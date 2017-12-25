Что происходит с организмом зимой

И как пережить холода

В холодном воздухе мало влаги. А ту, что есть, он теряет, когда нагревается в помещении. Поэтому его еще называют сухим. Такой воздух раздражает дыхательные пути, особенно у людей с астмой, бронхитом и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Это приводит к хрипоте, одышке и кашлю.Когда мы вдыхаем холодный воздух, часть тепла и влаги слизистой уходит на то, чтобы его согреть. От этого кожа в носу становится сухой и склонной к раздражению, и ее легко повредить. Поэтому холодный или сухой воздух — одна из основных причин кровотечений из носа.Есть мнение, что в холодное время иммунитет снижается, и поэтому люди чаще простужаются. Это не совсем так. Снижается местный иммунитет: слизистая носа хуже справляется с вирусами. Происходит это потому, что на холоде кровеносные сосуды сужаются и иммунные клетки долго добираются до поверхности слизистой, а специальные защитные белки — интерфероны — медленнее убивают вирусы. А из-за того, что люди больше времени проводят в помещении, выше риск контакта с теми, кто уже болеет. При этом простуда чаще всего передается, когда вирус попадает на руки человека. Когда после этого человек трогает губы, нос или глаза, заряженные частички попадают на слизистую, что и приводит к заболеванию.Чтобы защитить дыхательную систему от воздействия холодного и сухого воздуха, тепло одевайтесь и закрывайте нос и рот шарфом, когда выходите на холод.Сокращайте время тренировок на открытом воздухе, даже если вы здоровы и чувствуете себя хорошо. В случае суровых погодных условий занятия спортом на улице лучше отменить.Если у вас астма, ХОБЛ или бронхит, старайтесь не пропускать прием препаратов и держать под рукой лекарство для облегчения симптомов.Поддерживайте относительную влажность в пределах 20–60%. Если пользуетесь увлажнителем, не забывайте мыть его каждые три дня, заправлять дистиллированной водой или картриджами для деминерализации. Так на стенках будет меньше налета и, как следствие, бактерий (они с охотой размножаются во влажной среде).Чтобы снизить риск простуды, мойте руки каждый раз перед приготовлением пищи и когда нужно поднести их ко рту, носу или глазам. Это эффективный способ предотвращения распространения инфекции. Мыть руки с мылом нужно примерно 15–30 секунд. Особое внимание следует уделять ногтям, пальцам и запястьям.Также раз в год перед началом зимнего сезона рекомендуется сделать прививку от гриппа. Особенно она полезна беременным женщинам, детям и пожилым людям. Вакцина не предотвратит заражение, но поможет избежать опасных осложнений.В мороз кожа тела шелушится, зудит и трескается, потому что теряет влагу из-за сухого воздуха на улице и в помещениях. К тому же раздражению способствует мыло, моющие средства, горячая вода и грубые ткани, такие как синтетика и шерсть.Но кожу зимой нужно защищать не только от сухого воздуха, а еще и от солнца. Снег отражает до 80% ультрафиолетового излучения, которое может привести к раку кожи. Защищаться нужно в ясную и пасмурную погоду, так как облака пропускают большую часть излучения.Отказываться от мытья рук, конечно, не стоит (как мы помним, это ключевой метод профилактики простуды). Но нужно выбрать средство для чувствительной кожи и без запаха. Оно сушит кожу меньше, чем обычное парфюмированное мыло.Увлажняйте кожу кремом на протяжении всей зимы. Он создает защитную пленку, которая удерживает влагу, поэтому лучше всего наносить его на влажную кожу после душа или ванны. Старайтесь мыться теплой водой, так как горячая сушит кожу. И носите собой небольшой тюбик увлажняющего крема для рук. В «правильном» креме содержатся керамиды, глицерин, гиалуроновая кислота, минеральное масло.Чтобы защитить кожу от ультрафиолета, выберите крем для тела и лица со значением SPF не менее 15, который блокирует UVA и UVB лучи. Наносите его за 30 минут до выхода на руки и лицо, и обновляйте каждые два часа. Спортсменам и тем, кто много времени проводит на улице, рекомендуется выбрать крем со значением SPF 30.Сердцу на морозе приходится работать усерднее, чтобы держать все органы в тепле. Холод заставляет артерии сжиматься, что увеличивает пульс и артериальное давление. Из-за этого повышается риск сердечного приступа и инсульта.Надевайте шапку и шарф перед выходом на улицу, так как через открытые части тела уходит большое количество тепла.Поддерживайте в доме температуру от 20 до 24 °С. Но имейте в виду, что чем теплее в помещении, тем чаще возникает раздражение слизистой, усталость и головная боль.Если батарея не справляется — используйте обогреватель. Но держите от него подальше одежду, шторы и бумагу. Нагревать пространство газовой плитой — плохая идея, из-за этого в комнате может скопиться отравляющий угарный газ. Чтобы согреться в постели, прихватите с собой грелку.Из-за спазма сосудов на холоде ухудшается кровоснабжение ног и рук. Когда конечности теряют тепло, может случится обморожение тканей. Хотя такое бывает нечасто, некоторые рискуют сильнее:— спортсмены, которые тренируются на улице (альпинисты, лыжники);— те, кто работает на улице (солдаты, спасатели);— те, кто оказался в экстремальных погодных условиях;— бездомные;— дети и пожилые;— диабетики;— люди с синдромом Рейно;Последний проявляется в виде изменения цвета кожи на кончиках пальцев рук или ног и жжением, покалыванием или зудом при согревании. Синдром Рейно встречается у 3–5% населения и не представляет угрозы для здоровья. Однако в некоторых случаях он может быть следствием заболевания, например, системной красной волчанки.— люди, принимающие бета-блокаторы;Лекарства, сужающие кровеносные сосуды, для лечения аритмии, стенокардии и других болезней сердца. Например, атенолол, бисопролол, карведилол, метопролол, небиволол, пропранолол.— курильщики и те, кто принимает наркотики или не соблюдает меру при употреблении алкоголя.Курение сужает сосуды и повышает риск обморожения. Употребление большого количества алкоголя или прием наркотиков могут привести к тому, что тело человека не почувствует холод. В такой ситуации легко получить обморожение.Что делать?Обморожение можно получить, когда температура опускается ниже нуля, поэтому важно избегать холода и тепло одеваться. Учитывайте, что если на улице ветер, то холод ощущается сильнее. Если вы мерзнете в обычной теплой одежде, наденьте термобелье. Выберите водонепроницаемую обувь, которая закрывает лодыжки. Также в сильный холод рекомендуют надевать две пары носков: сначала из ткани, впитывающей влагу, а затем шерстяные. Забудьте про перчатки: варежки держат тепло лучше. Согревайте руки под теплой водой или держите их под мышками, разминайте кисти круговыми движениями.Не ходите зимой пешком после вечеринки. Заранее спланируйте, как будете добираться домой — на общественном транспорте или на такси.Если вы курите, то старайтесь делать это реже.В холодное время года кожа головы, как и всего тела, склонна к обезвоживанию — волосы становятся ломкими. Шапки и сухой воздух способствуют накоплению статического электричества. Поэтому волосы становятся непослушными и «прилипают» к одежде.Подберите шампунь, подходящий к типу вашей кожи головы и используйте его только для очищения корней. Если намыливать его на всю длину, волосы потеряют гладкость, станут непослушными и тусклыми.Используйте кондиционер, чтобы уменьшить действие статического электричества и придать волосам блеск.Не расчесывайте мокрые и влажные волосы. Они больше подвержены ломкости, чем сухие.Когда температура тела падает, организму нужно больше энергии для борьбы с холодом, поэтому зимой мы едим больше, чем в другое время года.Кроме этого, в холодное время года распространено вирусное заболевание желудочно-кишечного тракта — норовирус. Он сопровождается рвотой и поносом и проходит самостоятельно за несколько дней.Много сладостей, выпечки, колбас, сосисок, жирного мяса и сливочного масла повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы снизить его, включите в рацион цельнозерновой хлеб, овсянку, отруби, бобовые, фрукты и овощи.Тщательно мойте руки после туалета и перед приготовлением пищи, чтобы предупредить появление норовируса и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спиртовые гели против некоторых вирусов, включая норовирус, не работают. Если вы заболели, возьмите больничный и останьтесь дома, чтобы не заразить других.Зимой световой день короче, чем летом, поэтому организм не получает достаточное количество витамина D, что негативно сказывается на работе иммунитета.Для поддержания нормального уровня витамина D взрослым рекомендуется ежедневно принимать добавку, содержащую 800 международных единиц (МЕ). Для детей оптимальная доза — 400 МЕ.Принимать все витамины подряд здоровым людям не нужно, их избыток может быть вредным для организма.Недостаток солнечного света сказывается и на психическом здоровье людей. Он приводит к нарушению биологических ритмов, снижению серотонина в организме и нарушению баланса мелатонина. Этот гормон заботиться, чтобы вы хорошо спали, и таким образом улучшает настроение. Зимой его мало, и некоторые люди чувствуют симптомы сезонного аффективного расстройства (САР) — депрессии, связанной с изменением времени года.Старайтесь проводить больше времени на солнце, регулярно делайте физические упражнения, по возможности избегайте стрессовых ситуаций и правильно питайтесь. Лечение САР обычно такое же, как и в случае обычной депрессии.Если чувствуете постоянную усталость, сонливость, раздражительность, отсутствие интереса к жизни и у вас часто бывает плохое настроение, обратитесь к клиническому психологу. Если он сочтет, что ваше состояние требует медицинского вмешательства, то перенаправит вас к психотерапевту.1. Основной враг организма зимой — сухой воздух. Поддерживайте относительную влажность дома в пределах 20–60%. Закрывайте рот и нос шарфом, когда выходите на холод.2. Не забывайте тщательно мыть руки. Носите с собой крем для рук и мягкое мыло, которое не раздражает и не сушит кожу.3. Температура в помещении должна быть от 20 до 24 °С. Помните, что высокая температура приводит к раздражению слизистой, головной боли и усталости. Не нагревайте комнату газовой плитой.4. Выберите водонепроницаемую обувь, в мороз надевайте две пары носков и термобелье.5. Чтобы волосы не портились, шампунь наносите только на корни, а после него используйте кондиционер на всю длину.6. Включите в рацион цельнозерновой хлеб, овсянку, отруби, бобовые, фрукты и овощи. Тщательно мойте руки после туалета и перед приготовлением пищи.7. Ежедневно принимайте 800 МЕ витамина D.8. Проводите больше времени на солнце и регулярно делайте физические упражнения.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com