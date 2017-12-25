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Мы с вами лишние и дорого обходимся

10:26. 25 декабря 2017 Просмотров - 539 8 коммент. Опубликовал:

Мы с вами лишние и дорого обходимся

Российскому правительству сильно мешают люди. Мы с вами нашим чиновникам обходимся очень дорого (понимаю, что в контексте реальности хочется поменять местами, но чиновничий мир несколько сюрреалистичен). Своим мнением поделился директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Вот и глава Минфина Силуанов пожаловался на то, что развитие образования и здравоохранения требует слишком много денег и что это может привести к кризису. На чём экономить? Всё просто: министр предложил сократить число людей, получающих соцподдержку. В общем, как всегда, за промахи наших видных правящих умов опять придётся платить гражданам из своего кармана. Неужели это последний источник? Открою тайну: нет. Если чиновнику не устремить жадный взгляд на деньги народа, а приложить немного усилий для обнаружения «бревна в собственном глазу», сразу можно увидеть сферу с крайне высоким потенциалом высвобождения средств – это госзакупки. Всего в рамках госзакупок в прошлом году было заключено сделок на 21,1 трлн рублей – почти четверть ВВП! В эту сумму входят закупки бюджетных учреждений и госкомпаний. Деньги колоссальные, и немалая часть этих денег уходит «на сторону» либо из-за умышленного заключения коррупционных сделок, либо из-за банальных ошибок в формировании требований и постановке условий. На днях Счётная палата огласила очередные «новости»: за 11 месяцев выявлено 3980 финансовых нарушений на общую сумму 1,556 трлн рублей. Ещё есть вопросы, где взять деньги на финансирование улучшения образования и здравоохранения? А сколько нарушений не выявлено? Самые скромные экспертные оценки говорят о том, что минимум 10% от всех госзакупок попросту оседает в чьих-то карманах. К сожалению, наше законодательство позволяет без проблем находить для этого множество лазеек. Немало средств уходит впустую – на предметы роскоши вроде золочёных шашек для Росгвардии, безумно дорогой мебели, автомобилей бизнес-класса для проведения сельхозпереписи и т.п. Частично эта проблема обусловлена отсутствием полноценного нормирования. Нет никаких стандартов, кому, что и в каких объёмах полагается. В корне бед лежит вот какой казус: у нас закупки планируются, основываясь на факте наличия денег, а не реальной потребности. В правительстве лишь делают вид, что пытаются решать эту проблему. Разваливающийся корабль госзакупок правительство пытается залатать маленькими кусочками скотча: нет взгляда на всю систему целиком, при выявлении каких-то проблем выпускаются маленькие незначительные правки. Российское государство нуждается в новой системе госзакупок с простыми правилами участия. Потребность должна быть первичной, а не выделенная сумма денег. Вот что нужно государству. А людям нужны высвободившиеся средства. Эта сумма вообще разом могла бы покрыть дефицит федерального бюджета, который в следующем году должен составить 1,27 трлн рублей, и снять зависимость от займов.

Метки: мнение, общество
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8 коммент.»

  • 158 110
    Мефодий 25 декабря 2017 в 10:40 Ссылка Пометить
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    . Российское государство нуждается в новой системе госзакупок с простыми правилами участия.
    РУСЬ НУЖДАЕТСЯ В ДРУГОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ,В КОТОРОМ ДОХОД МИНИСТРОВ ЗАВИСИТ ОТ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ.

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    • 6961 6045
      Вячеслав Мефодий 25 декабря 2017 в 11:55 Ссылка Пометить
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      В Советском Союзе такой вопрос не поднимался… На нужды трудящихся всегда выделялись необходимые средства…

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      макс Мефодий 25 декабря 2017 в 13:50 Ссылка Пометить
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      У них понятия “РАБОТА”не то что работа в вашем понимание вот улюкаева тоже взяли во время его работы так на фига им ждать чей то оценки их работы они и так не плохо работают сами)

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    Ирбис 25 декабря 2017 в 12:53 Ссылка Пометить
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    Вот теперь и понимаешь для чего Сталин проводил чистки и боюсь что без них, эта шобла развалит и Россию.

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    Руса 25 декабря 2017 в 13:06 Ссылка Пометить
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    Если национализировать все крупные предприятия и установить жесткий контроль
    за расходованием средств на себестоимость продукции, за ценами, зарплатой (оклады) и за госзакупками из бюджета, то денег из казны на науку, в Пенсионный фонд, на образование и здравоохранение хватит в 2-3 больше, чем сейчас.
    Особенно, если еще сократить штаты и расходы на чиновников всех мастей и номенклатуры.

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  • 350 294
    Werwolf 25 декабря 2017 в 14:40 Ссылка Пометить
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    Вспомните,что ответил А.Меньшиков Петру 1 на предложение вешать за казнокрадство! Насколько я помню – “Мин херц,а кто ж тогда с тобой работать будет?!”

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