Эдуард Лимонов: США: Не прощаются и не уходят

Только что была опубликована «новая стратегия национальной безопасности» США. В ней Вашингтон цинично и откровенно заявляет, что основными угрозами для США считает «амбиции России и Китая», затем идут действия стран-изгоев — Ирана и КНДР, и последним в ряду опасностей для США называется международный терроризм.

Трамп сопроводил «новую стратегию» своими комментариями, уж лучше бы он этого не делал: «Москва и Пекин стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству».

До Трампа американские президенты такие дерзости вслух не произносили, не сомневаюсь, что думали вероятнее всего буквально так же, но прятали свои истинные чувства и цели под дипломатическим языком.

Заметьте, что международный терроризм, принесший США столько горя, я имею в виду небывалый в Истории теракт против башен-близнецов в Нью Йорке и против здания Пентагона, — международный терроризм стоит лишь третьим. Мы-то их, ни Москва, ни Пекин, мы их не взрывали, верно ведь?



Правда, перед тем как опубликовать свою скандальную во всех смыслах стратегию, Соединённые Штаты ловко подсластили готовящуюся для нас горькую пилюлю — ЦРУ выдала нам некую таинственную группу террористов, которые готовились, якобы, взорвать здание Казанского собора в Санкт-Петербурге. На Новый год, что ли.

Об этой группе нам наша ФСБ ничего конкретного не сообщила, прикрываясь соображениями безопасности. А американский президент похвастался, заявил о «тысячах» возможных жертв сорванного в Петербурге теракта.

Чёрт его знает, на самом деле, кого нам сдали от ЦРУ, а вдруг просто кружок изучения Корана? Предполагаю, что мы мало чего узнаем о террористах, нацелившихся на Казанский собор. Но президент Путин уже поблагодарил по телефону президента Трампа за содействие в поимке террористов, а наше народонаселение своему ВВП верит в таких делах.

Позолотили довольно горькую пилюлю, а потом саму эту пилюлю преподнесли нам — оказывается для американского государства мы являемся врагами номер один. (Ой-ли, мы всего лишь хотели, чтобы вы подвинулись…).

Дмитрий Песков, которому ВВП доверяет как султаны доверяли своим евнухам, заявил незло «об имперском характере новой стратегии национальной безопасности США», в стратегии, впрочем, добавил он «усматриваются скромные позитивные моменты».

Я предполагаю, что Песков имел в виду выше упомянутую мной сдачу нам группы террористов, либо среднеазиатских неофитов, изучавших Коран и хадисы в Санкт-Петербурге (поди, узнай!), имея в виду их сдачу нам, небольшой подарок от дяди Сэма, именно её, — как «скромные позитивные моменты».

Затем Песков, в своём обычном примирительном тоне сообщил, что «Москва также ищет сотрудничества с США, там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги…»

Поразмыслим. Добавив к циничной стратегии, объявляющей нас врагами ещё одну новость, а именно: «Белый Дом одобрил поставку противотанковых ракет Украине» — получаем две очень плохие новости против одной, с виду позитивной, но крайне приблизительной, сдали какую-то группу, что за группу чёрт его знает, и дьявол только знает, что они готовили.



Поскольку Россия всеми своими поступками (ну например, такими как невыгодные Донбассу, равно как и России, ну никак невыгодные, минские соглашения, или вот объявленный только что вывод наших ВСУ из Сирии, заметьте ТОТЧАС после того, как США нагло заявили, что их войска останутся в Сирии) доказывает в последнее время, что желает примириться с США любой ценой.

То-есть налицо явное желание российских руководителей добиться расположения США. Поэтому мы имеем заискивающие комментарии российских экспертов и СМИ по поводу новой американской стратегии национальной безопасности.

Комментарии преимущественно следующие: мол, не стоит серьёзно относиться к стратегии нацбезопасности США, что мол Обама декларировал вначале Россию как страну с которой возможно сотрудничать, а к концу своего второго срока стал нашим врагом. (Ну да, но разве не Обама покусился на Украину и не американские МакКейны хлынули на киевский Майдан при Обаме).

Дескать — не будем обращать внимание, дорогие россияне, на стратегию национальной безопасности США, это они так, несерьёзно, на самом деле они хорошие. Всячески замазывается нежелание США подвинуться, их желание оставаться повелителями всей нашей планеты. Игонрируется то обстоятельство, что США не уходят из мировых жандармов и настаивают на своей гегемонии.

Ведь новая стратегия фактически утверждает агрессивную роль США в мире, роль жестокого смотрящего за планетой, от которой, мы так поняли его в период его президентской компании, Трамп хотел отказаться. Налицо возвращение к традиционной американской политике агрессивного империализма.

Трамп угрожает Северной Корее, в которой в начале 50-х годов американцы выбомбили от 995 000 до 2 000 000 корейцев, то есть около 20% населения, ибо тогда в С. Корее насчитывалось 9,5 миллиона граждан.

Ким Чен Ына нужно понять, если 20% его нации выбомбили и именно американцы, то ясно почему он стремится иметь ядерное оружие: чтобы его нацию больше не убивали янки.

Вот Трамп разрешил продажу летального оружия Украине, а совсем недавно пригрозил двум сотням стран Генеральной Ассамблеи ООН, что если они проголосуют против его провозглашения Иерусалима столицей Израиля, то он не станет более вносить на содержание ООН свою долю. Его впрочем не послушались, 128 государств проголосовали против.

Ну а вообще, Трамп ведёт себя как мохнатая зверюга, чудовище из древних сказок, разве нет? Расшвыривает лапами всех, кто посягает на его право дебоширить на планете. Но мы-то, мы почему себя так заискивающе и примирительно ведём? Ведь мы хотели многополярного мира, мы заявляли что с однополярным миром нужно покончить. Мы замахнулись на гегемонию США? Мы ведь было восстали против мирового жандарма — США…

Так чего мы теперь струсили, и метим в кусты?



Мужайтесь, мужи!