ещё и мания величия, он еле-еле закончил в советское время ПТУ рыбного хозяйства, но всерьёз утверждает, что он — писатель-философ, член Союза писателей России, хотя, за всю жизнь он не написал ни одной книги. Он изготавливает антисемитские фейки на своей странице, распространяет их всюду, но имеет, при этом, довольно низкий уровень интеллекта. Разбить его тупую башку — нет никаких проблем, но я считаю, что делать это пока нецелесообразно, так как нет смысла превращать этого дурака в быдло-икону, в так называемого честного "русича", патриота, пострадавшего за правду-матку от жЫдовского ига... P.S. Есть дебилы куда похлеще, чем этот идиот Антонио!"

Ну и как этим глупым евреям помочь избежать нового Холокоста, который им готовят их же "духовные лидеры", обладающие концептуальной властью?!

Кто-нибудь другой на моём месте, возможно, махнул бы рукой и сказал: "Да хрен бы с ними, с очередными шестью миллионами евреев! Раз они такие тупые, не видят очевидного, того, что их поводыри готовят им новую "братскую могилу"!!!" Однако, лично я не могу так сказать. Я буду пытаться снова и снова достучаться до мозгов миллионов евреев, одурманенных религиозной и политической пропагандой, которых опять хотят использовать буквально как "хворост" для разжигания новой Мировой войны.

25 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Shivadance777: Вы не сможете достучаться по одной простой причине — это невозможно. Так устроены у них мозги. Даже у Иисуса не получилось! Вы действительно думаете, что Вы сильнее? Не тратьте на это беЗполезное дело силы и энергию, лучше делайте то, что вы умеете лучше всего — несите свет знания.

Антон Благин: моя надежда лишь на то, что история всё-таки хоть чему-то смогла научить евреев...

Белый Рус: Антон, Ты в очередной раз попал в десятку. До Тебя, так доходчиво никто не подавал материалы об истинных заказчиках так называемого "антисемитизма", а точнее "антиеврейства". Евреям-кабаллистам абсолютно безразлична судьба своих соплеменников-шлимазлов, которые по сути являются "штрафбатами" сионизма, со стоящими во главе их, жидами. С одной стороны, Холокост предрекает интеллектуал Лайтман, а с другой, жид Беркут возбуждает в славянах чисто конкретную ненависть ко всем евреям без разбора, смотри видео. И ведь они накликают беду на еврейские головы, если евреи не одумаются!

Omnia: вопрос к Вам: а зачем Вы собрались кого-то спасать? Ну вскрыли замысел, который никто и не скрывал, да и ладно. Принято! Мы все заняли места и запаслись попкорном. Ждём. Смотрим. И в чём собственно, ваше “спасение”? Где тот спасательный круг, который можно кинуть желающим выжить? Нет его! “Аннушка уже разлила масло” (с).

Антон Благин: отвечаю на ваш главный вопрос. В ходе подготовки и самом процессе Второй мировой войны евреи были выставлены нацистами исключительно как виновники всех бед человечества, отсюда и показной антисемитский характер этой войны и последующий всемирный плач по 6 миллионам убиенных в ходе Холокоста евреев. Сейчас ситуация повторяется. Евреев опять выставляют виновниками всех бед человечества: "ВСЕ ПРОБЛЕМЫ И ВСЕ СТРАДАНИЯ МИРА ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ЕВРЕЕВ!" (С) М.Лайтман. Причём в роли нацистов сегодня выступают каббалисты! Такого ещё не было! И если, как свидетельствует история, разжигание ненависти к евреям — это начальная (подготовительная) фаза мировой войны (так было прежде, и то же самое мы наблюдаем сейчас), то организованное движение по спасению евреев от “библейских Иудеев”, к которому я призываю своей публикацией в СМИ всех миролюбивых людей, может нейтрализовать все усилия злоумышленников по подготовке нового крупномасштабного человекоубийства на планете — уже третьей по счёту Мировой войны.