Почему некоторые люди не чувствуют боль?

Анастасия Баринова

наследственную нечувствительность к боли на примере итальянской семьи Марсилис (Marsilis). Все шесть человек — 78-летняя женщина, две ее дочери и трое внуков — вместо боли испытывают едва заметный дискомфорт. Рентгеновские снимки показали, что все они имеют множество переломов, о которых даже не подозревали. По результату изучения геномов была найдена мутация в гене ZFHX2. ZFHX2 контролирует работу 16-ти других генов, часть из которых отвечает за восприятие боли. Чтобы проверить механизм его работы, генетики поставили ряд опытов на мышах, видоизменяя мутацию ZFHX2.