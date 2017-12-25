Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

2017-й год в карикатурах Дейва Брауна

03:00. 25 декабря 2017 Просмотров - 246 Нет комментариев Опубликовал:


Карикатуры британского карикатуриста Дейва Брауна на тему актуальной политики 2017-го года.


Трампокалипсис Сегодня.


Московский кандидат.

Борис Джонсон прилетел в Брюссель из Москвы.


Трамп на G20 и вопросы загрязнения воздуха.

Правительство Терезы Мэй готовится к выходу Британии из Евросоюза.


Демократический загар.


Новая Ялта.


Пигмалион.


Америка наносит удар Трампу в Алабаме.


Отряд не заметил потери бойцов.


Один большой вопрос по поводу массовой гибели людей в Гренфелл-тауэр.


Торговое партнерство США и Британии.


Борьба за права рабочих. Новое платье императрицы.


Разговор на троих.


Подобное к подобному.


Зять Трампа дает показания о связях с Россией.


Ты уволен. Расследование директора ФБР Коми зашло в тупик.


Тайный поклонник Маккиавели.


G7 без России.


Единая Европа.


Французский маскарад.


Триумф жирных котов во Франции.


Счастливой Хануки в Иерусалиме.


Проблемы жесткого Brexit-а.

Позиция Британии на переговорах о выходе из состава Евросоюза.

И последующие переговоры.


Святая Меркель пытается добиться от Мэй внятного ответа.


Фокус не удался.


Успехи правых на выборах в Германии.


Счастливая комбинация выпала в Лас-Вегасе.


Нерон и его лира.
Глобальное потепление моего зада – фейковые новости.

Трамп и отставленные им члены его команды – Скарамуччи, Прибус и Спайсер.


Наследие Буша-младшего и Тони Блэра.


Уверенная поступь Китая.


Неудобные вопросы расовой политики в Британии.


Универсальный кредит в Британии.
Еще? Еще?!!!!! Позвоните по бесплатному номеру 0 800 "Наказать нищего".


Будущее консервативной Британии.


Поклонение золотому тельцу.


Консервативная пантомима.


Министр по международному развитию Прит Патель уволенная из кабинета Мэй за тайные переговоры с Израилем.


Реальность Мэй.


Реальность Меркель.


Британские кассетные пасхальные яйца для Йемена.


Могучее рукопожатие.


- Что вы видите?
- Хм. Джордж Вашингтон?  Или симпатичная бабочка?


Агент Оранж.


Союзное государство.



Затмение.


Международная политика Трампа.


Ким Чен Ын наносит ответный удар.

Борис Джонсон и право на цифровое забвение.


Устойчивость кабинета.


Крокодиловы слезы. Брексит это печально. Трагический момент для Европы.


Стив Бэннон уходит в отставку.


Стервятники пируют на костях Мугабе.


Новый правитель Зимбабве. Поверьте мне, я вегетарианец.


Проблемы расследования связей Трампа с Кремлем.


Антироссийские санкции и неизвестная переменная.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Brexit, Британия, дейв браун, джонсон, Европа, евросоюз, ес, карикатуры, Путин, Россия, США, Трамп, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Свастика на Луне
... на Луне уже в 1945 году? Румынский ученый Радована Tомоичи, изучавший...
Искажение истории. Удар. Часть 10 (03.12.2012)
... Кто сжёг Москву в 1812 году? Исторические мифы и действительность Сказка...
Игорь Орженцов на Веды-РА: СЛОВО АРИЕВ
Главный соведущий Игорь Орженцов. Вступление. Меня как Руса Арийца Славянина, человека РАСы великой возмущает то, что инородцы, толмачи растолковывают нам наши слова в собственных интересах. Достали...чародеи... Словили всех через СЛОВО-ОСЛОВ. Приучив нас...
Водородная топливная ячейка Стенли Мейера (Stanley Meyer). Техническая документация.
Всем известно, что водород и кислород могут быть разделены из водыприменение электричества через пластины погруженный в емкость с водой. Это называется гидролиз и он требует много электрической энергии для производства стоит объемов газов. Мало того, что ...
Конец операции "СТРЕЛОК"
Большой украинский лохотрон для граждан СССР. Чей слуга Гиркин. Президент Пякин на подхвате. На каждого благонамеренного - своя узда. О СОСТОЯНИИ, ТЕНДЕНЦИЯХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ из записки ВП СССР. Ведущий - Вячеслав Негреба
И.Стрелков vs Н.Стариков "ЦЕНТРСИЛЫ / СИЛАЦЕНТРА"
"Полит-Ринг" Игорь Стрелков vs Николай Стариков. Такие разные патриоты. Особенности патриотической "кухни". http://neuromir.tv/ ГОЛОСОВАНИЕ http://neuromir.tv/tsentrsily-silatse...Источник: www.youtube.com

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>