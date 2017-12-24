Сводки от ополчения Новороссии 24 декабря 2017

Одной из проблем Вооружённых сил Украины во все времена было недостаточное финансирование. Ещё в 1990-е денег катастрофически не хватало ни на что.

Ни на питание солдат, ни на перевооружение, ни на поддержание в надлежащем состоянии военных объектов. Не говоря уже о материально-техническом обеспечении. Дошло до того, что из-за отсутствия топлива лётчики годами не поднимались в воздух, а танкисты «обучались», маневрируя по полигону не на танке, а на сколоченной из досок переносимой экипажем коробке. Нормой стало по окончании авиационного училища получение диплома с записью «пилот 1 класса без права полётов». И это — не шутка, а реальная цитата из диплома сына крёстной матери автора!

После почти четырёх лет войны в Донбассе украинские руководители резко повысили финансирование армии. Не проходит и недели без бодрых заверений о том, что приняты на вооружение новые образцы техники, передано войскам столько-то единиц оружия, закуплена военная продукция и т. д. Но насколько в результате всего этого украинская армия стала более оснащённой, качественной, лучше профинансированной?

Не много, но мало

В бюджете Украины на 2018 год военные расходы занимают вторую строчку по объёмам финансирования и составляют 5% ВВП страны. Больше денег, 6% ВВП, будет потрачено лишь на обслуживание внешних долгов, общий объём которых достиг 90% валового внутреннего продукта страны.

Такое внимание к военным расходам вполне объяснимо: украинское государство ведёт войну против собственного народа, проживающего в Донбассе, а убийства людей, защищающих свои жизни, — занятие дорогостоящее. Ведь даже по самым скромным подсчётам, в каждый из дней «тишины» и «перемирия» по жилым кварталам Донбасса и позициям армии ДНР-ЛНР выпускается пара-тройка вагонов мин, снарядов, ракет и патронов.

О том, что именно украинские военные уже несколько лет нарушают режим прекращения огня, проболтался в своём интервью заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный. «Что касается артиллерии… Только в последний год ужесточился контроль за расходом артиллерийских боеприпасов. Вернулись снаблимиты и так далее. В первые годы войны расход снарядов был совершенно бесконтрольным, и колоссальным», — признаётся он.

По словам нардепа от «Народного фронта» и пропагандиста карательной операции на Донбассе Дмитрия Тымчука, военный бюджет на 2018 год, несмотря на увеличение на четверть, недостаточен для того, чтобы полностью «закрыть» все потребности армии. «Если взять потребности Минобороны, то ввиду того, что идут боевые действия, а также осуществляется модернизация и закупка вооружений, расходы должны быть где-то в два раза больше», — считает он.

Мнение Тымчука, получившего прозвище «потерь нет» из-за замалчивания количества убитых и раненых в многочисленных авантюрах военного руководства Украины, о том, что ВСУ будут профинансированы лишь на половину от существующих потребностей, разделяет и глава фракции «Самопомощь» в парламенте Олег Березюк: «Сложно подсчитать, складывая все статьи бюджета, за который парламент проголосовал, на правоохранительные органы? Мы легко насчитаем 93 миллиарда. Когда на ВСУ — 86. И эти 86 миллиардов — это только 46% нужды украинской армии».

Заграница нам поможет!

Дело в том, что Украина, оставшаяся после распада СССР с колоссальными запасами вооружений и боеприпасов (около 2,5 млн тонн только боеприпасов) за годы своей независимости умудрилась прийти к концу 2017 года в состоянии начинающегося боеприпасного голода. И дело не только в регулярных взрывах складов. Все годы независимости она активно распродавала эти запасы, входя даже в пятёрку лидеров оружейного рынка.

Помимо того, из-за безмозглой политики руководства страны, в угоду США и НАТО уничтожавшего собственную оборонную промышленность, она сегодня осталась без сколь-нибудь серьёзного производства снарядов, ракет и мин. Было уничтожено единственное предприятие, выпускавшее взрывчатые вещества, а после начала карательной операции в Донбассе Украина лишилась и единственного в стране Луганского патронного завода. Сегодня, как рассказывает генерал Толочный, над ВСУ висит угроза дефицита всего спектра патронов стрелкового калибра, от 5,45 до 12,7 мм.

Хотя, как рассказывает Тымчук, в бюджет на 2018 год и заложены средства на приобретение оборудования для нового патронного завода, до начала реального патронного голода его могут не успеть запустить.

«Есть предпосылки, чтобы восстановить производство. Но это не будет завтра или послезавтра. К концу 2018 года не запустится производство. На это потребуется несколько лет», — рассказывает он.

Может случиться, что это будет уже слишком поздно, поскольку Юрий Толочный оценивает, что имеющихся запасов боеприпасов украинской армии хватит всего на год-два.

Надежды на исправление ситуации киевский режим связывает с американской помощью в поставках летального оружия. Но и эта помощь, даже заложенная в бюджет США, не является панацеей. Мало того, что львиная доля этих 350 млн долларов выделена на зарплаты многочисленных инструкторов, натаскивающих украинских карателей.

Любые поставки вооружений администрация Дональда Трампа собирается поставлять Украине в виде кредитов. При этом из-за несоответствия оружейных и калибровых стандартов НАТО тому, что используется на Украине, Украина будет вынуждена тратить огромные суммы на закупки боеприпасов к этому оружию. Ведь собственного их производства, напомню, в стране не существует.

Денег нет, но вы держитесь!

Хвастливые рапорты Порошенко, Турчинова и прочих высших руководителей Украины об оснащении ВСУ очередными образцами чудо-оружия вдребезги разбиваются о жестокую реальность, а обещания сформировать десятки танковых батальонов, вооружённых новейшей бронетехникой, обычной болтовнёй. Так, совершенно пустой тратой денег оказалась модернизация танков Т-64, разработанных в 1960-е гг.

«В целом, резерв техники по-прежнему велик, но вся эта техника устарела, и потенциал модернизации практически исчерпан. Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою.

Например, танки Т-64БМ „Булат“ в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64… БМ „Оплот“, например, в Вооружённых Силах имеется в единственном экземпляре — в харьковском Институте танковых войск», — рассказывает генерал Толочный.

Причины отсутствия в войсках перспективных образцов техники и оружия всё те же: недостаточное финансирование. Обещанных Порошенко 300 млн гривен на закупку танков на деле оборачивается даже не батальонами, которые он обещает сформировать, а всего лишь парой танковых взводов, поскольку себестоимость того же «Оплота» на 2009 г. составляла 29,5 млн гривен.

И вообще перед украинскими военными в 2018 году стоит дилемма, сформулированная нардепом Александром Бригинцом: «Заплатить сегодня из имеющегося бюджета деньги солдату или купить какое-то лучшее вооружение».

Вторит Бригинцу и Дмитрий Тымчук, рассказывая о трудностях, с которыми столкнулись составители военных статей бюджета: «И там действительно была ситуация, что это не чьи-то „хотелки“, а действительно необходимо было искать средства.

Например — миллиард на жилищную программу для военнослужащих. Тем более что были рассмотрены жилищная программа, которая по своим условиям позволяла быть минимально обременительной для бюджета, и подходила по условиям для Минобороны. Затем такой пункт, как возврат НДС за военное оборудование, которое ввозится из-за рубежа.

Мы знаем, что состоялся тендер на поставку средств связи. И Министерству обороны нужно было возвращать НДС. Соответственно, возникал вопрос: где их брать. В общем, фактически по всем направлениям было необходимо дофинансирование».

Как было рассказано выше, проблемы эти так и не были «закрыты», а ВСУ вступают в 2018 год с 54% дефицита средств, необходимых для того, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

***

Разумеется, ситуацию с финансированием Вооружённых сил Украины катастрофической назвать нельзя. Но даже увеличение на 25% в сравнении с 2017 годом выделенных на это средств никакого реального прироста денег не даёт. Даже официально озвученный уровень инфляции в 13% уже «сожрал» половину этого прироста. И год ещё не закончился.

Как прогнозируют экономисты, начавшееся в последние дни резкое падение курса гривны приведёт к тому, что заложенный в бюджете-2018 курс национальной валюты будет достигнут не по итогам всего года, а уже в январе 2018. И продекларированный прирост военного бюджета Украины рискует оказаться его снижением. И это — не считая того, что непременно будет разворовано.

Увы, но даже поддержание уровня военных расходов на существующем уровне, не говоря уже о сколь-нибудь заметной модернизации армии, Украине сегодня не по карману. Не зря же в предвкушении замены в рационе «воинов АТО» мяса кефиром, они шлют своим врагам эсэмэски с предложением вместе пойти на Киев. За колбасой, наверное…

Александр Горохов

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