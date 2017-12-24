С миру по нитке: как Навальный собрал «пятисотку» избирателей

Дилемма. Как собрать необходимое количество человек в одном месте, чтобы зарегистрировать их в качестве группы избирателей? Требуется 500 подписей. Если самовыдвиженец популярен в народе, вызывает хоть толику доверия, то проблем не будет. Бросили клич в соцсетях о месте встречи, отложили на минутку домашние дела, сходили, подписались и по домам. Но Навальному так не повезло. В пределах одного города народ не собрать.

В целом, Навальному вообще не повезло. Регистрировать свою кандидатуру на президентских выборах, впрочем, как и на любых выборах, он права не имеет. По закону. С двумя-то условными сроками. Люди, уже отсидевшие свое за преступления, и то мимо пролетают, потому что непогашенная судимость является препятствием. Блогеру участие в выборах не светит аж до 2029 года. Да и статьи, вспомните, какие ему суд вменил: мошенничество, легализация и отмывание денежных средств. Да уж, «красавец»!

Но Навальный не желает сходить с дистанции, упуская такой куш, как донаты от оболваненных сторонников. Спектакль продолжается, и переходит на новый уровень: его сторонники привозят в города людей со всех городов и поселков для создания видимости массовой поддержки. Автобусами. За денюжку. Так, в Москву прибыли «инициативные» россияне со всего Подмосковья, включая всех родственников сотрудников ФБК и детей.

Вот только цифры разнятся. Вероятно, заранее договориться не успели, как врать будут. Но мы подождем, когда Волков озвучит общие результаты.

Присутствовали также дети Навального. За кулисками. Да, блогер, верно, не раз пожалел, что возраст, с которого разрешено голосовать, не снижен до уровня яслей. Сколько же школьников не задействовано в мероприятии...

Аналогичная картина наблюдалась и в других российских городах.

Владивосток:

Санкт-Петербург:

Северная столица порадовала и рассмешила. Координатор Навального запутался в цифрах похлеще, чем навальнята в Москве. Данные протокола скачут словно безумные, а фотографии с мероприятия вызывают удивление. Небольшая группа людей плохо соотносится с 2000 человек по «протоколу».

И ради чего были устроены все эти массовки? Ради того, чтобы обеспечить Алексею Навальному, Леониду Волкову и еще группке социальных иждивенцев безбедное существование за счет донатов пенсионеров, школьников и просто наивных взрослых людей, разучившихся самостоятельно думать. В противном случае они бы поняли, что весь этот инициативный «пук» навальнят гроша медного не стоит. Не бывать уголовнику президентом России. Криминальные личности отсекаются уже в процесс регистрации. Пора бы им всем научиться чтить закон своей страны.