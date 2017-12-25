Итоги-2017 Минобороны: Кто заменит Шойгу после отставки

Каждый раз под Новый год в Министерстве обороны РФ становится красно от генеральских лампасов. На ежегодную расширенную коллегию ведомства в последних числах декабря всегда со всей страны съезжается и слетается весь руководящий состав Вооруженных сил, Генерального штаба, видов и родов войск, военных округов и флотов. И почти всегда — президент России, члены правительства и Совета безопасности РФ, представители оборонной промышленности. Так подводятся итоги каждого минувшего года и ставятся задачи войскам на ближайшую перспективу.

Тот, кто давно и внимательно наблюдает за этими мероприятиями, наверняка отметил: в нынешнем 2017-м все было очень похоже, но все же не совсем так. Расширенная коллегия Минобороны, состоявшаяся в минувшую пятницу, 22 декабря, явно выбилась из общего ряда.

Первая особенность просто бросалась в глаза. Вроде бы непонятно: с какой стати в нынешнем декабре большой генеральский сбор решено было провести не как обычно — на московском Арбате в главном здании военного ведомства, куда и руководству страны из Кремля добираться пару минут. Нет, место тотального съезда высшего генералитета впервые в истории было назначено за пределами Московской кольцевой автодороги — в Балашихе. Точнее — в переведенной в этот подмосковный город в 2015 году Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Главный скрытый резон для такого шага, полагаю, кроется в текстевступительной речи Верховного главнокомандующего Владимира Путинана расширенной коллегии. Кроме обычных слов благодарности собравшимся за умело проведенную операцию в Сирии и за большую работу, проделанную в 2017 году в деле совершенствования обороны страны, глава государства сделал и ряд жестких внешнеполитических заявлений. В частности, о том, что у границ России Соединенными Штатами все последние годы наращивается «высокий конфликтный потенциал». Речь, прежде всего, считает Путин, об угрожающем развитии событий на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке.

Но самую большую тревогу у Верховного главнокомандующего, судя по его выступлению, сегодня вызывает Европа, «где ускоренными темпами идёт наращивание инфраструктуры НАТО и США», которая «носит, безусловно, наступательный характер». Путин прямо обвинил Вашингтон в фактическом нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года. По мнению российского президента, «в Румынии уже размещены, а в Польше разворачиваются американские универсальные пусковые установки систем противоракетной обороны. Формально они предназначены для противоракет, но дело в том, … что это универсальные установки. Они могут применяться и для пуска существующих крылатых ракет морского базирования с радиусом действия 2500 километров, и в этом случае они уже перестают быть ракетами морского базирования, они могут быть легко перемещены на сушу, на территорию. То есть пусковые установки для противоракет в любой момент могут стать установками для крылатых ракет средней дальности».

Однако об этом Путин хотя бы не раз предупреждал и раньше. А вот, судя по всему, свежий факт для еще бОльшей озабоченности Кремля: в военном бюджете Соединенных Штатов на 2018 год выделены деньги на создание мобильной ракетной системы наземного базирования с дальностью стрельбы до 5500 километров. Хотя, как известно, Договором РСМД напрямую запрещено разрабатывать и производить подобное оружие с дальностью стрельбы свыше 500 километров.

Президент уверен, что на глазах всего мира Вашингтон ведет дело к тому, чтобы в одностороннем порядке выбросить в мусорную корзину и этот документ. Как ранее США поступили с Договором о противоракетной обороне.

На все угрозы такого масштаба у России единственный, но достаточно эффективный и внушительный вариант ответа — ее Ракетные войска стратегического назначения. Поэтому, уверен, отправить новое предупреждение Вашингтону Путин решил с трибуны, установленной именно в главном вузе «войск Судного дня». Для большей убедительности и наглядности. За океаном, думаю, этого не могли не отметить и не оценить.

Однако тот в Кремле, кто задумал столь многозначительный и эффектный, вроде, пиаровский ход, думаю, не учел одного существенного обстоятельства. Сама Военная академия РВСН имени Петра Великого, судя по всему, сегодня находится не в лучшей боевой форме. Состоявшийся два года назад переезд академии с набережной Москвы-реки, из-под самого бока Кремля, в Балашиху сопровождался громким скандалом. Многие авторитетные военные ученые аргументированно предупреждали, что следствием переезда в Подмосковье на годы станет резкое падение уровня подготовки офицерских кадров стратегических ракетчиков. Что скажется самым губительным образом на боеготовности РВСН в целом.

Напомним: вкратце аргументы сторонников такой точки зрения таковы:

— к моменту переезда в 2015 году в академии имени Петра Великого работали 112 докторов наук и 412 кандидатов наук. Здесь были 24 научные школы, в том числе пять признанных ведущими в стране, шесть диссертационных советов ВАК с правом проведения защит закрытых докторских и кандидатских диссертаций по пяти отраслям науки и 17 научным специальностям. Основные научные и педагогические кадры, как обычно, пребывали в солидном возрасте. И ездить на работу в «замкадье», в Балашиху вместо центра Москва явно в большинстве не собирались. Тем более, что практически любого из этих знаменитых в своем кругу ученых людей с распростертыми объятиями ожидали в любом техническом институте и университете столицы.

Сколько в итоге из некогда блестящего ученого созвездия академии преподает сегодня на новом месте, Минобороны по понятным причинам не афиширует. Но можно предположить, что не более трети. А это означает, что многие уникальные научные школы в важнейшей для страны сфере обороны попросту распались;

— академия имени Петра Великого имела просто уникальную учебную базу. Прежде всего — огромные натурные образцы стратегических межконтинентальных баллистических ракет. Или, к примеру, внушительную аэробаллистическую трассу, комплекс для отработки лазерных технологий, уникальную бронекамеру, в которой проводили взрывные научные эксперименты. Места для всего этого добра в Балашихе просто не было. Спешно развернутые там масштабные строительные работы, к которым, как победно рапортует сегодня Минобороны РФ, привлечено 2,3 тысячи человек и 250 единиц спецтехники, мало чего меняют в этом отношении. Восстановление учебно-материальной базы такого масштаба на голом месте при любой штурмовщине и любых затратах требует многих лет, а готовить стратегических ракетчиков в Балашихе приходится прямо сегодня. Многие сложнейшие вещи объясняя им, вероятно, просто «на пальцах» или по картинкам в компьютерах.

Зачем два года назад вопреки многим очень аргументированным протестам военных, адресованным, в том числе и лично Путину, все это было проделано? Никто ни стране, ни армии гласно не объяснил. Хотя, конечно, все очень прозрачно с учетом того факта, что прежде, до сентября 2015 года, академия РВСН размещалась на территории исторического комплекса бывшего Императорского воспитательного дома, построенного в 1764—1770 годах, а затем царской еще Михайловской артиллерийской академии. Этот участок по разным оценкам занимает площадь от 11 до 20 гектаров. По мнению экспертов, каждый гектар тут на торгах способен «потянуть» до 250 миллионов долларов. И тогда на этой землице может развернуться новый строительный мегапроект. Вроде реконструкции расположенной рядом гостиницы «Россия» и устройства на месте образовавшегося пустыря парка «Зарядья». Все ж рядом. И до Кремля рукой подать.

Возможно, чтобы убедить президента, что все два года назад было сделано правильно, в Балашихе еще до начала коллегии Верховного главнокомандующего провели по новым объектам, возведенным в темпе, в котором в России нынче строится разве что Крымский мост. Показали новый лабораторный корпус в стиле «хайтек» и пахнущий краской спортивный комплекс со сверкающим бассейном, просторными спортзалами, раздевалками и тренажерами. Только неизвестно: объяснили ли Путину при этом, куда девались, к примеру, бронекамера и аэробаллистическая трасса, что прежде находились в паре шагов от кремлевской резиденции главы государства?

Рассказывая об итоговой коллегии-2017, нельзя не отметить и еще одно удивительное обстоятельство, аналогов которому как-то не припомнить. Когда настала очередь с докладом выступать министру обороны РФ, Сергей Шойгу,вопреки традициям, решил не ограничиваться повествованием лишь о пути, пройденном Вооруженными силами России именно за год. Нет, замах оказался шире — Сергей Кужугетович с чего-то вдруг заодно отчитался сразу и за пятилетку, которую сам он провел во главе оборонного ведомства (с ноября 2012 года). Коротко суть этих итогов можно выразить емкой формулой: «Одни победы!».