Английский – главный предмет? Часть I

в этой страсти есть что-то колониальное: выучить язык белых господ, чтоб прислуживать взяли

Сообщают, что с 22-го года будет общеобязательный ЕГЭ по иностранному языку.

Под иностранным языком, понятно, подразумевается английский.

Педагогический портал МЕЛ тут же предложил не париться, а просто пропустить школяров через стандартные экзамены, проводимые разными британскими организациями.

Наверное, можно сделать и так, и эдак, но вопрос в принципе: настолько ли важно знать каждому выпускнику этот пресловутый английский? Что с ним так носятся? Неужто он важнее истории, физики, химии, географии? Зачем он подлинно каждому?

Да, кому-то язык очень нужен: работникам внешней торговли, гостиниц для иностранцев, специалистам, которые общаются с коллегами из-за границы. Но таких – не слишком много в составе массы народа. Так что за нужда в том, чтобы подлинно все сдали этот самый экзамен? Чтобы поступить в иностранный вуз? Чтобы ездить в «Эуропу» в качестве сиделок и гастарбайтеров? Почему я говорю о гастарбайтерах, а не о классных специалистах? Да потому, что классные специалисты в необходимых пределах язык и так знают. Наше государство вообще-то в чём заинтересовано: чтобы облегчить молодёжи отъезд? Чего мы хотим и добиваемся: чтоб наши люди уезжали или оставались? Вот об этом не вредно подумать.

Мне лично кажется, что в будущем мир ждёт время «нового провинциализма»: глобализация исчерпает себя, страны и регионы снова замкнутся, а с другой стороны, усовершенствование компьютерных переводчиков позволит людям знакомиться с текстами, письменными и устными, на любых языках. Что касается живого общения, то вряд ли ВСЕ граждане нашей страны будут в ближайшее время широко общаться с иностранцами. В гостиницах и турфирмах за границей, даже в больших магазинах, – повсюду есть русскоговорящие гиды и сотрудники. Наша компания часто устраивает поощрительные поездки для наших продавцов за границу. Практически никто ни по-каковски не говорит, и все вполне обходятся. Так что поверхностное знание английского – не такая уж перспективная ценность, как кажется многим. Забавно, что больше всех ценят английский те, кто никаких языков не знает.

Гораздо важнее научиться делать что-нибудь полезное, профессиональное, а то воспитаем мы нянек и сиделок с английским. Такие кадры подлинно «решают всё». В этой страсти к английскому есть что-то убогое, колониальное: выучить язык белых господ, чтоб прислуживать взяли. А хорошо выучишь – глядишь, и в колониальную администрация возьмут – за хороший прононс.

Неверно, кстати, думать, что ВЕЗДЕ, кроме отсталой «Рашки» – все подряд стрекочут по-английски. Я много ездила по миру и ответственно утверждаю, что это не так даже в Европе, не говоря о других континентах. В странах, чьи языки германские (Швеция, Дания, Германия)– да, говорят. А в странах романского мира (Франция, Италия, Испания) – далеко не все. Даже на международных коммерческих выставках итальянцы и испанцы всегда испытывают зримое облегчение, когда я начинаю говорить на их языках, не вынуждая их мучиться с английским.

Кстати, в Италии есть правило: всякий, заканчивающий вуз (вуз, не школу!) должен предъявить свидетельство о сдаче экзамена по английскому. Учи, где хочешь, но сертификат предъяви. Но опять-таки заметьте: они требуют этого от обладателей университетского диплома, каковых у них в составе рабочей силы – 17%.

Вообще, если думать на перспективу, надо всем главным языкам мира. Это, помимо английского: китайский, испанский, арабский. Китайский и арабский – языки трудные: начинать лучше с детства. Полезно было бы создать серьёзные школы, лучше интернаты, где бы хорошо преподавались эти языки. Когда-то, в 40-50-е годы был организован в Москве интернат с китайским, другой – с хинди, что сейчас – не знаю. Если бы дети имели воспитателей-носителей языка, с которыми проводили бы вторую половину дня и разговаривали бы на этом языке – дело бы пошло гораздо продуктивнее.

Но опять-таки, ВСЕМ это не нужно. В области, так сказать, охвата масс иностранными языками, как и в большинстве иных сфер, надо руководствоваться принципом: лучше меньше, да лучше. Было бы полезно отбирать предрасположенных к языку детей и учить их по-серьёзному. Вот из них по преимуществу и будут готовиться люди, занятые общением с иностранцами. Ничего особо привлекательного в этом нет: одна из многих работ. Это в советское время всё, связанное с заграницей, было словно мёдом обмазано; сейчас важно уметь зарабатывать деньги, а за них тебя прокатят в любую заграницу. При этом, конечно, никому не возбраняется в любом возрасте записаться на курсы и учить любой язык.

Надо помнить, что наш век – это век Азии: здесь, скорее всего, развернутся основные мировые события, здесь живут будущие главные собеседники наших сегодняшних детей. Но опять-таки: мне не кажется, что знание языка – это самое главное жизненное знание и умение, безусловно необходимое всем и каждому. Кому-то нужно, а кому-то не очень. А вот что нужно всем и каждому – это умение что-то делать, чем похвастаться сегодня могут, к сожалению, не многие.