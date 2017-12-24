Язык — гибридное оружие. Русскоязычные дети как третий сорт на Украине?

Источник: www.aif.ru

Европейская комиссия «За демократию через право», которую называют «Венецианской комиссией», дала свои рекомендации по скандальному «языковому» закону об образовании на Украине. Но Киев, судя по всему, намерен их фактически проигнорировать.

Важнейший вывод комиссии — отсутствие баланса между желанием усилить обучение на государственном языке и фактическим наступлением на языки нацменьшинств, в частности русский, «как наиболее широко используемый в Украине язык после государственного». Это прямо назвали дискриминацией. Напомним, что новый закон предполагает полное обучение на украинском языке с 5 класса, изучение русских писателей в категории «зарубежные источники» и пр. Кстати, комиссия отметила, что в отношении языков ЕС (венгерского, румынского, польского) украинский закон об образовании является рамочным, то есть определяет лишь общие принципы языковой политики. И поэтому говорить о дискриминации в отношении этих языков пока преждевременно.

«Рекомендации Венецианской комиссии должны быть учтены в полной мере, как обязалась Украина. Это должно осуществляться недискриминационным путем, в диалоге с национальными меньшинствами и другими заинтересованными сторонами, для постепенной реформы должно быть предоставлено больше времени», — заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.

На что спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже заявил, что никто скандальную 7-ю статью закона об образовании менять не будет. Примерно о том же попытался сказать глава МИД Украины Павел Климкин, правда, на дипломатическом языке. Он дал понять, что уступок русскоязычным не будет, но возможно, замечания учтут в документах Минобразования. При этом министр (между прочим, уроженец российского Курска) заявляет, что русский язык — «орудие колонизации и ассимиляции» и «гибридное оружие» против Украины.

«Третья модель»

В Минобразования Украины уже придумали, как сделать вид, что права нацменьшинств учтены. Ведомство предлагает 3 модели применения «языковой» статьи закона об образовании в школах.

Например, для детей крымских татар допускают преподавание на родном языке всех учебных предметов с 1 по 11 класс, параллельно с украинским языком. А для детей «европейской языковой группы», в частности тех, у кого родной польский, словацкий и болгарский, преподавание на их языке будет вестись в детсаду и начальной школе. Потом, с 5-го класса, постепенно будут вводить преподавание предметов на украинском. Более того, для детей из венгерской и румынской общины Минобр предлагает ещё более облегченный вариант: предметы на украинском языке будут вводить позже, медленнее и в меньшем процентном соотношении. Всё это красиво объясняют не возмущением «европейских партнеров» и их угрозами перекрыть Киеву кислород в ЕС, а просто тем, что … это языки не славянские и учить детишкам украинский сложнее.

То ли дело русскоязычные маленькие граждане Украины! Для них всё останется так, как изначально записано в законе. Просто Минобр предлагает назвать это «третьей моделью обучения».

Все эти модели пропишут в новом законе об общем среднем образовании, которого, правда, ещё нет даже в проекте. Иными словами, когда-нибудь дети нацменьшинств — все, кроме русскоязычных — будут спасены от повальной украинизации. Пока единственное послабление, которое уже анонсировала министр образования Лилия Гриневич — переход на полное обучение на украинском языке сдвинут до 2022 года. И то исключительно потому, что не успеют «переквалифицировать большое количество преподавателей». Читать математику, химию и физику на украинском языке сегодня не в состоянии большинство педагогов Юго-восточной Украины.

Венгрия продолжит бороться

По большому счету, эта законодательная эквилибристика сойдет Киеву с рук — за невыполнение рекомендаций «Венецианской комиссии» никакого наказания не предусмотрено. У России, которая по идее должна отстаивать права русскоязычных, никаких реальных рычагов давления на Украину сегодня нет. Вся надежда на Европу.

«Пока что в ЕС считают нынешнюю команду власти „своим сукиным сыном«, на многие действия которого закрываются глаза. Но у каждого терпения есть предел. Правящий режим в шаге от того, чтобы утратить международную легитимность и стать нерукопожатным и даже „токсичным« для ЕС. Неисполнение решений Венецианской комиссии по закону об образовании приближает Евросоюз к смене отношения», — считает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Напомним, с критикой скандального закона выступили, кроме России, Венгрия, Румыния, Греция, Болгария. Президент Румынии Клаус Йоханнис ещё до того, как Петр Порошенко подписал закон (но уже после того, как его одобрила Верховная рада), рассказал об отмене своего визита в Киев и отказе принимать в Бухаресте спикера рады Андрея Парубия. А Будапешт даже пригрозил блокировать «европейские устремления» Украины, после чего Киев и обратился в Венецианскую комиссию с просьбой их «рассудить». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто фактически предъявил ультиматум: Украина должна вести переговоры с нацменьшинствами, не ограничивать уже имеющиеся у них права и полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Как заявил министр журналистам, Киеву необходимо скандальный закон отменить, так он нарушает все нормы ООН и ОБСЕ.

Екатерина Мирная

Источник: nstarikov.ru