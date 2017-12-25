2017-й год в карикатурах Дейва Брауна

Карикатуры британского карикатуриста Дейва Брауна на тему актуальной политики 2017-го года.Трампокалипсис Сегодня.Московский кандидат.Борис Джонсон прилетел в Брюссель из Москвы.Трамп на G20 и вопросы загрязнения воздуха.Правительство Терезы Мэй готовится к выходу Британии из Евросоюза.Демократический загар.Новая Ялта.Пигмалион.Америка наносит удар Трампу в Алабаме.Отряд не заметил потери бойцов.Один большой вопрос по поводу массовой гибели людей в Гренфелл-тауэр.Торговое партнерство США и Британии.Борьба за права рабочих. Новое платье императрицы.Разговор на троих.Подобное к подобному.Зять Трампа дает показания о связях с Россией.Ты уволен. Расследование директора ФБР Коми зашло в тупик.Тайный поклонник Маккиавели.G7 без России.Единая Европа.Французский маскарад.Триумф жирных котов во Франции.Счастливой Хануки в Иерусалиме.Проблемы жесткого Brexit-а.Позиция Британии на переговорах о выходе из состава Евросоюза.И последующие переговоры.Святая Меркель пытается добиться от Мэй внятного ответа.Фокус не удался.Успехи правых на выборах в Германии.Счастливая комбинация выпала в Лас-Вегасе.Нерон и его лира.Глобальное потепление моего зада – фейковые новости.Трамп и отставленные им члены его команды – Скарамуччи, Прибус и Спайсер.Наследие Буша-младшего и Тони Блэра.Уверенная поступь Китая.Неудобные вопросы расовой политики в Британии.Универсальный кредит в Британии.Еще? Еще?!!!!! Позвоните по бесплатному номеру 0 800 "Наказать нищего".Будущее консервативной Британии.Поклонение золотому тельцу.Консервативная пантомима.Министр по международному развитию Прит Патель уволенная из кабинета Мэй за тайные переговоры с Израилем.Реальность Мэй.Реальность Меркель.Британские кассетные пасхальные яйца для Йемена.Могучее рукопожатие.- Что вы видите?- Хм. Джордж Вашингтон? Или симпатичная бабочка?Агент Оранж.Союзное государство.Затмение.Международная политика Трампа.Ким Чен Ын наносит ответный удар.Борис Джонсон и право на цифровое забвение.Устойчивость кабинета.Крокодиловы слезы. Брексит это печально. Трагический момент для Европы.Стив Бэннон уходит в отставку.Стервятники пируют на костях Мугабе.Новый правитель Зимбабве. Поверьте мне, я вегетарианец.Проблемы расследования связей Трампа с Кремлем.Антироссийские санкции и неизвестная переменная.

Источник: colonelcassad.livejournal.com