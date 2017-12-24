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Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 декабря 2017

11:29. 24 декабря 2017 Просмотров - 985 Нет комментариев Опубликовал:

Завод по переработке сырой нефти к северу от Аль-Баба



Завод по переработке сырой нефти к северо-востоку от Аль-Баба  в турецкой зоне влияния.







Спутниковые фотографии сделаны 22 ноября 2017 года.



С ИГИЛ бизнес у турок накрылся, так что потихоньку посасывают сирийскую нефть на севере Алеппо.


Точками на карте отмечены известные кустарные заводы по переработке сырой нефти на территории Сирии и Ирака.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО)

«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна

Как сообщала РВ, на днях Алеппо отпраздновал годовщину освобождения от террористов.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​​

Более десяти тысяч горожан собрались на площади имени Саадалла аль-Джабири в центре Алеппо, чтобы отпраздновать годовщину освобождения города от бандформирований.

В этот день в крупнейшем городе Сирии впервые прошла акция «Бессмертный полк». Жители Алеппо во время торжественного шествия несли портреты российских и сирийских военнослужащих, погибших во время контртеррористической операции. Среди фотографий наших павших воинов были:

лейтенант Евгений Долгин, полковник Ряфагать Хабибуллин, генерал Валерий Асапов, боец спецназа Александр Прохоренко, морпех Александр Позынич, подполковник Иван Черемисин и другие павшие Герои. Не были забыты 2 медсестры — старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова, которые трагически погибли во время обстрела боевиками полевого госпиталя в Алеппо.

Кроме того, демонстранты несли плакаты с изображением Башара Асада и приветствовали военнослужащих Вооруженных сил САР, участвовавших в окончившейся 22 декабря операции «Заря победы».

Люди высказывали надежду на то, что в следующем году вся Сирия будет очищена от терроризма, а Алеппо вновь станет красивейшим городом страны.

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«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна
«Бессмертный полк»: 10000 сирийцев пронесли плакаты военных России и САР в благодарность за освобождение Алеппо (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Толстой рассказал, чем восстановление Сирии выгодно России

Толстой рассказал, чем восстановление Сирии выгодно России | Русская весна

Рассматриваются долгосрочные идеи по участию России в проекте по восстановлению экономики Сирии, причем российский бизнес хочет на этом заработать.

Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в субботу в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ.

«Не будем забывать про восстановление экономики Сирии. Есть долгосрочные идеи по поводу участия нашей страны в том, чтобы помочь сирийцам сейчас восстановить свою страну. Это, естественно, будет возможно только после переговоров в Женеве и когда установят там какой-то прочный мир. Но уже сейчас первые шаги в этом направлении делаются», — сказал он.

Толстой отметил, что на Россию в Сирии в этом отношении по-прежнему смотрят с надеждой, однако это не будет гуманитарной помощью, ведь Сирия богата нефтяными и газовыми месторождениями.

«Насколько я знаю, те деловые люди, те бизнесмены, которые в этом проекте хотят участвовать, они, конечно, хотят заработать и работать вместе с сирийцами для того, чтобы получить с этого прибыль, и, кстати, эти деньги инвестировать в наши же школы, чтобы они тоже были на уровне», — сказал парламентарий.

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Он добавил, что успешная операция в Сирии российских ВКС показала, что решение, принятое главой РФ по спасению суверенитета страны и борьбе с терроризмом, осуществлено успешно.

«Когда началась наша операция в Сирии, сколько было криков записных либералов, что „это второй Афганистан”, „наши гробы пойдут”. Все эти вопли оказались полностью несостоятельны», — добавил он.

Президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим 11 декабря, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГИЛ* в этой стране.

При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус. Россия с 2015 года проводила в стране операцию против ИГИЛ по запросу официального Дамаска.

*Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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