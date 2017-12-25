Большой сериал про маленького мальчика, который попал в джунгли «лягушонком», а стал вожаком волчьей стаи. Таинственный лес, опасные приключения, предательство, подлость, мудрость природы и дружба, которая всё побеждает.

Последняя песня Акеллы (жалко и грустно до детских слез), ярость битвы, получившие по заслугам предатели («Ступай прочь, паленая кошка») и самое главное – «Мы с тобой одной крови».

Источник: nashaplaneta.su