Мы с вами лишние и дорого обходимся

Российскому правительству сильно мешают люди. Мы с вами нашим чиновникам обходимся очень дорого (понимаю, что в контексте реальности хочется поменять местами, но чиновничий мир несколько сюрреалистичен). Своим мнением поделился директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Вот и глава Минфина Силуанов пожаловался на то, что развитие образования и здравоохранения требует слишком много денег и что это может привести к кризису. На чём экономить? Всё просто: министр предложил сократить число людей, получающих соцподдержку. В общем, как всегда, за промахи наших видных правящих умов опять придётся платить гражданам из своего кармана. Неужели это последний источник? Открою тайну: нет. Если чиновнику не устремить жадный взгляд на деньги народа, а приложить немного усилий для обнаружения «бревна в собственном глазу», сразу можно увидеть сферу с крайне высоким потенциалом высвобождения средств – это госзакупки. Всего в рамках госзакупок в прошлом году было заключено сделок на 21,1 трлн рублей – почти четверть ВВП! В эту сумму входят закупки бюджетных учреждений и госкомпаний. Деньги колоссальные, и немалая часть этих денег уходит «на сторону» либо из-за умышленного заключения коррупционных сделок, либо из-за банальных ошибок в формировании требований и постановке условий. На днях Счётная палата огласила очередные «новости»: за 11 месяцев выявлено 3980 финансовых нарушений на общую сумму 1,556 трлн рублей. Ещё есть вопросы, где взять деньги на финансирование улучшения образования и здравоохранения? А сколько нарушений не выявлено? Самые скромные экспертные оценки говорят о том, что минимум 10% от всех госзакупок попросту оседает в чьих-то карманах. К сожалению, наше законодательство позволяет без проблем находить для этого множество лазеек. Немало средств уходит впустую – на предметы роскоши вроде золочёных шашек для Росгвардии, безумно дорогой мебели, автомобилей бизнес-класса для проведения сельхозпереписи и т.п. Частично эта проблема обусловлена отсутствием полноценного нормирования. Нет никаких стандартов, кому, что и в каких объёмах полагается. В корне бед лежит вот какой казус: у нас закупки планируются, основываясь на факте наличия денег, а не реальной потребности. В правительстве лишь делают вид, что пытаются решать эту проблему. Разваливающийся корабль госзакупок правительство пытается залатать маленькими кусочками скотча: нет взгляда на всю систему целиком, при выявлении каких-то проблем выпускаются маленькие незначительные правки. Российское государство нуждается в новой системе госзакупок с простыми правилами участия. Потребность должна быть первичной, а не выделенная сумма денег. Вот что нужно государству. А людям нужны высвободившиеся средства. Эта сумма вообще разом могла бы покрыть дефицит федерального бюджета, который в следующем году должен составить 1,27 трлн рублей, и снять зависимость от займов.