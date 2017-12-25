Об ошибке в Большой Российской Энциклопедии
21:59. 25 декабря 2017 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Товарищ esperovintro обратил внимание на интересный момент в издании "Большой Российской Энциклопедии".
Открываем БРЭ (благо теперь есть электронная версия), находим статью – КАРИ́БСКИЙ КРИ́ЗИС 1962. Статья начинается с истории недовольства США в отношении кубинской самостоятельности. Интересное начинается здесь:
"В нач. 1962 США инициировали исключение Кубы из Организации американских государств, в мае амер. вооруж. силы провели учения в Карибском м. по отработке плана вторжения на Кубу. 21.5.1962 на заседании Президиума ЦК КПСС Н. С. Хрущёв впервые поднял вопрос о размещении сов. ракет с ядерными боезарядами на Кубе как меры, направленной на защиту кубин. революции от амер. агрессии. 24 мая решение об этом было принято на расширенном заседании Президиума ЦК КПСС. Размещение ракет на Кубе рассматривалось сов. политич. и воен. руководством также и в качестве адекватного ответа на размещение незадолго до этого в Турции и Италии аналогичных амер. средств."
Также. ТАКЖЕ, КАРЛ! За год до кризиса США размещает в Италии и Турции ракеты для уничтожения СССР, но СССР реагирует на это только потому что подвернулся случай. Авторы статьи А. А. Кокошин, В. В. Соколов фактически намеренно искажают историю, представляя Карибский Кризис следствием конфликта между США и Кубой. Тот факт, что США первыми разместили ядерное оружие рядом с границами СССР упоминается вскользь. Хотя главной причиной Кризиса была именно эта угроза, созданная США. СССР вынужденно защищался.
https://esperovintro.livejournal.com/79993.html – цинк
Автор верно указывает на неправильно расставленные акценты. Именно американские ракеты в Турции были первопричиной кризиса.
Ещё в 1957 г. американцы разместили на территории Турции (как и Греции) ракеты средней дальности типа «Юпитер». Это создало для СССР «окно уязвимости» благодаря малому, по сравнению с межконтинентальными ракетами, времени подлёта «Юпитеров» к промышленным центрам юга Европейской части страны. По воспоминаниям политолога Фёдора Бурлацкого, в дни кубинского кризиса 1962 г., начавшегося 22 октября, он был сотрудником ЦК КПСС и ему довелось через полгода после завершения кризиса редактировать письмо, которое Н. Хрущёв готовил Фиделю Кастро. В письме Хрущёв попытался объяснить, почему он попросил Кастро разместить ракеты и почему он их потом вывез. Хрущёв, по словам Бурлацкого, писал следующее. Прогуливался он как-то вдоль берега Чёрного моря в Варне с маршалом Родионом Малиновским. И тот сказал, что там, на другой стороне Чёрного моря – в Турции, размещена военная база США с ракетами и ядерными боеголовками, которые могут в течение 5-6 минут уничтожить Киев, Харьков, а через 10-12 минут – Москву. После этого на Кубе тайно было размещено несколько стартовых позиций советских ракет средней дальности с ядерными боеголовками, но взяло верх благоразумие – Хрущёв и Кеннеди сумели заключить соглашение. В обмен на обязательство Соединенных Штатов не нападать на Кубу Советский Союз убрал с острова свои ракеты. Американцы, в свою очередь, демонтировали «Юпитеры», находившиеся в Турции вблизи границ СССР.
В итоге, с одной стороны авторы действительно упоминают американские ракеты в Турции, но акценты расставлены так, как будто это было второстепенная причина, хотя именно она поставила мир на грань ядерной войны. Таким образом косвенно перекладывается ответственность за это с США на СССР, который всего-лишь создал аналогичную угрозу у берегов США и вынудил американцев разменять свои ракеты в Турции на советские ракеты на Кубе, а также отказался от планов прямого военного свержения правительства Фиделя Кастро, перейдя к стратегии покушений и прочей подрывной деятельности. Может показаться, что это придирка по малозначимому поводу, но именно так и формируются различные исторические мифы, в том числе и те, где СССР пытаются представить как основного виновника Карибского кризиса.
Источник: colonelcassad.livejournal.com