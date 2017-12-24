Профилактическая беседа
15:46. 24 декабря 2017 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Исполняет комиссар Железной дивизии. Восточный фронт, 1919 год.
https://d-clarence.livejournal.com/207013.html – цинк
Плюс еще интересное у автора:
1919 года Июня 17 дня Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Революционный Военный Трибунал Южной Группы армий Восточного фронта в составе Председателя т. Беркутова, членов Трибунала Андреева и Шур, при секретаре Соболеве,
расмотрев всесторонне дело по обвинению бывш. председателя Александро-Гайской Ч.К. Семена Александровича Вышкина в изнасиловании в Октябре месяце 1918 г. гр. Атмазонкиной, к склонению к половым сношениям с ним Котовой, Бахтуриной, в жестоком обращении с заключенными, в противозаконном лишении свободы Котовой, в присвоении конфискованного имущества и в кулачной расправе с подчиненными ПОСТАНОВИЛ:
признать Вышкина виновным в изнасиловании Атмазонкиной, в отношении других пунктов признать обвинение не доказанным и принимая во внимание, что изнасилование Атмазонкиной сопровождалось угрозами лишения жизни ПРИГОВОРИЛ:
Семена Александровича Вышкина – разстрелять.
Предревтрибунала Беркутов, члены Андреев и Шур."
https://d-clarence.livejournal.com/205499.html – цинк
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А вы знаете когда и где в нашей стране впервые публично выставлялось трофейное фашистское знамя?
Правильно, в Самаре. Вот только дату смогут назвать единичные архивные и музейные работники.
Это произошло в 1924 году. Знамя прислали в подарок самарским комсомольцам подшефные немецкие комсомольцы города Берлина. В сопроводительном письме говорилось:
"В знак нашей тесной братской боевой солидарности, Берлин-Бранденбургская конференция постановила послать вам отнятое у фашистов в кровавой схватке знамя".
Знамя было захвачено в июле того же года на фашистском митинге в Берлине. Накануне фашисты зверски убили партийного активиста Отто Вильде. 650 комсомольцев построились колонной, таранным ударом прорвали полицейское оцепление и размазали фашистов по площади.
К посылке отдельно прилагались белогвардейские кокарды и значки, захваченные в рукопашных схватках юным боксером Францем Кульманом. Франц писал:
"Берлинский комсомолец посылает вам, самарским комсомольцам, маленькую коллекцию белогвардейских значков, которые я завоевал. Так как я занимаюсь боксом, то имею особую радость подраться с этими парнями без оружия, одним ударом уложить их, ибо вы можете представить, что без драки тут дело не обходится".
Знамя, значки и фотография Франца Кульмана были переданы самарскому Губкому РКЛСМ и, по распоряжению секретаря Губкома Петра Митрофанова, поочередно выставлялись во всех райкомах Самары и области.
Интересно, в каком запаснике они сейчас хранятся?
Тексты писем приводит Е. Хаванов в книжке "Мы – интернационалисты", Куйбышев, 1970, с.13.
https://d-clarence.livejournal.com/206336.html – цинк
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Как правильно называть Василия Ивановича.
https://d-clarence.livejournal.com/204110.html – цинк
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Боевой клич китайских интернациональных частей: "Вэй хундан!"- "За красную партию!". К 1919-му коллеги и оппоненты клич хорошо выучили. Бойцы китайских отрядов, когда их спрашивали "кто такие?", отвечали "хундан". И попав в плен так себя называли. "Йа китайся" – это про отдельных горемык в 1918 году и для мемуаров особо обиженных.
Промеж своих, могли называть себя "чондан" – "партия бедняков", ибо: "Китайские красные отряды набираются исключительно из бедняков, рабочих и шахтеров. Главная масса состоит из так называемых "кули" (грузчиков). Торговцев, несмотря на их желание, в отряды не принимают" (газета Красная Армия).
Отдельный крик был у китайских частей, действовавших на юге Украины и в Южной России. Предназначался он конкретно для деникинцев и звучал как "Фу-чоу!" – "Месть!". После того, как при оставлении Мелитополя, 27 марта 1919 года, деникинцы бросили в яму и зарыли живьем 200 жен, детей и стариков китайцев, в плен китайцы никого не брали.
Своих противников китайские воины-интернационалисты называли "волки с белыми глазами". Жаль транскрипции нет.
Транскрипцию похерили где-то в редакции "Советской России" при подготовке публикации "Выше неба, глубже моря" в номере за 1 мая 1957 года.
Но добрые люди указали значение и транскрипцию – 白眼狼 байяньлан.
Прочие тонкости и подробности разбираются в "Советском китаеведении" за 1958 год, номер 4.
https://d-clarence.livejournal.com/203736.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com