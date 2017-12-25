Державность и Семья. (Державность. Выпуск 2)

Автор–сказитель: Алексей Орлов

Соавтор: Михаил Ять



Мы продолжаем рассматривать тему Державность. В этот раз предлагаем Вам послушать и обсудить вторую часть этой череды передач посвященной подтеме Державность и Семья.



В передаче были озвучены вопросы:



- Какое воздействие на Наши Семьи оказывает современная цивилизация?

- Почему в настоящее время можно видеть процессы направленные на разрушение Семьи?

- Как строилось взаимодействие Семьи и Державе?

- Есть ли отличие в том что есть сейчас и в том что было раньше?

- Где больше Пользы и Добра для Семьи: в современном обществе или же при Державном Укладе?



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Источник: www.youtube.com