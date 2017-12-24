Сила даётся на дело или Где взять силы на перемены

Известно, что все держится на энергии. Наш жизненный тонус, способность действовать и трезво мыслить – это уровень свободной энергии в организме. Так как влиять на этот уровень?

Классический ответ специалистов: вода, дыхание, питание и регулярные физические нагрузки.

От нас требуется правильно делать (больше пить, качественно питаться, глубоко дышать и заниматься спортом) и тело «прозреет», дав нам мощнейший прилив внутренней силы и желание свернуть горы.

Так вот, я ответственно заявляю, что практик н-е-д-о-с-т-а-т-о-ч-н-о.

Это важная часть жизни, чтобы почувствовать себя лучше и запустить процесс перемен.

Это шаг к более здоровому уровню жизни, но ключ к источнику внутренней силы и драйва находится в другом.

В человеке скрыт колоссальный резерв внутренней мощи, но многие из нас никогда к нему даже не прикоснутся.

На протяжении уже длительного времени, я, так или иначе, изучала разные подходы и практики в повышении энергетики.

Не скажу, что многое перепробовала лично, но некоторый опыт есть. Плюс, что всегда меня отличает, так это активное наблюдение. Шаблоны в стиле год человек занимается практиками или двадцать, есть у него образование или нет, добился ли он чего-нибудь в общепринятом смысле или все еще впереди – мне все это интересно в меньшей степени, а что по-настоящему привлекает, так это блеск в глазах здесь и сейчас, внутренний драйв, заряженность изнутри.

Есть люди, которые светятся. К ним тянешься. А можно быть в меру здоровым, хорошо выглядеть, но при этом оставаться абсолютно деревянным внутри. Ни мощи, ни силы, ни подъема из таких глаз не сквозит.

С любопытством и удовольствием я активно наблюдала как за практикующими (йога, энергетические практики, сыроедение, вегетарианство, медитации, ничегонеделание на островах) и за творцами (бизнес, проекты, творчество, преподавание (той же йоги, практик) и т.п.), так и за самой собой в разные периоды жизни, и знаете, мне хочется прокричать этот вывод, чтобы вы наверняка расслышали:

СИЛА ДАЕТСЯ НА ДЕЛО

Однажды, этот простой, но не такой очевидный ответ, буквально оглушил меня своим присутствием.

Пока вам не на что тратить силу – вы ее не обретете.

Мне даже кажется, это защитная функция организма. Куда вы будете прикладывать сильный заряд? На самосожжение от собственных сомнений? Силе (или более высокому уровню энергетики) нужен прикладной выход.

Чем больше масштаб видения себя и своего вклада в мир, тем больше энергии.

Есть люди вообще далекие от способов повышения энергетики и не растратившие жизненные энтузиазм и подъем, замечали? Суть не столько в практиках (которые очень хороши, но, повторюсь, недостаточны), а именно в регулярном использовании полученной энергии.

Давайте на чистоту, зачем вам сила, тонус, энергия, драйв, энтузиазм?

Есть хорошая аналогия от индийских мудрецов:

Человек стоит перед жизнью, как перед безграничным океаном, но в руках у него только чайная ложка.

Энергии дофига, да вот только запросы у нас смехотворны. Сколько смогли, столько и унесли.

Еще раз.

Зачем вам силы? Куда вы будете их прикладывать? Как расходовать?

Наши цели определяют наши силы, хотим мы этого или нет.

Если вы хотите чувствовать себя бодрым и энергичным, и для этого начинаете заниматься специальными практиками, но при этом, толком не знаете, зачем вам все это – то и сил у вас будет ровно на то, чтобы заниматься этими практиками. Тоже неплохо. Но слово «мощь» и «драйв» из другой оперы. Я пишу это именно для тех, кто может почувствовать тонкую грань.

Если заниматься повышением энергии ради повышения энергии – она будет держаться на посредственном уровне, достаточном для поддержания текущей жизнедеятельности (включая эти занятия). Прорывные силы, энтузиазм и жажда жизни появляются в тот момент, когда человек обретает свою цель и начинает к ней двигаться.

Сила дается на дело

Иными словами, когда вы принимаете твердое решение свернуть горы, вы вдруг обнаруживаете, что способны на это. Не сначала сила, мощь и драйв с помощью практик, а потом «я подумаю, чем бы заняться с таким ресурсом», а с точностью до наоборот – сначала человек решает все изменить, принимает решение в какую стороны двигаться и куда и с каждым шагом, сделанном в выбранном направлении, он начинает чувствовать подъем изнутри.

Но речь не о поверхностных мечтаниях, которые в эпоху интернета уже расползлись по сознанию как вирус: прочитал статью, загорелся и забыл в считанные минуты, а именно о серьезном намерении, плане действий и осознанном движении, включая терпение пройти этот путь до конца. Здесь и энергетические практики в помощь, как прекрасный инструмент дозарядки батарей, но основной источник энергии кроется все-таки в другом…

Давайте прямо, когда в жизни «все хорошо, но ничего хорошего»запустить этот процесс крайне сложно.

Из ада вырываться куда легче, если вдруг вы в него залетели, как бы абсурдно это не звучало.

Необходимо очень серьезное намерение стать человеком, реализующим свой потенциал на полную мощность.

Отсутствие страха ставить большие цели. Дерзость мечтать по-крупному, а главное надо перестать экономить силы и не бояться отдаться процессу движения с головой. И тогда есть шанс на практике узнать ответ на вопрос: «Кто я?»

Человек — это существо с безграничными возможностями и колоссальной силой, имеющий все необходимое для самовосстановления и самонаполнения, способное изменять любые обстоятельства и мастерски творить свой опыт, получая при этом огромное удовольствие и делясь им с окружающими.

Олеся Новикова

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P.S.

Подтверждаю как человек, уже 16 лет проходящий через это.. СИЛА (ЭНЕРГИЯ) ДАЁТСЯ НА ДЕЛО изнутри, если человек следует своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ.

С уважением - В.Л.

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