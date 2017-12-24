Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 декабря 2017

Как сообщала РВ, на днях Алеппо отпраздновал годовщину освобождения от террористов.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​​

Более десяти тысяч горожан собрались на площади имени Саадалла аль-Джабири в центре Алеппо, чтобы отпраздновать годовщину освобождения города от бандформирований.

В этот день в крупнейшем городе Сирии впервые прошла акция «Бессмертный полк». Жители Алеппо во время торжественного шествия несли портреты российских и сирийских военнослужащих, погибших во время контртеррористической операции. Среди фотографий наших павших воинов были:

лейтенант Евгений Долгин, полковник Ряфагать Хабибуллин, генерал Валерий Асапов, боец спецназа Александр Прохоренко, морпех Александр Позынич, подполковник Иван Черемисин и другие павшие Герои. Не были забыты 2 медсестры — старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова, которые трагически погибли во время обстрела боевиками полевого госпиталя в Алеппо.

Кроме того, демонстранты несли плакаты с изображением Башара Асада и приветствовали военнослужащих Вооруженных сил САР, участвовавших в окончившейся 22 декабря операции «Заря победы».

Люди высказывали надежду на то, что в следующем году вся Сирия будет очищена от терроризма, а Алеппо вновь станет красивейшим городом страны.

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