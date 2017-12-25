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Державность и Семья. (Державность. Выпуск 2)

23:15. 25 декабря 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять

Мы продолжаем рассматривать тему Державность. В этот раз предлагаем Вам послушать и обсудить вторую часть этой череды передач посвященной подтеме Державность и Семья.

В передаче были озвучены вопросы:

- Какое воздействие на Наши Семьи оказывает современная цивилизация?
- Почему в настоящее время можно видеть процессы направленные на разрушение Семьи?
- Как строилось взаимодействие Семьи и Державе?
- Есть ли отличие в том что есть сейчас и в том что было раньше?
- Где больше Пользы и Добра для Семьи: в современном обществе или же при Державном Укладе?

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Источник: www.youtube.com

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