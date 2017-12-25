«Маугли»
11:41. 25 декабря 2017 Просмотров - 202 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Большой сериал про маленького мальчика, который попал в джунгли «лягушонком», а стал вожаком волчьей стаи. Таинственный лес, опасные приключения, предательство, подлость, мудрость природы и дружба, которая всё побеждает.
Последняя песня Акеллы (жалко и грустно до детских слез), ярость битвы, получившие по заслугам предатели («Ступай прочь, паленая кошка») и самое главное – «Мы с тобой одной крови».
Источник: nashaplaneta.su