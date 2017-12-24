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Тартария как завершающее звено Великой Евразийской империи. Часть 2

21:29. 24 декабря 2017 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:

20 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Тартария как завершающее звено Великой Евразийской империи”.

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Часть 1 https://youtu.be/RhHFn2iZZas

Тартария — одно из утраченных имён нашей родины. Её территории — великая степь Евразии плюс праРусь. Но что мы знаем о ней, кроме того, что она есть на старых картах? Дмитрий расскажет о её столице, гербе, флаге, императорах, истории появления двуглавого орла в качестве эмблемы этой великой империи. В XVII в. только две страны носят такой титул – Империя Моголов и Тартария. «Эту Великую евразийскую империю в последние несколько тысяч лет называли Великая Асия / Великая Ария, Великая Скифия, Великая империя Гуннов, Великая Расения / Великая Артания / Срединное государство, Империя Великих Моголов / Mogul Empire и, наконец, Великая Орда, она же Великая Тартария». После распада “Великой Тартарии” были её части – Русская Тартария (Сибирская), Китайская Тартария, Независимая Тартария. И по сей день стены и ворота древних русских храмов, чаши и браслеты, крышки сундуков украшает грифон — символ Тартарии. Её последний полководец – «маркиз» Пугачёв, откровения которого императрица уничтожила сразу по прочтении. Именно после этой войны упоминания о Тартарии постепенно исчезают, и уже на карте 1786 года написано иначе: Татария. Затем найдётся другое название: Российская империя. Куда, почему исчезла величайшая империя нашего мира? Кому было выгодно, чтобы мы забыли о ней? Чем в действительности было восстание Пугачёва?
Чтобы разобраться, Д. Белоусов предлагает обратиться к географическим картам и архивным материалам, представленным в его книге, внимательно рассмотреть вместе с ним малоизвестные и скрытые факты.

Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта http://slavradio.org и https://www.youtube.com/SlavRadio/live

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Источник: www.youtube.com

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