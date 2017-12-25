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Ностальгия по СССР в цифрах

09:02. 25 декабря 2017 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:


Ностальгия по СССР в цифрах.

Количество граждан России, жалеющих о развале Советского Союза, достигло максимума с 2009 года и достигло 58 процентов. При этом 25 процентов не жалеют об этом, а 16 процентов затруднились ответить. Таковы данные соцопроса, проведенного «Левада-Центром», сообщает «Интерфакс».
Из тех, кто расстроен крахом СССР, 54 процента больше всего сожалеют о распаде единой экономической системы, 36 процентов — потерей чувства принадлежности к великой державе, 34 процента — ростом взаимного недоверия, 26 процентов — разрушением связей с родственниками и друзьями.
52 процента россиян считают, что распада Советского Союза можно было избежать. В неизбежности распада уверены 29 процентов, а 19 процентов затруднились с ответом.

https://lenta.ru/news/2017/12/25/opros/ – цинк

В принципе, эти цифры примерно совпадают с опросами других социологов, а также вполне коррелируют с опросами на тему оценок того же Сталина. Тенденция эта конечно сформировалась не сегодня. Корнями она уходит в середину нулевых, когда в общественном сознании начались важные изменения связанные с переоценкой советского прошлого, которое антисоветчикам так и не удалось превратить в "черную дыру" отечественной истории.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Левада, опросы, социология, ссср
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