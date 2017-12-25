Мир соткан из слёз и смеха (беседа-диалог, часть 1.2)

Что тут скажешь, прав ведь был А. Фоменко, обнаруживший, в отличие от нас с вами, многие сотни и тысячи подобных подделок, начиная от надписей на камнях и заканчивая самыми авторитетными древними письменами. Только знаем ли мы об этом?



Нет, не знаем. Потому не знаем, что рядом в консультантах всегда почему-то оказывается правильный историк, наподобие имярек Жукова, который пусть и бездоказательно, но всегда пылко-убедительно притормозит всякое начинание неисторика, пытающегося провести собственное независимое расследование.



Зачем? Ну, как же, умных, трудолюбивых и самостоятельных особ у нас просто принято не любить. Для ревнивого интеллигента это закон.

И как трогательно, что недостающее звено между концом мезолита и ранним неолитом найдено именно в недрах древнейшего Стоунхенджа! Вот оно, торжество истории, вот оно, торжество науки!



А ведь сколько ещё открытий чудных готовит нам этот удивительный и таинственный Стоунхендж! Сколько тайн ещё сокрыто в его загадочных мегалитах! Только дай волю историкам!

А ведь это не что иное, как насилие над нашим здравым смыслом, которому нагло навязывают никогда не существовавшую античность. А мы, как люди без памяти, рода и племени, радуемся, подобно неразумным детям.



Кстати, на востоке Англии Стоунхендж далеко не единственный фальшивый мегалитический комплекс, там их несколько. Практически недалеко от Стоунхенджа создан целый «ансамбль старины», протягивающий свои фальшиво-античные щупальца уже на 7 тысячелетий в прошлое.



Притом, историки вполне открыто тебе говорят, что переместить 20 000 грузовиков грунта для сапиенса, жившего 7 тысяч лет назад, никак невозможно, но ты как заворожённый веришь всякой презренной учёной чепухе, точно как в религии – верую, ибо это абсурдно.[14]

С. К. – Но это всё бездоказательно. То же самое говорит и Фоменко.

Ф. И. – Исследования А. Фоменко как раз и разоблачают эти фальсификаты.



При этом академик не рассказывает, например, об обнаруженных подделках в сирийской Пальмире, где радикальные мусульманские вандалы, уничтожая античное сирийское зодчество, обнаружили множество подделок под старину.[15] По большому счёту, сила аргументации Фоменко держится на пробелах в исторической науке, и счастливо существуют благодаря им.



Это касается и точной математической и гуманитарно-интерпретационной частей его исследований.



Это и археологические артефакты, и «сохранившиеся» по всему миру произведения прикладного искусства, и т. н. древние письменные памятники, воровато причисленные историками-лингвистами к античности.



Не удивительно, что все такие новоделы (римский Колизей, Стоунхендж, Капитолийская Волчица, дворцы Ватикана…) несут на себе следы позднего средневековья или даже совсем уже недавней современности, начиная от платья и символики, и заканчивая величественными строениями и изощрёнными техническими устройствами.[16]

А вот Александр Соколов стоит на фоне поделок под античность Египта в виде демонстративных сломанных колонн, выточенных и отполированных на современных токарных камнеобрабатывающих станках.



Разве попытки Александра выдать поделки 19-20 века за древнеегипетские не выглядят столь же забавными, что и завалявшийся рядом портландцемент в бумажных мешках?



Лучше бы Александр занимался борьбой со лженаукой внутри учёного сообщества, а не гонялся за любителями, которые были всегда и везде будут, потому что всякий любитель всегда имеет право на самовыражение.



Притом что любительства и шарлатанства собственно внутри научного цеха не должно быть в принципе. Точно так же, как не должно быть вшей в волосах современного человека.

Александру Соколову:

Александр, может быть, не стоит кому-либо из нас так уж зацикливаться непременно на единственно возможном способе изготовления мегалитов?



Почему бы не допустить, что было и литьё (греч. Mega-líthos – досл. большое литьё), и долбёжка, пусть даже кремниевыми или медными топорами, если Вам так хочется, согласно традиции?



Кстати, большой привет Светлане Анатольевне. Похоже, в последнее время почти вся команда ваших джедаев при нужде обращается к доктору филологии за помощью. И мы, конечно, сочувствуем, что её профессиональные советы всё больше расходятся с языковой действительностью, противореча тем самым и практике, и здравому смыслу.[17]



В то же время, чтобы Вам, Александр, и Вашим джедаям иметь моральное право бороться с любителями от науки, надо бы сначала побороть лжеучёность в недрах собственного научного цеха, которая в последние свои 150 лет буквально захлестнула все информационные и учебные ресурсы.



Ложь, как притча во языцех, столь глубоко пропитала каждую щель нашей жизни, что стала обыденной и никем уже не воспринимается за ложь. Ни малыми, ни великими.



И не поверю, что Вы, Александр, не знаете или никогда не слышали хотя бы о том, что вся «европейская деятельность на почве древностей» – это голимое бабло, развод лохов на бабки. Сонмы псевдоучёных с докторскими степенями стригут бюджеты «античных регионов» и получают от этого ещё больше бабла.



Туристы разных мастей, задуренные и околпаченные исторической западной наукой, стекаются туда отнюдь не изучить и понять, но запечатлеть себя любимого на фоне артефакта.



О, сэлфи, мы с тобой побываем везде! Вот и вся ваша наука: артефакт – турист – бабло – новый артефакт.[18]

А такие добровольно-купленные недоумки от науки, как эти, эти, эти, эти (несть им числа!), вдруг оказываются большими авторитетами и для российских учёных, невольно наученных врать ещё со студенческой скамьи.



Не гоняйтесь, Александр, за отечественными фриками, они ни за что ни перед кем не отвечают, лучше разберите хотя бы несколько телепередач канала History, вот уже более 20 лет от имени учёного сообщества вещающего на 150 стран мира ахинею об «античности».



Это и вправду будет достойное Вашего таланта популяризатора зрелище – «Учёные против учёных-1» или «Российские учёные против европейских собратьев-мифотворцев».

Историки так набили руку, так самоуверенны и самодовольны в своих фантазиях, что всякие новые археологические находки теперь уже очень скоро обретают свою так сказать законную датировку – прописку в прошлое, как будто даты обнаруженных предметов были известны заранее, а каждая такая артифактина промаркирована невидимыми простому обывателю древними чернилами.



Если кто-то не знает, сколько научных изысканий было на полном серьёзе проведено вокруг дутого Стоунхенджа, сколько музеев, археологов, архитекторов, историков и прочем научной массы так или иначе было задействовано и вертелось в последние 50 лет вокруг этого псевдоисторического мегалитического комплекса, то мы можем и напомнить.



Впрочем, можем напомнить и о всяком другом памятнике псевдостарины, которые как грибы после дождика расплодились в Европе в последние 250 лет.

Пока вы, друзья учёные, сами верите в подобные сказки, и даже активно продвигаете их от имени науки, никакой нормальный человек не станет воспринимать вас всерьёз.



Разве что по незнанию, как это было по первости с МММ или с набивающим руку Климом Жуковым, ибо историк сегодня в России – уже только приспособленец, ищущий оклада и стабильности, которому историческая правда, ясен пень – до одного места.[19] Отсюда и вся эта попытка несуразных разоблачений дипломированными историками Новой хронологии.

С. К. – Решён ли вопрос по Радзивиловской летописи? Фоменко утверждает, что один лист был вставлен поздними владельцами, чтобы подтвердить версию Августа Шлёцера о призвании на Русь шведских варягов.[20]



Но ведь упоминание о варягах есть во всех древних русских летописях. Неужели везде подделали?[21]

Ф. И. – Не знаю, как тут воспринимать доклад Жукова по этой летописи, учитывая, что он попросту переиначил цитаты Фоменко.

С. К. – Он сказал, что летопись эта никакая не древнейшая, и что Фоменко этот термин придумал.

Ф. И. – Фоменко же написал, как есть: «по мнению историков Радзивиловская летопись считается древнейшей».[23] Изданная как научное пособие только в 1989 году, эта летопись действительно считается древнейшим и единственным, относящимся к литературе периода 13 века, иллюстрированным лицевым[24] документом.



Она была первой по времени обнаружения и самой древней на тот период хроникой ключевых мировых исторических событий, включающей в себя древнейший русский памятник «Повесть временных лет».

С. К. – Тогда почему Жуков возмущается и обвиняет Фоменко в выдумках?

Ф. И. – Можно только гадать.[25] Целый ряд историков, по учебникам которых обучался Клим Александрович, признавали «Радзивиловскую летопись» древнейшим текстом.[26]



Это профессор М. Приселков, академики Н. Лихачёв и Б. Рыбаков, к. и. н. Е. К. Пиотровская, доктора наук Б. Буганов, М. Ирошников, М. Кукушкина… И этому были основания. Но наш питерский земляк так почему-то не считает, зачем-то назвал высказывание академика бредом.

С. К. – Не проверил? И всё же, была ли в Летописи лишняя страница?

Ф. И. – Если опустить историю немыслимых мытарств Радзивиловской летописи с её «странными» исчезновениями и нежданными появлениями,[27] то налицо попытка фальсификации, смысл которой вертится, по крайней мере, вокруг её двух листов: листа №8 (норманнского), якобы пропавшего, но счастливо обнаруженного в копии Радзивиловской летописи – Академическом списке, и листа №12, т. н. хронологического.



Фальсификаторы за время, пока летопись находилась в их частных руках, должны были добавить в неё, согласно уже переделанной к этому моменту «Повести временных лет» (ПВЛ), не только упоминание о Рюрике с его братьями как о заморских варягах, но и то, что они непременно скандинавы.



Вырванный оригинальный лист №12 дал бы фальсификаторам возможность «незаметно» вставить «недостающий» т. н. норманнский лист между 7 и 8 оригинальными.[28]

Историк Жуков видит разрыв смысла между 7обор. и 8 (в буквенно-славянской оцифровке),[30] но там его нет. Вот перевод:

«В это время, по смерти тех братьев, обижаемых древлянами и прочими соседями, пришли к ним хазары, в тех горах и лесах сидящих,[31] и сказали: «Платите нам дань». Поляне, порешав, сдали мечи, болгаре же, увидев, не могли противиться и просились крестить их грекам. Царь крестил князя их и бояр всех, и мир сотворил с болгарами».

Другими словами:



Хазары требовали покорности (платите нам дань).

Поляне, поразмыслив, согласились, сложили своё оружие (вдаша от дыма меч).

Болгаре тоже, глядя на это, не могли противиться, и просили крестить их греческому обряду (христианству).

Тогда Царь покрестил их князя со всеми боярами, и заключил с болгарами мир.



Здесь повесть говорит о козарах-хозарах, Царь которых покрестил покоренных им в христианскую веру.



Однако сам летописец часто путается, не может точно определиться, к какому племени причислять тот или иной народ: «Когда же славянский народ… жил на Дунае, пришли от скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были поселенцами на земле славян».



Здесь имеется в виду известное историческое событие – заселение по Дунаю (в будущей Болгарии), русско-татарских волгар-булгар с Поволжья.[32]



О всевозможных так называемых столкновениях племён руси с хазарами и монголами мы знаем, в том числе, и из миниатюр Летописного свода Ивана Грозного, и из той же Радзивиловской летописи.



Но на всех этих рисунках обе воюющие стороны всегда изображаются славянами и христианами. Никаких монголов или злобных темнолицых хазар, как их описывают историки, там нет, на что в своё время обратил внимание президент Владимир Путин.

Смыслового обрыва здесь нет. Значит, подготавливаемый для Летописи лист является ей чужим, не имеющим к ней отношения.[34] Что касается Московско-Академического списка, то он, будучи её безрисуночной копией, и делался-то лишь с той целью, чтобы в нём эта норманнско-скалигеровская страница №8 «счастливо обнаружилась», как якобы всегда там существовавшая.



Но это грубая подделка. Что хорошо видно и из самого содержания этого листа, где писец, видимо подражая скалигеровскому всемирному размаху, принятому в позднем средневековье, ни с того ни с сего начинает перечислять целые пласты из «ставшей известной» только к 17 веку всемирной хронологии, что совершенно не свойственно для погодовой поступательной летописи:

…от Адама до потопа лет 2242, а от потопа до Авраама лет 1082;

от Авраама до исхождения Моисеова лет 430;

а исхождениа Моисеова до Давида лет 601;

а от Давида и от начала царьства Соломоня и до пленениа Иарусолимова лет 448;

а пленениа до Александра лет 318;

в от Александра до Христова рождества лет 333;

а от Христова рождества до Коньстянтина лет 318;

от Костянтина же до Михаила сего лет 542, а перваго лета Михаила сего до перваго лета Олга, русскаго князя, лет 29.

И т. д.

Слишком очевидная вставка, чтобы не заметить её неестественность и содержательную неуместность. Но Романовым она была нужна как подтверждение преемственности правления на Руси, идущее «от западных земель», от норманнского прогерманского Рюрика с его братьями.



И, хотя, эту страницу в Радзивиловскую летопись вставить так и не решились, она счастливо прижилась в Московско-Академическом списке, на который любят теперь ссылаться шлёцероиды – историки и лингвисты при всяком удобном случае.