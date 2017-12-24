Управлять или манипулировать?

манипулировать

В общем-то уже не новое видео с выступлением Германа Грефа, в котором он пытается рассуждать об управлении.Почти в самом начале (1:00) Греф произносит:"как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть,ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания."Видимо сам Герман Греф считает себя очень умным человеком, но это его высказывание, да ещё и сделанное на публику под запись, явно говорит о том, что он весьма глуп и имеет о себе слишком высокое самомнение.Во-первых, господин Греф явно не понимает, что Управление и манипулирование, это совершенно разные вещи!Во-вторых, это высказывание Грефа очень чётко показывает, что он стал частью западной элиты, которая является по своей сути паразитичекой, поскольку только паразиту требуется не управлять, а именно манипулировать людьми. Паразит не может открыто сообщить людям свои истинные цели, иначе его паразитическая сущность сразу же станет всем очевидна. Поэтому любой паразит во власти всегда будет декларировать ложные цели и задачи, ради которых он, якобы, управляет обществом. Отсюда и необходимость манипулирования населением.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com