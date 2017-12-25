Это было в Японии. Одна из столичных газет в Токио поместила объявление следующего содержания: “Продаются родители: отец 70 лет, а мать 65 лет. Цена – 1000 йен, ни одной йены меньше!”



Люди, читавшие это странное объявление, удивлялись: “Ну и времена настали! Дети уже родителей продают”. Другие добавляли: “Как только власти такое допускают?!” Ну, и шуму наделало это объявление. Его обсуждали дома и на улице, словно сенсацию.



Газета с объявлением попала в руки молодой семье, которая недавно похоронила своих любимых родителей, погибших в автокатастрофе. Они пребывали в скорби, и чье-то желание продать родителей выглядело для них кощунственным. Они представили себе, что могут чувствовать несчастные родители в этой ситуации. Чего им ждать от таких детей? Они решили выкупить стариков и окружить их своей любовью.



Они взяли нужную сумму и отправились по указанному адресу. Когда супруги пришли на место, то увидели роскошную виллу, утопающую в цветах. Они подумали, что в объявление закралась ошибка, но все же решили позвонить.



Им открыл пожилой господин с приятной улыбкой. Они рассказали про объявление в газете, о том, что потеряли родителей и решили выкупить престарелую пару. Они просили прощения, что потревожили господина, потому что, видимо, ошиблись адресом.

– Нет, вы не ошиблись, заходите! – пригласил взволнованный старец. – Сейчас я позову жену.



Он быстро вернулся вместе с женой и стал объяснять:

– Видите ли, мы владельцы этого дома. Есть у нас и другое ценное имущество. У нас нет детей, а нам хотелось бы оставить все это богатство хорошим людям. Вот мы и дали такое объявление. Решили, что на него откликнется только достойный человек. Честно сказать, мы сомневались, что найдется купец на такой товар. Ваше желание вам делает честь, а нам – принесло радость. Мы уверены, что вы и есть те люди, которым можем оставить все нажитое.

Источник: nashaplaneta.su