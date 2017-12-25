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Falcon Heavy никак не взлетит

21:54. 25 декабря 2017 Просмотров - 252 Один комментарий Опубликовал:

Тяжелая ракета никак не взлетит

 

Контролирующий акционер SpaceX Илон Маск представил фотографии уже собранной первой ступени новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, а его сотрудники даже сняли анимационный ролик запуска этого носителя и уже вовсю крутят его в социальных сетях.

Заметим, что технологически Falcon Heavy отнюдь не шедевр мирового ракетостроения: она представляет собой три совмещенные первые ступени от уже известной всем Falcon 9 и вторую ступень для вывода полезной нагрузки.

Первый полет в космос новой ракеты планировалось провести еще летом нынешнего года, но затем старт перенесли сначала на декабрь, а потом и вовсе на январь 2018-го. Вот как это решение объяснил сам Маск. «Там много что может пойти не так, — написал он в твиттере. — Вполне возможно, что она не выйдет на орбиту. Но, надеюсь, ракета поднимется достаточно высоко от стартовой площадки, чтобы ее не повредить». И, в общем, понятно почему.

 

Falcon Heavy необязательно ждет коммерческий успех 07-01.jpg

Falcon Heavy необязательно ждет коммерческий успех

 

Для успешного запуска Falcon Heavy необходимо обеспечить синхронную работу сразу 27 двигателей, а сделать это чрезвычайно сложно.

Более того, SpaceX в последние месяцы столкнулась с рядом технических сложностей. Так, модернизированный двигатель Merlin Block 5 для ракеты-носителя Falcon 9 пару месяцев назад взорвался во время испытаний на полигоне SpaceX, что не могло не сказаться на подготовке к старту тяжелого носителя.

Но даже если старт Falcon Heavy пройдет успешно, это не гарантирует новой ракете коммерческого успеха. Ее запуск обойдется заказчикам примерно в 90 млн долларов, что почти на 10 млн долларов дороже, чем запуск нашей ракеты «Протон-М».

Планируется, что Falcon Heavy сможет выводить примерно 27 тонн полезной нагрузки на геопереходную орбиту и почти 64 тонны — на низкую околоземную. Это оптимальная мощность для создания спутниковой группировки в интересах другого акционера SpaceX — Google. Напомним, что ему вскоре потребуется за короткое время вывести на низкую орбиту свыше 4000 космических аппаратов, обеспечивающих мобильный интернет по всему миру.

Но вот для запусков спутников на геопереходную орбиту мощность Falcon Heavy явно избыточна: столько космических аппаратов просто никому не нужно. Кроме того, с запусками на дальние орбиты отлично справляется Falcon 9 и его российские и европейские конкуренты. Наконец, в ближайшем будущем конкуренция в этом сегменте рынка резко ужесточится за счет появления новых носителей из нашей страны, ЕС, Японии и США.

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http://expert.ru/expert/2018/01/tyazhelaya-raketa-nikak-ne-vzletit/

Метки: космонавтика
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Один комментарий»

  • 19329 9189
    Степаныч 25 декабря 2017 в 23:38 Ссылка Пометить
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    Ну после нового года поднатужатся как следует,и как полетит,как полетит,может даже лучше чем у северокорейцев.)))

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