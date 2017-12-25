Нанодерма – умное чрево строителя Ноосферы

« Всякая идея, продолженная до бесконечности, становится своей собственной противоположностью », – этот популярный гегелевский афоризм наиболее точно отражает ситуацию, которую породил в обществе безудержный научно-технический прогресс. Крупное машинное производство, или индустрия, созданное человеческим трудом и гением с целью «покорения природы», борьбы с ее смертоносными стихиями, само превратилось в страшного и ненасытного Сатурна, день и ночь пожирающего своих детей в нескончаемых техногенных авариях и катастрофах.

Авторская аннотация . Скромной и трудолюбивой Золушкой является в нашем организме Энтодерма – одна из трех зародышевых страт. В отличие от своих избалованных вниманием сестер – Эктодермы и Мезодермы – она не ропщет на то, что работа ей досталась тяжелая, грязная, монотонная. Доброй волшебной феей для нее может стать современная Нанотехнология. Она может коренным образом изменить судьбу и статус этой труженицы глубокого тыла. Нанотехнологический наряд для Золушки – так кратко можно передать суть предлагаемой статьи.



Если считать, что сутью общественного прогресса, его целью мыслится свободная и гармонично развитая личность, то получается, что интересы общества и интересы земной Паниндустрии находятся в отношениях очевидного антагонизма. Человек-оператор (водитель, пилот, диспетчер…), как явно инородное тело в сложных технических системах, все чаще превращается в «козла отпущения», на которого списывают все преступления рукотворного идола.



Без преувеличения можно сказать, что Земля стала местом, где зародилось, ожило и ощутило себя нечеловеческое живое существо – монстр технической цивилизации, названное академиком Вернадским Техносферой. И что печально, она превратилась в абсолютно неуправляемый человеком фактор.

В свое время популяризатор науки, писатель-фантаст А.Азимов сформулировал основные законы робототехники, которые, по его мнению, должны были закладываться в «мозги» всех создаваемых человеком умных машин. Эти заповеди достаточно лаконичны и просты:



робот не может причинить своим действием или бездействием вреда человеку;

робот должен выполнять приказы человека в той мере, в какой это не противоречит первому закону;

робот должен заботиться о собственной безопасности в той мере, в какой это не противоречит 1 и 2 законам.



Оценивая отношения, складывающиеся между человеком и машиной (а более обобщенно – между Биосферой и Техносферой) с позиций этих законов, становится очевидно, что положение хозяина и слуги кардинальным образом изменилось.



Сегодня человек выполняет команды и инструкции машин, заботливо сдувая с них пылинки и тревожась о собственной безопасности (в том числе экологической). И нет уже у него былого восторга и радости ожидания грядущих плодов прогресса.



Человек вдруг с удивлением обнаружил, как Хома-философ из гоголевского «Вия», что Техносфера давно уже оседлала его и пытается на его плечах вознестись на небо. М. Карпенко в своей книге «Вселенная Разумная» справедливо отмечает:



«Техносфера, обретя свой нечеловеческий разум, достигла в своей чудовищной эволюции какого-то переломного момента, точки бифуркации, и влечет и подчиняет своей воле и своему пути людей, каждый из которых добр, милосерден, великодушен и справедлив и каждый из которых ежеминутно, ежедневно, всю свою жизнь ведет нескончаемую войну с самим собой, с родными и близкими, со знакомыми и незнакомыми, со своей природой, с Землей, со всей Вселенной…



Люди подобны китам, которые, подчиняясь чьей-то неслышимой команде, выбиваются из сил, стремясь к берегу своей гибели.

Что же дальше? Неужели прав Рассел, с горечью говоривший о том, что «человечество под руководством дураков, руками умных рабов готовит дело собственной гибели?» Очерчен ли для нас дальнейший путь? И каков он? Если мы не можем изменить его, то неужели нам не дано хотя бы знать свою судьбу?»

Такие вопросы задает себе каждый здравомыслящий человек, озабоченный тем, какое будущее ждет его детей и внуков.



Есть ли у людей возможность вернуть былые позиции и в полный голос заявить о своем праве первородства? Такой шанс есть и возник он совсем недавно в результате рождения наследницы Техносферы – Нанотехнологии.



Нанотехнология – это просто технология, создаваемая на атомном уровне. Напомним, что в одном нанометре – миллиардной части метра – умещается всего десять атомов водорода.



Проникнув с помощью людей в мир атомов и молекул, Техносфера вполне может создать себе «нетленное» физическое тело и отказаться от дальнейших услуг гомо сапиенса, поставив тем самым в нашей истории большую жирную точку.



Пока отпрыск Техносферы юн и несмышлен, у людей есть немного времени, чтобы решить, как воспитать из него союзника и друга, а не безжалостного терминатора. Краткая история нанотехнологии такова.

1959 год – Ричард Фейнман, нобелевский лауреат и заслуженный физик, утверждает, что человек скоро научится манипулировать микрочастицами и сможет из них синтезировать все, что угодно. Артур Кларк даже придумал этому синтезатору, собирающему из атомов окружающей среды любую желаемую вещь, особое название – репликатор (копировщик).



Он мыслился как закономерный итог эволюции персональных компьютеров.

1981 год – создание учеными швейцарского отделения IBM особого туннельного микроскопа, позволяющего воздействовать на вещество на атомарном уровне. С его помощью, например, специалистам удалось выложить буквы IBM высотой всего 6-8 атомов.

1982-1985 годы – достижение атомарного разрешения в микроскопии.

1986 год – создан атомно-силовой микроскоп, осуществляющий взаимодействие не только с проводящими, но и с любыми другими материалами.

1990 год – становится возможна манипуляция единичными атомами.

1994 год – первые примитивные нанотехнологии, примененные в промышленности (матрицы для изготовления DVD дисков).

2000 год – на наноконференции в Пало-Альто, в Калифорнии, показаны шарикоподшипники, двигатель и карданные механизмы, состоящие всего из трех с половиной тысяч атомов.

С каждым годом интерес к нанотехнологиям проявляет все больше и больше стран мира. И этот процесс, похоже, станет необратимым. Так, в Японии ежегодно запускаются в работу около десятка всевозможных проектов в этой области.



Во Франции функционирует клуб нанотехнологов, а в соседней Англии издаются журналы «Нанотехнология» и «Нанобиология». У нас в России существует Институт нанотехнологий. Но все это вместе взятое – капля в море по сравнению с тем размахом работ, которые ведутся в США.

Как считают наноадепты, с воцарением «нанархии» на Земле наступит настоящий «золотой век»: управляемая армия микророботов очистит от загрязнения почву, реки, океаны, атмосферу, демонтирует заводы, плотины, рудники, запечатает радиоактивные отходы в вечные самовосстанавливающиеся контейнеры.



Следы промышленной деятельности почти исчезнут с лица Земли, сократятся сельскохозяйственные угодья, большую часть планеты покроют сады и естественные экосистемы. Комплексы нанороботов заменят природные «машины» для производства пищи – растения и животных.



Вместо длинных цепочек «почва – углекислый газ – фотосинтез – трава – корова – молоко» останутся лишь «почва – нанороботы – молоко». Или сразу творог. Или мясо – парное, мраморное, диетическое – любое. Для этого потребуется только источник энергии и информация.

Произойдет новая научная революция. Сопоставимые с размерами молекул «разумные» приборы, научное оборудование и натурные модели будут проектироваться и реализовываться в «железе» за считанные секунды.



На них одновременно и с огромной скоростью пойдут миллионы параллельных экспериментов любой сложности, результаты которых обобщит искусственный интеллект и выдаст в нужной форме.

Неузнаваемо изменится медицина. Здесь наиболее заманчивым проектом представляется производство клеточно-ремонтных машин. Инъецированные в ткани, они опознают и уничтожат зловредные бактерии, вирусы, раковые клетки, осмотрят и отремонтируют цепочки ДНК.



Последовательно проверяя клетку за клеткой, орган за органом, наномашины вернут здоровье любому больному, а затем просто не допустят никаких заболеваний и патологий, в том числе генетических. Человек будет жить сотни, может быть, тысячи лет.

Принципиально иным станет образование. Дети получат карманные наноконструкторы, способные создавать действующие модели любых представителей флоры и фауны, машин и космических процессов, которыми они смогут управлять. Игровые и учебные наномашины откроют доступ к мировому знанию, разовьют по индивидуальной программе умственные способности любого ученика.

Труд в современном смысле слова, то есть «в поте лица», который с незапамятных времен был главным содержанием жизни, перестанет существовать. Потеряют смысл и нынешние понятия стоимости, цены, денег.



Управляемая репликация снизит стоимость любого производства почти до нуля. Исчезнут вспомогательные производства и вся так называемая группа А, а предметы потребления будут производиться прямо на дому.

За всю эту поистине царскую чечевичную похлебку Техносфера просит у людей только одного – отказаться от Богочеловеческого пути развития и выбрать нанотехнологический, то есть карликовый путь («наннос» по гречески – карлик). По сути ситуация такова: либо машины «схарчат» людей, как это сделали однажды овцы с английскими крестьянами, либо люди «переварят» Техносферу в своих желудках. Иного не дано.

Гуру нанотеха уверяют, что заменив природный мозг и ткани наноаналогами, человек начнет новый этап эволюции – надбиологический. Но такая эволюция в обществе давно идет, причем многообразная – политическая, социальная, культурная…, а главное, не прекращается эволюция Духа.



Ведь человек, в отличие от машин, имеет не только мозг, но и любящее сердце и «искру Божью» – душу.

Противники нанотеха всерьез опасаются, что эксперименты с «серой слизью» (так они пренебрежительно именуют колонию самовоспроизводящихся нанороботов), могут привести к совершенно новым типам катастроф и злоупотреблений. Как считал Н.Ф.Федоров, технизация может быть только временной и боковой, а не главной ветвью развития.



Променяв главную ось эволюции на эволюцию «серой слизи», человек совершит не только родовое самоубийство, но и обречет на неудачу весь космогенез.

Как же определить, кто в происходящей нанореволюции будет стоять под знаменами Техносферы, а кто Биосферы? Разграничительную баррикаду или линию можно провести, если воспользоваться старым проверенным инструментом под названием «бритва Оккама» (не умножай сущностей сверх меры).



Так как человечество в целом есть плод любви нашей прекрасной матушки Земли и лучезарного Гелиоса, то любые действия, направленные на изменение естественного «срока беременности» следует расценивать как посягательство на жизнь матери и ребенка.



Силы, замышляющие навечно приковать человечество к телу планеты, будут всячески лоббировать широкое использование в нанотехнологиях редкоземельных и прочих экзотических элементов таблицы Менделеева, прельщая людей уникальными сверхспособностями, которые они могут придать человеческому организму.



Уже сейчас услужливые медведи предлагают заменить «медлительные» нервные волокна медной нитью, проводящие качества которой в миллион раз выше и т.п. Сторонники Биосферы, поддерживающие идею благополучного разрешения Земли от бремени человечеством, будут бороться за то, чтобы в нанотехнологиях использовались только традиционные космические элементы – водород, кислород, азот и углерод (в противном случае мы будем обречены ходить в небесный лес со своими уникальными дровами, а в гости со своей экзотической едой).

Географически эта гипотетическая баррикада может повторить, но уже по другим мотивам, границу «железного занавеса», ранее существовавшего между советской «империей зла» и поборниками идеалов свободы и вседозволенности.



Эту глубинную разницу между обращенной к традициям и опыту предков душой Востока и падкого на новшества сознанием Запада чутко уловил известный философ и литературовед Георгий Гачев .



В своей статье « Учение Н.Ф.Федорова – как творение русского логоса » он пишет:



«Психо-Логос человека-индивида Западной Европы направляется-руководится Эдиповым комплексом: Сын убивает Отца и женится на Матери – стране, Природе.



Молодое сильнее старого и ценнее. Отсюда – культ Нового (новости, газеты, новеллы и роман, мода…) и Про-гресс: движение вперед – это хорошо. Восток: Китай, Индия, Персия, Россия во многом – имеет обратный вектор. Тут Старое сильнее и ценнее Молодого, традиция.



Отец побивает сына и обладает их общей женщиной – страной, землей. Такое я обозначаю «Рустамов комплекс» – по имени героя Фирдоуси «Шах-намэ» («Книга Царей»), где Рустам побеждает в поединке своего сына Сохраба (не узнав его). Подобное и в России: Илья Муромец «старый казак», побивает Сокольника, своего сына. Потом Иван Грозный, Петр Первый, Тарас Бульба – убивают своих сыновей».



Рустамов комплекс, как зримая форма проявления диалектического закона отрицания отрицания, был положен в основу нанодермы – внутрителесной фабрики синтеза пищи.

Известно, что мозг, как орган сознания, развивался одновременно с развитием руки как органа труда. Активно действующая рука учила голову думать, прежде чем сама стала орудием выполнения воли головы, заведомо планирующей практические действия.



Так как головной мозг человека есть продукт развития эктодермы, а умелая профессиональная рука – мезодермы, то их совместный труд и породил все богатства материальной и духовной культуры. Но все это было создано за счет нещадной эксплуатации Золушки человеческого организма – энтодермы.

Нанотехнологическая революция может освободить эту забитую и неграмотную «кухарку» от изнурительной и черной работы и привлечь ее к созидательному творческому процессу тканетворения на новом, атомно-молекулярном уровне.



Если подойти к ней с любовью и лаской, то она может вспомнить и рассказать нам очень много интересного и поучительного из эволюционной истории многоклеточных: и о том, как она выкармливала гигантских динозавров и уменьшала до невообразимо малых размеров некоторых членистоногих, и как помогала естественному отбору формировать крылья у птиц и убирать хвост у человекообразных обезьян и пр. и пр.



Есть у нее, вероятно, и свой взгляд «изнутри» на процесс преображения Христа и просветления Будды. Но для того, чтобы она смогла «заговорить», нужно, прежде всего, избавить ее от бесконечной вахты на камбузе.



Для этого предлагается обучить ее обращаться (пока на уровне рефлексов) с миниатюрным «кухонным комбайном», который будет помещен внутрь желудочно-кишечного тракта.



Этот рукотворный «бычий цепень» будет оснащен специальным биокомпьютером, источником энергии и цехами по производству органических веществ из неорганических, процесс фотосинтеза в которых заменен на процесс наносинтеза.

Сейчас, вероятно, рано говорить о технической, физиологической или экономической стороне этой фабрики питания, но о стратегии ее развития поразмышлять можно. Из безмерной дали веков дошла до наших дней весьма непростая формула:

Кто хочет быть храбрым, ест мясо,

Кто хочет быть здоровым, ест овощи,

Кто хочет быть мудрым, питается воздухом,

Кто хочет жить вечно, не питается ничем.

Этот эволюционный алгоритм обретения автотрофности можно использовать в качестве стратегии развития персональной пищевой индустрии. Как видно из формулы, когда энтодерма поумнеет настолько, что озарится светом сознания и начнет собственноручно управлять внутренней средой организма на атомно-молекулярном и клеточном уровнях, надобность в пищевой нанофабрике полностью отпадет.



Сегодня уже стали обыденными такие словосочетания, как «костный мозг» или «спинной мозг». Почему бы со временем не появиться «желудочно-кишечному мозгу»?



В отличие от головного мозга, занятого познанием мира внешнего, глаза и руки мозга «брюшного» были бы обращены внутрь человеческого естества. Причем объем брюшного мозга может значительно превзойти объем мозга головного. Ведь ограничений на рост вроде черепной коробки у него уже не будет.



На рис.1 показан путь обретения человечеством автотрофности.





Рис 1. Путь обретения человечеством автотрофности

Сам факт создания интеллектуального «чрева-червя» позволит человеку решить в будущем еще одну деликатную проблему, которая имеет нравственный, этический характер под названием «мы в ответе за тех, кого приручили».



Рано или поздно искусственный разум в своем развитии поднимется настолько высоко, что начнет поэтической пушкинской строкой задаваться вопросом о смысле жизни:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Какой ответ должны будут дать старик со старухой своей любимой Снегурочке, чтобы искусственное существо не решилось на крайний и отчаянный поступок?



Если представители новой расы мыслящих существ к этому кризисному моменту уже будут иметь свою собственную, пусть небольшую, эволюционную ветвь на земном древе жизни, чувствовать свою сопричастность к развитию земного разума, нести за его дальнейшую судьбу свою долю ответственности и при этом они не будут ущемлены в своих правах и свободах, то вспышек насилия типа «восстания машин» на Земле можно будет избежать.