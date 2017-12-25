120 гитлеровцев на счету девушки с Кубани, и охотник, на счету которого 702 убитых фашиста

"Глаз как у орла" - эта фраза как нельзя кстати подходит выдающемуся снайперу Советского Союза Татьяне Костыриной. Юная, но такая отважная и предельно меткая - вот с какой русской женщиной, во время Великой Отечественной Войны, встретились и уже не смогли уйти живыми 120 сторонников Третьего рейха.

Судьба

Костырина Татьяна Игнатьевна родилась в небольшом городе Кропоткин, Краснодарского края в 1924 г. Ее родители были крестьянами. Девушка окончила общеобразовательную школу, после чего успешно прошла курсы снайперов. Она изучила винтовку как свои пять пальцев и блестяще овладела техникой стрельбы.

Лицом к лицу с войной Таня встретилась в 1942 году, тогда она вступила в ряды Красной Армии и стала нести службу в 691-ом стрелковом полку (383-я стрелковая дивизия, Отдельная Приморская армия).

Последняя схватка Татьяны с немецко-фашистскими захватчиками произошла 22 ноября 1943 года в деревне Аджи-Мушкай близ Керчи. Узнав о гибели командира батальона, вместе с советскими бойцами девятнадцатилетняя снайпер атаковала неприятеля. Она первая пала от вражеских пуль.

За этот подвиг товарищ Костырина была удостоена высшего почетного звания - Герой Советского Союза. К сожалению, так же как и Орден Ленина, эту награду снайперу присвоили уже после смерти.

Боевые заслуги

Отличный стрелок, любимица батальона, верная дочь своей Родины - все это о младшем сержанте Татьяне Костыриной. И хоть девушка прожила недолго, в списке ее боевых заслуг немало достижений. В ходе освобождения Кубани и Крыма она застрелила 120 фашистов, а подвиг взятия 104-ой высоты недалеко от Керчи стоил Тане жизни. В ожесточенном бою она самоотверженно сражалась с врагом, уничтожила из своей винтовки еще 15 гитлеровцев. Получив серьезные ранения она не оставила поле битвы, а призывала однополчан дать отпор немецким оккупантам. Таня погибла смертью храбрых!

Снайпер Костырина осталась в памяти красноармейцев как необыкновенно отзывчивая, добродушная и в то же время мужественная девушка. Еще долго в полку вспоминали ее подвиги, вдохновлялись примером доблестного служения Отчизне. Сначала Татьяну похоронили в Аджи-Мушкае, но потом приняли решение предать ее тело земле на братском кладбище в Керчи.

Поступок Татьяны Костыриной в своем очерке описал И. Крюков. Небольшой рассказ "Девушка с Кубани" подробно повествует о военных буднях и трагической гибели молодой женщины-стрелка. Автору произведения удалось предельно точно отразить волевой характер и огромную любовь к Родине этой хрупкой девчушки с винтовкой в руках.

Сегодня в республике Крым есть село имени знаменитого снайпера, оно расположено на юго-востоке Керченского полуострова. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Чонгелек переименовали в Костырино, случилось это через пять лет после самоотверженного боя 691-ого полка. Там же стоит памятник меткой красноармейке, а в родном Кропоткине и Керчи целые улицы напоминают людям о бесстрашном подвиге русской Героини Татьяны.

Великая Отечественная война рождала много героев, многие из них до начала военных действий не были кадровыми военными. Одним из таких является Михаил Ильич Сурков, прославленный снайпер.

М.И. Сурков родился в 1921 году в одном из далеких и малоизвестных поселков Красноярского края, в Сибири. С началом Великой Отечественной войны в возрасте 20 лет был призван в ряды Красной Армии.

В армии Михаилу Суркову выпала доля стать снайпером. До войны он был отличным охотником и ему очень подходила такая военная специальность. До войны сибиряк очень много времени проводил на охоте и очень редко терпел неудачи. Сурков отличался выдержкой, мог по полдня пролежать в укромном месте в ожидании зверя, а потом убить его одним метким выстрелом, да ещё и так, чтобы не попортить шкуру. Советские командиры сразу увидели в нем талант меткого стрелка.

Сибирская выдержка

Уже к началу весны 1942 года М.И. Сурков сделал более сотни точных выстрелов по солдатам и командирам фашистской Германии, за что был представлен к воинскому званию старшины и награждён орденом Ленина. Это было очень почетно для столь молодого солдата.

Газета «Восточно-Сибирская правда» от 18.07.1942

Опыт охотника очень пригодился советскому стрелку и на войне. Его действия на фронте были очень похожи на поведения охотника в тайге: он терпеливо изучал следы, следил за вражескими позициями, только вместо зверя его целью стали немецкие солдаты. М.И. Суркова ещё часто называли «антиснайпером», так как он мог очень точно предугадывать поведение вражеского стрелка, вычислить его позицию и одним точным выстрелом ликвидировать. Старшина во время боевых выходов старался сам всегда менять свою манеру поведения при выборе позиции, так как понимал — он тоже цель для врага. Сибиряку приходилось постоянно перемещаться по линии фронта , которую занимало его подразделение. Талантливого стрелка очень ценило командование советских войск и берегло его.

Технология «муляжа»

У каждого стрелка есть свой так называемый почерк или метод. У сибиряка Суркова тоже были свои тонкости в работе. В охоте на вражеских снайперов он часто использовал тактику «муляжа»: выставлял куклу с целью заставить врага первым совершить выстрел по ложной мишени и тем самым обнаружить свою позицию.

Во время войны про Суркова даже снимали киноленту. Одному из кинооператоров удалось запечатлеть работу сибирского снайпера. В сюжет киноленты попал эпизод, когда Михаил Сурков, используя попавшуюся под руки тыкву, в качестве муляжа головы, вычислил немецкого снайпера и мастерски поразил проявившегося противника. При этом он сумел не только убить немецкого стрелка, но и заставил немцев обнаружить свои огневые позиции.

Меткость Михаила Суркова ценили и боялись немцы. Он часто учил их дисциплине. Однажды,находясь на позиции на переднем крае, он тщательно изучал позицию противника и увидел, что немцы уж больно спокойно себя ведут, хотя между противниками был всего лишь один километр. Рано утром, вместе с напарником, он занял ранее выбранную позицию и стал ждать появления цели. Сделав несколько результативных выстрелов по врагу, он покинул позицию, но и немцы больше не имели желания высовываться из своих траншей.

Конец войне

Хотя Михаил Сурков и был талантливым и везучим солдатом, но и его не обошли стороной ранения. Так после очередного попадания в госпиталь он был переведен в школу снайперов, а потом ещё до конца войны был уволен из рядов вооруженных сил по состоянию здоровья. Всего за время войны Михаил Сурков был ранен семь раз, при этом на его счету 702 убитых фашиста. Когда он достиг трети этой цифры, его представили к званию Героя Советского Союза, но свою награду он так и не получил, причины такого положения дел пока так и остались неизвестными.

Снайпер Михаил Сурков Фото А.Левитана и И.Аренс Сентябрь 1942 года

После войны сибиряк вернулся в родные края, где был избран председателем местного сельсовета. Война и ранения значительно подорвали здоровье Суркова и в 1953 году в возрасте 32 лет он скончался.

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https://zen.yandex.ru/media/history_world/120-gitlerovcev-i-devushka-s-kubani-5a3f5c73865165b474dbff38?

https://zen.yandex.ru/media/history_world/ohotnik-na-voine-na-schetu-kotorogo-702-ubityh-fashista-5a3f5af6c5feaf896640ab08?