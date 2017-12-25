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Америка забытая часть Славянской Империи. Белые Индейцы

15:14. 25 декабря 2017 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

В данной видео-статье рассмотрены многочисленные доказательства, которые подтверждают информацию о том, что еще в недавнем прошлом (около 400 лет назад), на Земле была Единая Империя (Именем ПЕРУНА), над которой НЕ ЗАХОДИЛО Солнце, так как она была Всемирной.

Следы данной Всемирной Империи, под руководством Славян, в массовом количестве найдены в Северной и Южной Америке. Где сохранились не только Славянские названия городов, но и целых государств таких как Перу(ния), и различные штаты в США.

Также в статье приводятся массовые свидетельства, в которых показаны БЕЛЫЕ Индейцы Америки от времен начала н.э. -2000 лет назад, её открытия Колумбом в 1492 году, и до наших дней.Также в Америке найдены многочисленные следы проживания там Белых СКИФОВ и их культуры.

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: www.kramola.info

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