2017-й год в карикатурах Дейва Брауна
03:00. 25 декабря 2017 Просмотров - 246 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Карикатуры британского карикатуриста Дейва Брауна на тему актуальной политики 2017-го года.
Трампокалипсис Сегодня.
Московский кандидат.
Борис Джонсон прилетел в Брюссель из Москвы.
Трамп на G20 и вопросы загрязнения воздуха.
Правительство Терезы Мэй готовится к выходу Британии из Евросоюза.
Демократический загар.
Новая Ялта.
Пигмалион.
Америка наносит удар Трампу в Алабаме.
Отряд не заметил потери бойцов.
Один большой вопрос по поводу массовой гибели людей в Гренфелл-тауэр.
Торговое партнерство США и Британии.
Борьба за права рабочих. Новое платье императрицы.
Разговор на троих.
Подобное к подобному.
Зять Трампа дает показания о связях с Россией.
Ты уволен. Расследование директора ФБР Коми зашло в тупик.
Тайный поклонник Маккиавели.
G7 без России.
Единая Европа.
Французский маскарад.
Триумф жирных котов во Франции.
Счастливой Хануки в Иерусалиме.
Проблемы жесткого Brexit-а.
Позиция Британии на переговорах о выходе из состава Евросоюза.
И последующие переговоры.
Святая Меркель пытается добиться от Мэй внятного ответа.
Фокус не удался.
Успехи правых на выборах в Германии.
Счастливая комбинация выпала в Лас-Вегасе.
Нерон и его лира.
Глобальное потепление моего зада – фейковые новости.
Трамп и отставленные им члены его команды – Скарамуччи, Прибус и Спайсер.
Наследие Буша-младшего и Тони Блэра.
Уверенная поступь Китая.
Неудобные вопросы расовой политики в Британии.
Универсальный кредит в Британии.
Еще? Еще?!!!!! Позвоните по бесплатному номеру 0 800 "Наказать нищего".
Будущее консервативной Британии.
Поклонение золотому тельцу.
Консервативная пантомима.
Министр по международному развитию Прит Патель уволенная из кабинета Мэй за тайные переговоры с Израилем.
Реальность Мэй.
Реальность Меркель.
Британские кассетные пасхальные яйца для Йемена.
Могучее рукопожатие.
- Что вы видите?
- Хм. Джордж Вашингтон? Или симпатичная бабочка?
Агент Оранж.
Союзное государство.
Затмение.
Международная политика Трампа.
Ким Чен Ын наносит ответный удар.
Борис Джонсон и право на цифровое забвение.
Устойчивость кабинета.
Крокодиловы слезы. Брексит это печально. Трагический момент для Европы.
Стив Бэннон уходит в отставку.
Стервятники пируют на костях Мугабе.
Новый правитель Зимбабве. Поверьте мне, я вегетарианец.
Проблемы расследования связей Трампа с Кремлем.
Антироссийские санкции и неизвестная переменная.
Источник: colonelcassad.livejournal.com