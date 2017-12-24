Управлять или манипулировать?
11:11. 24 декабря 2017 Просмотров - 448 Один комментарий Опубликовал: brahman
В общем-то уже не новое видео с выступлением Германа Грефа, в котором он пытается рассуждать об управлении.
Почти в самом начале (1:00) Греф произносит:
"как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть, манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания."
Видимо сам Герман Греф считает себя очень умным человеком, но это его высказывание, да ещё и сделанное на публику под запись, явно говорит о том, что он весьма глуп и имеет о себе слишком высокое самомнение.
Во-первых, господин Греф явно не понимает, что Управление и манипулирование, это совершенно разные вещи!
Во-вторых, это высказывание Грефа очень чётко показывает, что он стал частью западной элиты, которая является по своей сути паразитичекой, поскольку только паразиту требуется не управлять, а именно манипулировать людьми. Паразит не может открыто сообщить людям свои истинные цели, иначе его паразитическая сущность сразу же станет всем очевидна. Поэтому любой паразит во власти всегда будет декларировать ложные цели и задачи, ради которых он, якобы, управляет обществом. Отсюда и необходимость манипулирования населением.
Почти в самом начале (1:00) Греф произносит:
"как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть, манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания."
Видимо сам Герман Греф считает себя очень умным человеком, но это его высказывание, да ещё и сделанное на публику под запись, явно говорит о том, что он весьма глуп и имеет о себе слишком высокое самомнение.
Во-первых, господин Греф явно не понимает, что Управление и манипулирование, это совершенно разные вещи!
Во-вторых, это высказывание Грефа очень чётко показывает, что он стал частью западной элиты, которая является по своей сути паразитичекой, поскольку только паразиту требуется не управлять, а именно манипулировать людьми. Паразит не может открыто сообщить людям свои истинные цели, иначе его паразитическая сущность сразу же станет всем очевидна. Поэтому любой паразит во власти всегда будет декларировать ложные цели и задачи, ради которых он, якобы, управляет обществом. Отсюда и необходимость манипулирования населением.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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Вскроем основные методы по манипулированию людьми. Знания были явлены в Асгардском духовном училище по урокам Юджизма отрывок из лекции урок 8 курс 2 Тема: ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА МАССЫ.
Темные силы, зная потребность человека в информации, пытаются им управлять. Или как сейчас принято говорить, манипулировать. При этом они используют правила:
1.Для достижения цели все средства хороши.
2.Цель оправдывает средства
3.Чем величественнее ложь будет сказана во всеуслышание, тем больше народа в нее поверит.
Помимо вот этих вот открытых правил, используются и другие правила, так называемые, сокрытые правила:
1.Не можешь победить – возглавь.
2.Всё, что не контролируется должно быть уничтожено.
3.Кто владеет информации о прошлом, контролирует будущее.
4.Любое действие должно приносить прибыль и давать власть.
5.Любая власть должна приносить прибыль.
6.Чем больше людей тебе подконтрольно, тем могущественнее твоя власть.
Тайные правила:
1.Народ должен слышать то, что он хочет услышать, если при этом белое называется черным, а черное белым, то пусть будет так. (пример прямая линия с президентом)
2.Чем меньше народ мыслит, тем сильнее власть и больше достаток. ( пример все средства СМИ)
3.В народе надо развивать низменные инстинкты. Самый высший идеал для них должен быть требование хлеба и зрелищ. (яркий пример канал ТНТ)
Вот основные цели – правила, которые используются для того, чтобы данные существа за счет народа могли паразитировать. Но народ это объединение, как мы знаем, Родов. Поэтому, чтобы достичь своих целей, им необходимо народ превратить в толпу. А еще лучше – в безликую толпу, которая идет туда, куда ей укажут. И самое важное, чтобы у толпы всегда был образ врага и образ стремления к Светлому будущему. А светлое будущее – это несбыточный идеал. Образно это можно сравнить с призывом: Вот, давайте все мы пойдем за линию горизонта, и там мы все будем жить хорошо. Но сколько бы человек не шел, линия горизонта всегда будет отодвигаться…….