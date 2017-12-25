Постуральный стресс

НЕ вы выбираете свою осанку, ваша осанка выбирает вас

Многие люди спрашивают, как иметь хорошую осанку. Bы не выбираете свою осанку, ваша осанка выбирает вас. Ваша задача состоит в том, чтобы исправить те отклонения от нормы, которые у вас есть, и вернуть свое тело к нормальной осанке и функционированию.Пациент может помочь себе соблюдая несколько простых правил, касающихся правильного использования своего тела. Плохое использование своего тела приводит ко многим болезням, сохраняет многие другие и не дает возможности полного выздоровления.В затылке и верхней части шеи находятся жизненно важная зона, которая контролирует работу мозга и тела как единого целого, точно также как междугородняя телефонная станция контролирует телефонную систему. Эта зона является зоной «первостепенного контроля». Типичные натуральные паттерны могут стать «рефлекторно-обусловленными паттерном», который программирует оптимальное движение, так как никто специально не учил нас стоять, сидеть или ходить.,(на пятки). Расположите бедра над пятками. Движение начинается в лодыжках, а бедра должны отойти назад как можно дальше не изменяя равновесия на которое влияет положение ступней, и, не выбрасывая намеренно верхнюю часть тела вперед.Самое удачное положение достигается, если поставить ступни под углом примерно 45° по отношению друг к другу. Дефекты становятся более выраженными, если этот угол уменьшается. Спина становится впалой, а живот выпирает.. Распрямите спину у нижних ребр в это же время позвоночник удлинится., как два старых мокрых плаща, свисающих с крючков. Не отводите их назад. Вы обнаружите, что свисающее положение приводит к тому, что плечи опустятся вниз так низко, как только это возможно, это будет нужное положение., пусть предплечье повиснет от локтя, кисть — от запястья, а пальцы — от ладони.. Ваши ребра делжны расширяться и сокращаться впуская и ввпуская воздух.. Пусть голова будет смещена вперед и поднята вверх. Это может показаться сложным, но представьте, что вы продвигаете голову вперед на четверть дюйма по отношению к ее нормальному положению, не в низ, не назад, не вверх, а вперед. Не сгибайте шею, в просто слегка выдвинете ее вперед пo сравнение с нормальным положением.Человек с хорошо координированными движениями стоит: кисти его рук тыльной стороной обращены немного вперед, большие пальцы смотрят вовнутрь, а локти — в стороны.Там где речь идет о человеческом организме, природа не работает по частям, а задействует его целиком, поэтому вы должны координировать работу всех этих частей при помощи умственного усилия.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com